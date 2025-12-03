  • Новость часаКремль подчеркнул важность конфиденциальности переговоров с США по Украине
    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины
    Бельгия официально отказалась воровать у России
    Рубио озвучил ключевой предмет разногласий по Украине
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года
    В Польше разгорелся скандал из-за слов Туска о выплатах жертвам нацизма
    Глава СПЧ назвал создание «Русской общины» принижением народа
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    3 декабря 2025, 13:03 • Новости дня

    Фургала приговорили к 25 годам лишения свободы за хищения у банка

    Экс-глава Хабаровского края Фургал получил срок за хищение 2 млрд рублей у банка

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 25 лет колонии строгого режима за хищение свыше 2 млрд рублей у МСП-банка.

    Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка, передает ТАСС.

    Решение огласила судья, отметив, что срок назначен с учетом предыдущего приговора по другому уголовному делу.

    Согласно приговору, после освобождения Фургалу запрещено занимать должности в органах власти еще в течение двух лет и шести месяцев. Ранее на основании вердикта присяжных он был признан виновным в организации покушений на убийства бизнесменов и получил 22 года колонии строгого режима.

    Ранее прокурор запросил для бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала дополнительное наказание в виде штрафа 11 млн рублей. Суд также рассматривал вопрос об ограничении свободы для Фургала сроком на два года после основного наказания.

    Напомним, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

    В феврале 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима.

    В декабре прошлого года Генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей.

    Между тем квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги.

    2 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин назвал способ пресечь пиратство Украины на Черном море

    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством

    Путин назвал способ пресечь пиратство Украины на Черном море
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нападения на танкеры в Черном море являются пиратством и происходят в экономических зонах других государств. Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, отметил президент.

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал недавние атаки на танкеры в Черном море как пиратство, передает РИА «Новости». Путин отметил, что подобные нападения происходили как в нейтральных водах, так и в особых экономических зонах других государств. По его словам, «это пиратство, ничто иное», – заявил президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Глава государства указал на недопустимость подобных действий в отношении судоходства и подчеркнул, что подобные нападения представляют угрозу для международной безопасности на морских путях.

    Также он отметил, что Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, расширив перечень ударов по портам и кораблям, заходящим в украинские порты.

    «Мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», – подчеркнул глава государства. По его словам, такие шаги необходимы для обеспечения безопасности транспортных маршрутов России. Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством, добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря у берегов Турции на российское судно Midvolga 2 была совершена атака с применением воздушного беспилотника.

    Между тем во вторник танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата в 65 км от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула.

    Комментарии (42)
    2 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

    Военный эксперт Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

    Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»
    @ ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, а не жизни военных ВСУ. На этом фоне Владимир Путин применил прием «психологического дзюдо», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. 30 ноября президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Глава государства назвал украинскую армию рабоче-крестьянской.

    «Владимир Путин продолжает обращаться к простым украинцам», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Он напомнил заявление президента, сделанное им в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад», о том, что «люди в руководстве Украины сидят на золотых горшках и не думают о простых солдатах». Нынешние слова российского лидера о «рабоче-крестьянской» украинской армии – еще один прием «психологического дзюдо».

    По оценкам собеседника, такие обращения уже приносят плоды. «Самое главное, что на Украине постепенно начинают происходить изменения в настроениях жителей. Важный индикатор – показатель сдачи в плен. Мы видим, что добровольно складывают оружие буквально взводами – по 20-30 человек. Это свидетельствует о переломе в сознании той самой «рабоче-крестьянской» армии», – считает Кнутов.

    Вместе с тем, процесс сдачи в плен бойцов ВСУ осложнен действиями украинского руководства, добавил он, указав на стреляющих в спины сдающихся заградотряды, а также дроноводов, выбивающих своих же. «Кроме того, киевские власти выстроили систему, при которой после обмена пленными начинается разбирательство, как украинец оказался в российском плену. Одно дело – при ранении, другое – добровольная сдача. Последним грозят повторной отправкой на фронт в качестве штурмовиков, а также лишением их семей любых выплат и льгот», – детализировал спикер.

