Песков: Переговоры по Украине в Женеве начнутся в течение пары часов

Tекст: Вера Басилая

Трехсторонние переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине в Женеве стартуют в течение ближайших двух часов, однако точное время начала определят сами делегации, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, делегации решают на месте о времени начала переговоров.

Песков также уточнил, что переговоры между представителями России, США и Украины пройдут в закрытом режиме и прессе не будет предоставлен доступ.

Кроме того, в Кремле предупредили, что сегодня не стоит ждать каких-либо новостей по итогам встреч. По словам Пескова, работа делегаций продолжится в среду.

Ранее сообщалось, что российская делегация намерена приступить к трехсторонним переговорам по Украине в Женеве после 14.00 по московскому времени.

МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.

В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.