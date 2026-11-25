Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
В горах Кабардино-Балкарии объявили лавиноопасный сезон
В горах Кабардино-Балкарии начался лавиноопасный сезон
В горах Кабардино-Балкарии объявлено первое в осенне-зимнем сезоне предупреждение об опасности схода лавин, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«В период с 18:00 мск 25 ноября до 18:00 мск 26 ноября в горах Кабардино-Балкарии выше 2 тыс. метров лавиноопасно. Это первое с начала нынешнего осенне-зимнего сезона предупреждение о лавиноопасности в горах республики», – сообщило ведомство в Max.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила поведения в районах схода лавин: кататься только на разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и следить за погодой.
В понедельник ведомство предупредило об ожидаемых в течение трех дней сильном ветре и снеге. В среду из-за ветра закрыли все очереди канатной дороги на Эльбрусе. По данным Госавтоинспекции, в Приэльбрусье выпало более 30 сантиметров снега, работает снегоуборочная техника.
В 2025 году лавиноопасный сезон в регионе начался 30 декабря, а годом ранее – 28 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу очередь канатной дороги и горнолыжную трассу на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии закрыли из-за неблагоприятных погодных условий.
В сентябре глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте схода снежно-ледовой лавины.
В том же месяце спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии после обнаружения тела 17-го погибшего альпиниста.