    «Руководству Украины безразличны жизни военных. Того же Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, поэтому он ездит по Европе: то встречается с Эммануэлем Макроном для того, чтобы тот позвонил Стиву Уиткоффу и замолвил за Киев словечко перед переговорами Путина и американской делегации, то отправляется в Ирландию выпрашивать деньги. То есть слова президента России подтверждаются конкретными делами и поведением Зеленского», – акцентировал аналитик.

    Еще один индикатор смены настроений – это публикации в украинской блогосфере, продолжил эксперт. «Те, кто прежде активно призывал воевать до последнего украинца, постепенно меняют риторику. Связано это с неудачами, которые терпят ВСУ по всей линии боевого соприкосновения», – пояснил Кнутов. Так, в Димитрове (Мирнограде) заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. «Это фактически полк», – уточнил собеседник.

    По его словам, после освобождения Красноармейска (Покровска) в течение двух недель у украинской группировки в Димитрове закончатся боеприпасы и продовольствие. «В такой ситуации противник обречен либо на смерть, либо на сдачу в плен. Наши бойцы продолжат выполнят поставленную задачу», – подчеркнул спикер. Со взятием же Красноармейско-Димитровской агломерации ВС России смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    «Вырисовывается следующая картина: после освобождения Северска у нас появится возможность двигаться на агломерацию с востока на запад – речь идет о 50 километрах мощнейших укреплений, участок крайне сложный. Еще одно направление движения – с юга, от Доброполья, на запад. Так мы сможем окружить Славянско-Краматорскую агломерацию фактически с тыла. Противник по этой причине перебрасывал огромные силы, пытаясь оставить за собой Добропольский выступ», – детализировал Кнутов.

    Если говорить об успехах ВС России в Харьковской области, то освобождение Волчанска и ранее Купянска – это задел по созданию буферной зоны, продолжил он. Собеседник напомнил о поставленной президентом задаче – защитить приграничные области. «Поскольку у Украины большое количество дальнобойного оружия и дронов, буферная зона должна быть не менее 100 километров. Если так сложится ситуация, то речь пойдет и о Харькове – исконно русском городе, жители которого, к слову, ранее уже высказывались за вхождение в состав нашей страны», – заключил эксперт.

    Напомним, Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск на СВО. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рабочий визит верховного главнокомандующего состоялся вечером 30 ноября.

    Начальника Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении городов Красноармейск (Покровск) ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях, сообщила пресс-служба Кремля. Как отметили в Минобороны, глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военных со взятием Волчанска, отметив, что это «создает условия для продвижения всей группировки войск». 

    Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, в свою очередь, доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.

    Путин поинтересовался у командующего войсками группировки «Центр», правильно ли он понял, что командование ВСУ пыталось отбить у ВС России Красноармейск, понимая, что это уже невозможно, «бросая новые и новые подразделения практически на убой». Услышав утвердительный ответ Солодчука, президент заявил: «Это – трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве».

    Он добавил, что киевским властям нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули. «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также Иванаев сообщил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению Гуляйполя. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.

    Отметим, Минобороны в сводке о ситуации в зоне СВО от 2 декабря подтвердило освобождение Красноармейска, Волчанска, а также сообщило об освобождении двух поселков возле Гуляйполя – Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.

    Комментарии (9)
    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    Покупательница квартиры Долиной потребовала вернуть ей жилье

    Покупательница Долиной обратилась в Верховный суд с иском о возвращении квартиры

    Покупательница квартиры Долиной потребовала вернуть ей жилье
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Покупательница жилья у Ларисы Долиной Полина Лурье добивается через Верховный суд передачи ей спорной квартиры, настаивая на законности предыдущей сделки.

