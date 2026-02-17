Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.7 комментариев
В России запустили сервис для отслеживания перемещений северных оленей
Специалисты АНО «Природа и люди: Цифровые решения» разработали веб-сервис «Цифровой след оленя», который превращает данные дистанционного наблюдения за перемещениями диких северных оленей в наглядные карты, помогая сохранять редкий вид и поддерживать традиционный образ жизни коренных народов Севера, сообщили в пресс-службе фонда «Природа и Люди» в День дикого северного оленя, который отмечается в России 17 февраля.
В России запущен веб-сервис «Цифровой след оленя», предназначенный для визуализации данных о перемещении диких северных оленей, сообщает РИА «Новости». Разработку осуществила АНО «Природа и люди: Цифровые решения». Сервис превращает информацию, полученную с GPS-ошейников, в наглядные цифровые карты и графики, что позволяет оперативно отслеживать миграции оленей и принимать управленческие решения для их сохранения.
По словам Натальи Трофимовой, руководителя программы по технологиям и инновациям в охране природы фонда «Природа и люди», «традиционные методы наблюдения на огромных и труднодоступных территориях часто не могут оперативно обеспечить полную картину происходящего. Поэтому ученые и природоохранные организации все активнее используют спутниковые технологии». Сервис помогает выявлять зоны угроз, прогнозировать перемещения и предотвращать уведение домашних стад дикими оленями, а также минимизировать конфликты между стадами и местными оленеводами.
В пресс-службе фонда отмечают, что благодаря таким технологиям можно заранее предупреждать оленеводов, планировать патрулирование и выделять дополнительные охраняемые территории. Это способствует защите северного оленя и одновременно поддерживает традиционный уклад жизни коренных народов Севера.
Руководитель Рабочей группы по дикому северному оленю Териологического общества при РАН Данила Панченко сообщил, что численность дикого северного оленя в России стремительно сокращается. По его словам, даже Таймырская популяция, которая считалась самой многочисленной, с начала XXI века сократилась почти в восемь раз: с одного миллиона до 130 тыс. по результатам авиаучета 2024 года.
В европейской части России ситуация также тревожная: в Карелии численность северного оленя за три десятилетия упала до 2 тыс. особей. Все популяции дикого северного оленя включены в Красную книгу РФ, а ученые продолжают использовать современные методы, включая спутниковую телеметрию и авиаучет, для их изучения и сохранения.
Ученые прогнозировали сокращение численности северных оленей в Арктике на 80%.