    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    2 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    8 комментариев
    17 февраля 2026, 11:20 • В мире

    Замена «Старлинка» для российской армии возможна из стратосферы

    Замена «Старлинка» для российской армии возможна из стратосферы
    @ Евгений Козырев/РИА Новости

    Tекст: Александр Тимохин

    В России испытан новый высотный летательный аппарат, применение которого способно помочь организации систем связи в зоне боевых действий. Более того, на базе подобных устройств можно даже создать отечественный аналог спутниковой системы «Старлинк». О чем идет речь и почему ВСУ будут бессильны противодействовать данной системе связи?

    Как сообщают профильные СМИ, несколько дней назад в России проведено испытание – первый полет – высотного аэростатного комплекса (или, как еще называют, платформы) «Барраж-1». Пока это просто высотный привязной аэростат с системой пневматической балансировки, позволяющей до некоторой степени корректировать поведение аппарата на привязи. Высота подъема большая – 20 км, это уже стратосфера, и грузоподъемность тоже немаленькая – 100 кг.

    Пока аэростат может находиться в полете несколько дней. В перспективе этот срок может быть увеличен, и этот комплекс способен сыграть в СВО свою важную роль, прежде всего с точки зрения организации систем военной связи.

    Одной из проблем, которые стоят на пути организации радиосвязи, является рельеф – высотные здания, возвышенности и изломы рельефа местности мешают прохождению радиоволн. Коротковолновые станции были бы решением – радиоволны КВ-диапазонов отражаются от ионосферы, и даже не сильно мощный передатчик может применяться для радиосвязи на большие расстояния.

    Но это – у гражданских. А на войне просто строить радиосети на базе коротковолновых станций опасно. Радиотехническая разведка противника не спит, а кроме того, и это как бы не важнее – надо передавать не только голос, но и данные, и в больших объемах, а для этого КВ-диапазон не подходит.

    Противник активно использует для этих целей спутниковые системы связи с высокой пропускной способностью и радиостанции военного образца, работающие в диапазонах, обеспечивающих возможность передачи большого объема информации. В этом ВСУ на некоторое время даже обошли армию США, начав использовать в военных целях спутниковую систему «Старлинк». Она обеспечила возможности, которых ни одна армия в мире никогда в прошлом не имела – теперь даже разведгруппа из нескольких человек могла иметь надежную спутниковую связь, позволяющую передавать даже видео, не говоря уже о телефонии.

    Обстановка на линии фронта крайне тяжелая для наземных войск – из-за активности ударных беспилотников обе стороны испытывают сложности с доставкой коммуникационного оборудования на позиции, развертыванием линий связи и поддержанием их в работоспособном состоянии. Но у ВСУ есть «Старлинк», который закрывает все эти вопросы.

    До некоторого момента наши войска тоже могли им пользоваться, но не так давно Илон Маск ввел для этого ограничения. Российскую спутниковую группировку, аналогичную «Старлинку», еще предстоит создать. А значит, прямо сейчас фронту требуется некое альтернативное решение.

    Конкретно – нужна сеть ретрансляторов, достаточно плотная, чтобы можно было пустить весь поток радиообмена через нее. А главное, их требуется разместить таким образом, чтобы получить те же возможности, которые обеспечивает «Старлинк». И именно в этот момент мы увидели испытания аэростата «Барраж-1».

    Технически аэростат – это баллон из мягкого, эластичного, высокопрочного герметичного материала, заполненный гелием, делающим его легче воздуха. Для регулировки высоты полета служат система пневматической балансировки и несколько дополнительных баллонов. Регулируя их объем, система задает аэростату подъемную силу, обеспечивая занятие нужного эшелона и удержание его в ходе полета. Привязь удерживает аэростат от сноса ветром. Обвязка основного баллона также используется для крепления подвеса полезной нагрузки. Наземное оборудование включает в себя лебедку и транспортное средство для перевозки. За этой внешней простотой, однако, стояли годы разработок и испытаний.

    Производитель данного аппарата, компания «Аэродроммаш» – резидент Научно-производственного центра «Ушкуйник» из Великого Новгорода. Известность «Ушкуйник» получил тогда, когда другой резидент НПЦ впервые показал ударные дроны «Князь Вандал Новгородский» типа FPV на оптоволоконном кабеле. Эти беспилотники оказались одним из решающих средств в освобождении от ВСУ районов Курской области, и к осени 2025 года стоимость натовской боевой техники, которая была уничтожена расчетами этих дронов, уже исчислялась миллиардами долларов США.

    И вот теперь другой резидент «Ушкуйника» показывает высотный аэростат. При чем здесь связь?

    При том, что над своими позициями

    сеть таких аэростатов с ретрансляторами радиосигнала вполне заменяет спутниковую группировку – покрытие будет достаточным, а грузоподъемность аэростата позволяет разместить на нем все необходимое оборудование.

    Большое число ретрансляторов в воздухе позволит выстраивать радиосети, которые, с одной стороны, будут полностью децентрализованы (а значит, у них не будет ключевых узлов, успешный удар по которым выводит из строя значительную часть сети или всю сеть), а с другой – будут обладать достаточной для армии пропускной способностью. При этом у ВСУ мало даже теоретических способов нейтрализовать аэростаты – зенитно-ракетные комплексы против них бесполезны, беспилотники на высотах в 20 км не летают.

    Случись аэростатам висеть над украинской территорией, ВСУ, возможно, смогли бы что-то придумать. Но аэростаты над нашей территорией им не достать ничем.

    ВСУ могут попытаться использовать аэростат как ориентир и искать наши подразделения на земле вблизи него, чтобы нанести по ним удар, например, беспилотниками. Это парируется тем, что вблизи аэростатов наших подразделений не будет. Кроме того, ВСУ могут пытаться перебивать привязь.

    Однако в любом случае для противодействия всей возможной гипотетически сети аэростатов, эшелонированной в глубину нашей территории, у ВСУ не хватит ресурсов.

    Кроме того, возможность плавного спуска аэростата на землю при прерывании привязи можно реализовать конструктивно.

    В перспективе же стоит подумать о переходе с аэростатов на беспилотные дирижабли с компактными электродвигателями и питанием от солнечных батарей. Технологически это вполне возможно. Но уже сегодня испытания высотного аэростата показывают, как в короткие сроки создать широкую систему военной связи – не прямой аналог спутникового «Старлинка», но вполне достойный и крайне дешевый его заменитель.