    Покупательница квартиры у Ларисы Долиной Полина Лурье обратилась в Верховный суд России с просьбой отменить решения более низких судов и вернуть ей законно приобретенное жилье, передает ТАСС. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    Свириденко уточнила, что в жалобе содержится требование отклонить иск Ларисы Долиной к Лурье, а иск самой Лурье, касающийся передачи квартиры, – удовлетворить. «В жалобе мы требуем отмены решений судов предыдущих инстанций, требуем отклонить иск Долиной к Лурье, а иск Лурье к Долиной – удовлетворить», – подчеркнула адвокат.

    По словам Свириденко, позиция Полины Лурье основывается на том, что при заключении сделки Лариса Долина полностью осознавала свои действия. Соответственно, с точки зрения защиты, нет оснований для отмены договора купли-продажи. Ситуация привлекла внимание широкой общественности из-за звездного статуса участницы сделки.

    В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Продавцы заявляют о том, что продали квартиры под давлением или были введены в заблуждение. Покупатели теряют не только жилье, но и деньги, которые часто не удается вернуть.

    Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    Комментарии (53)
    2 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины,  передает РИА «Новости», указывая на список имен и фото бригады, атаковавшей суда.

    «Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович», – сказано в документе.

    Представитель группировки Beregini пояснил, что в полученном списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770) – «это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции».

    Кибергруппы рассчитывают, что обнародование имен поможет российским спецслужбам и привлечет внимание к этим атакам на международной арене.

    В результате этих атак танкер Kairos под флагом Гамбии был подожжен 28 ноября, экипаж смог эвакуироваться, а на следующий день атаке подвергся танкер Virat, находившийся также у берегов Турции. Российский танкер Midvolga-2 был атакован в Черном море, однако пострадавших среди членов экипажа не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем 2 декабря в Черном море на расстоянии примерно 150 км от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию. При этом танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 км от берега в Черном море, был отбуксирован в район Стамбула. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы опубликовали  доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы государства, российская сторона регулярно повторяет позицию об отсутствии планов военного противостояния с Европой, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что в случае начала войны с европейской стороны Россия будет полностью готова к немедленному реагированию.

    «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.

    Президент указал, что в случае развязывания Европой войны против России ситуация может сложиться так, что у Москвы не с кем будет договариваться.

    «Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько так..<...>Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (36)
    2 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине

    Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио с переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые роли в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине заняли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, фактически лишив полномочий Марко Рубио, пишет британская газета Times.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вытеснили с переговорного процесса по Украине госсекретаря США Марко Рубио, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Times. Издание отмечает, что Рубио ранее был известен как представитель, благосклонно настроенный к Киеву.

    Также сообщается, что Рубио участвовал в переработке плана по урегулированию, который изначально был согласован между Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым во время переговоров в Майами в конце октября.

    План включает 28 пунктов, направленных на урегулирование ситуации на Украине. Times подчеркивает, что роль Рубио в этом процессе стала менее значимой после согласования документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белом доме заявили о значительной доработке мирного соглашения по украинскому урегулированию.

    Во Флориде прошли переговоры США и Украины, которые политолог Скачко назвал «флоридским междусобойчиком» Рубио и Умерова.

    Президент России Владимир Путин начнет переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник после 17.00, и по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они продлятся столько, сколько потребуется.


    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    Рубио назвал ключевой предмет разногласий по Украине

    Рубио назвал предметом спора на переговорах 20% ДНР под контролем Киева

    Рубио назвал ключевой предмет разногласий по Украине
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевым предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% Донецкой Народной Республики (ДНР), оставшейся под контролем Киева, считает госсекретарь США Марко Рубио.

    «То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это пространство примерно в 30-50 км и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», – приводит ТАСС слова Рубио на телеканале Fox News.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    Комментарии (12)
    2 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан
    Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан
    @ Anna Moneymaker/Pool/CNP/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Семья зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера бежала из нацистского гетто в Гродненской области, после чего присоединилась к партизанскому отряду Бельских, сообщили СМИ.

