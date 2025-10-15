Прокурор запросил для Фургала штраф 11 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела, передает ТАСС.

«В качестве дополнительного наказания прокурор попросил приговорить Фургала к штрафу 11 млн рублей и ограничению свободы на два года после отбытия основного наказания», – заявил собеседник агентства.

Кроме того, прокурор попросил назначить Фургалу 25 лет лишения свободы по делу о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка.

Напомним, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. В феврале 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима.

В декабре прошлого года Генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей.

На прошлой неделе квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги.