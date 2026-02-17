В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Песков: Переговоры по Украине в Женеве начнутся в течение пары часов
В ближайшие пару часов в Женеве стартуют трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины, они пройдут в закрытом формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трехсторонние переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине в Женеве стартуют в течение ближайших двух часов, однако точное время начала определят сами делегации, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, делегации решают на месте о времени начала переговоров.
Песков также уточнил, что переговоры между представителями России, США и Украины пройдут в закрытом режиме и прессе не будет предоставлен доступ.
Кроме того, в Кремле предупредили, что сегодня не стоит ждать каких-либо новостей по итогам встреч. По словам Пескова, работа делегаций продолжится в среду.
Ранее сообщалось, что российская делегация намерена приступить к трехсторонним переговорам по Украине в Женеве после 14.00 по московскому времени.
МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.
В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.
Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.