    Предки Джареда Кушнера проживали в центре Новогрудка в Гродненской области Белоруссии, его семья оказалась потомками участников партизанского движения, передает Sputnik Беларусь.

    В декабре 1941 года Кушнеры оказались в гетто, созданном на оккупированной нацистами территории. Затем семья совершила массовый побег: глава семьи Зейдель Кушнер с дочерями дошел до партизанского отряда Бельских, который специализировался на спасении людей и иногда принимал участие в боевых операциях против захватчиков.

    В этом отряде дочь Кушнера Рая познакомилась с будущим мужем Йозефом Берковичем, который перед эмиграцией в США сменил фамилию на Кушнер. Их сын Чарльз Кушнер стал американским миллионером, а после женитьбы его сына Джареда на Иванке Трамп – сватом Дональда Трампа.

    Отряд Бельских, в который вошли родственники Кушнеров, насчитывал до 1200 человек, однако активная боевая группа состояла примерно из 150 человек. Чарльз Кушнер неоднократно приезжал в Белоруссию, начиная с 1989 года, чтобы показать внукам место заключения предков, комнату и нары гетто, а также ложку, которой делали подкоп. Сейчас на этом месте организован музей.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли на встречу с Владимиром Путиным в Москву.

    Перед встречей Уиткофф и Кушнер пообедали в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой и яблочной шарлоткой.

    Владимир Путин провел краткую беседу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле, уделив внимание их впечатлениям от прогулки по Москве.

    Комментарии (11)
    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке с выставки-форума «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    Комментарии (7)
    2 декабря 2025, 22:33 • Новости дня
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно прогнозу потребностей трудовых ресурсов на следующие семь лет, самыми востребованными профессиями станут сварщики и швеи, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

    «Вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

    Она отметила, что представители этих профессий вносят особый вклад, который  способствует технологическому развитию и суверенитету страны.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что растет интерес работодателей к участию в конкурсе профессионального мастерства. В 2026 году число номинаций в нем вырастет минимум до 25 благодаря предложениям от крупных компаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты предсказали, что к 2030 году на рынке труда будут востребованы рабочие профессии, которые трудно автоматизировать.  В ЛНР впервые открыли современный трактородром для подготовки трактористов.  Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают».

    Комментарии (11)
    2 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками

    Уиткофф и Кушнер попробовали посикунчики, кулебяку, оленину и русские закуски в Москве

    Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер угощались в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой, яблочной шарлоткой.

    Меню обеда, организованного для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, включало разнообразные русские блюда, передает РИА «Новости».

    Им подали салаты «Столичный», «Мимоза» и «Рассолье», фирменные посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелку с гречкой, кулебяку из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя.

    Традиционные пермские посикунчики, представляющие собой мясные пирожки из пельменного теста с начинкой из говядины и свинины, особенно понравились гостям.

    Директор ресторана Savva Максим Романцев, где обедали Уиткофф и Кушнер, отметил, что Уиткофф особенно любит чебуреки и хрустящее тесто во фритюре». Больше всего спецпосланнику США понравились посикунчики с крабом и лепешки с сыром, которые он попросил сам, передает «Москва 24».

    Помимо основных блюд, стол был украшен классическими закусками – красной, черной и щучьей икрой, крабами, гребешком и ассорти из русских рыбных и мясных продуктов. На десерт гостям предложили торт «Наполеон», яблочную шарлотку и ягодное ассорти. Во время прошлого визита Уиткофф гулял по центру Москвы и пробовал чебуреки, а на переговорах в Петербурге успел посетить синагогу и Исаакиевский собор.

    Ранее Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (12)
    3 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Депутат Толстой разъяснил Politico красную линию России на переговорах по Украине

    Депутат Толстой: Соглашения по Украине невозможны в ущерб безопасности России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашения по Украине невозможны, если они будут наносить ущерб безопасности России, сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

    «Никакие решения не будут приняты, если это подорвет безопасность России. Это должно быть ясно понято», – подчеркнул депутат в комментарии Politico.

    По данным издания, накануне переговоров в Москве президент России Владимир Путин не демонстрировал признаков готовности изменить прежнюю позицию, требуя фактической капитуляции Украины, а Владимира Зеленского называл нелегитимным лидером, с которым нельзя заключать соглашения.

    Путин, выступая на ежегодном инвестиционном форуме, возложил ответственность за затянувшиеся мирные переговоры на Европу и намекнул на возможную эскалацию. Журналисты отмечают, что ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Путиным, ни пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля.

    Politico также подчеркивает, что пока нет признаков того, что переговоры, которые прошли во вторник, приведут к изменениям в позиции Москвы.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по миру на Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, суть которых обсуждалась с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона с американскими коллегами обсудила  содержание тех проектов и документов, которые были переданы американцами. Конкретные формулировки не обсуждались, обсуждалась суть, заложенная в представленных документах.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия», – заявил Ушаков в ходе беседы с журналистом, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

    Он добавил, что обсуждались и территориальные проблемы, без которых Россия не видит решение кризиса. Подробности Ушаков озвучивать не стал, сославшись на договоренность с американцами пока не раскрывать суть переговоров.

    «Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно», – сказал помощник российского президент. – «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером».

    Ушаков подчеркнул, что, несмотря на пока еще отсутствующий компромиссный вариант  плана по Украине, процесс мирного урегулирования «точно не стал дальше».

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 19:48 • Новости дня
    Пассажиры отказались выходить из севшего не в том аэропорту самолета

    Пассажиры отказались покинуть самолет Pegasus после внеплановой посадки в Актау

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажиры рейса Pegasus, прилетевшие из Стамбула в Актау вместо Актобе из-за тумана, не сошли с борта несмотря на предложение гостиницы.

    Авиалайнер Pegasus Airlines, следовавший по маршруту Стамбул – Актобе, был вынужден приземлиться в аэропорту Актау из-за сильного тумана в пункте назначения, передает ТАСС.

    В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет совершил внеплановую посадку в 14:26 по местному времени в штатном режиме.

    По данным аэропорта, на борту находились граждане ряда стран, в том числе россияне. Всем пассажирам предложили размещение в гостинице и варианты организации дальнейшей доставки до Актобе. Однако 16 человек отказались покидать самолет.

    Как пояснили в аэропорту, для этих пассажиров оформляют билеты на следующий рейс из Актау в Актобе, который запланирован на завтра. До завершения оформления билетов и вылета люди остаются в салоне воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский самолет, летевший по маршруту Иркутск – Москва, совершил посадку в Перми после срабатывания датчика утечки топлива.

    Экипаж Boeing 737-800, выполнявший рейс из Ставрополя в Москву, осуществил посадку в Шереметьево после отказа «зеленой» гидросистемы.

    Самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил посадку в Британии из-за трещины в лобовом стекле.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов, пишут европейские СМИ.

    Директор Колледжа Европы Федерика Могерини, ранее возглавлявшая внешнеполитическое ведомство ЕС, задержана по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости». По данным газеты Soir, Могерини была задержана вместе с несколькими другими фигурантами.

    Расследование связано с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов, в рамках которой выявили нарушения. Личности других задержанных не раскрываются, подробности обвинений также на данный момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии во вторник задержали трех подозреваемых и изъяли документы по делу о мошенничестве и коррупции в структурах ЕС.

    Напомним, Федерика Могерини входила в число кандидатов на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга.

    Бывшая глава внешнеполитической службы ЕС Могерини также ранее заявила, что сейчас религия тесно связана с политикой.


    Комментарии (11)
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    Толстой разъяснил Европе красную линию России на переговорах по Украине
    Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
    Израиль продал Германии систему ПРО Arrow
    Россиян призвали «не устраивать охоту» на Долину
    Семьи-переселенцы потребовали отмены экзамена для русскоязычных детей
    Россиянка победила на конкурсе красоты для замужних женщин в Индии

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

