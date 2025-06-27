Мантуров: Россия ежемесячно производит сотни тысяч дронов на оптоволокне

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе посещения АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике», входящего в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», первому вице-премьеру представили инновационную серийную продукцию предприятия, а также перспективные проекты по созданию современных отечественных электронных компонентов на базе материалов и комплектующих изделий, произведенных в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мантуров особое внимание уделил производству FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский», которые впервые были применены на спецоперации на Украине в августе 2024 года.

По словам руководителей предприятия, беспилотники «КВН» считаются самыми результативными в мире по соотношению стоимости и эффективности применения, уничтожив техники противника на сумму свыше двух млрд долларов. Выпуск таких дронов в России постоянно растет благодаря отечественным технологиям и материалам. Мантуров отметил, что предприятия региона успешно выполняют задачи спецоперации и одновременно наращивают производство гражданской продукции.

В ходе визита также была представлена новая линейка СВЧ-модулей от АО «СКТБ РТ», способная заменить зарубежные аналоги и выдерживать ускорения до 50 g. Эти устройства работают при экстремальных температурах и стоят на 40-55% дешевле иностранных аналогов благодаря использованию российской электронной базы.

Кроме того, первому вице-премьеру продемонстрировали инновационные разработки для космической отрасли, в том числе модули для ГЛОНАСС и микропроцессорные коленные протезы «Актив 2». На площадке Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» рассказали о планах строительства нового лабораторного корпуса для исследований в сфере полупроводников, запуск которого намечен на 2026 год.

«Новгородские предприятия задействованы в производстве продукции для выполнения задач специальной военной операции. В рамках диверсификации производства эти же предприятия активно развивают производство гражданской продукции, а университет, где мы сегодня находимся, работает в плотном взаимодействии с ними», – отметил Мантуров, подводя итоги рабочей поездки.

Мантуров подчеркнул, что региональные предприятия активно развивают сотрудничество с вузами и наукой, а также поручил Минпромторгу рассмотреть возможность дополнительной поддержки высокотехнологичных производств через региональный Фонд развития промышленности.