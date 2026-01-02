Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
Росавиация ввела ограничения на работу четырех аэропортов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов временно введены в аэропортах Самары (Курумоч), Пензы, Ярославля (Туношна) и Оренбурга, сообщила Росавиация.
Меры предприняты в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении Росавиации в Telegram.
Кроме того, ранее ограничения действовали в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское), но уже отменены. Шесть рейсов, направлявшихся в Домодедово, ушли на запасной аэродром.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация также ввела ограничения на рейсы в аэропорту Саратова.