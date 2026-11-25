Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Эксперт назвал стратегическими поставленные Путиным задачи ТЭК
Политолог Боровов: Путин поставил перед ТЭК стратегические задачи
Меры российских властей в топливно-энергетической сфере привели к стабилизации цен и обеспечению внутреннего рынка необходимым количеством топлива. В то же время украинские атаки на НПЗ диктуют необходимость решительных ответных действий России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Боровов. Ранее президент Владимир Путин провел заседание комиссии по развитию ТЭК.
«В ходе заседания комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса был еще раз подчеркнут приоритет закрытия внутренних потребностей россиян в топливе. Обеспеченность энергоносителями отечественной экономики и граждан важнее, чем экспорт и выручка, это одна из стратегически значимых задач», – сказал Михаил Боровов, генеральный директор компании «Российское экспертное бюро».
В этом контексте спикер обратил внимание на слова Путина о перестройке логистических цепочек и защите объектов ТЭК. «Меры, предпринятые властями страны, стали залогом стабилизации цен в большинстве регионов. Топливом обеспечены все важнейшие объекты, сельскохозяйственные и транспортные предприятия», – отметил эксперт.
При этом, продолжил он, Россия не отказывается от расширения экспорта, особенно – с учетом углубления связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. «Переориентация на страны Азии очевидна и объяснима. И в этом смысле принципиально важно расширение таких транспортных артерий, как Северный морской путь, трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», Восточный полигон», – отметил аналитик.
Собеседник напомнил, что в Индии и Китае в несколько раз больше потребителей, чем во всем Евросоюзе. «Европа же якобы отказывается от энергетического сотрудничества с Россией, занимаясь самообманом. Страны ЕС продолжают покупать российскую нефть, но у других стран и гораздо дороже. В итоге самозапрет Европы вредит ей самой», – указал Боровов. Он также согласился со словами Путина о том, что «российских нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше».
При этом западные партнеры Киева пытаются сдержать развитие российского ТЭК, в том числе силовыми методами, добавил спикер. «В связи с этим особую значимость приобретает продолжающаяся масштабная работа по усилению защиты объектов топливно-энергетического комплекса, НПЗ, прилегающей и логистической инфраструктуры», – детализировал политолог.
Эксперт также особо обратил внимание на заявление Путина о неминуемом ответе России на украинские атаки. «Удары – очевидный признак агрессии. Налеты увеличивают финансовую нагрузку на собственников предприятий и хранилищ, а также морально воздействуют на население. Одной обороной проблему не решить. В связи с этим не исключаю, что Москва может предпринять ответные действия непрямого характера против Киева и его западных спонсоров», – допустил собеседник.
Ранее президент Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, сообщает Кремль. Глава государства коснулся ситуации на отечественном топливном рынке. «Здесь главная задача – обеспечить стабильность поставок, гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, где очень чувствителен сезонный фактор», – указал он.
Президент напомнил, что в ходе предыдущих совещаний с руководителями энергетических компаний и членами правительства, а также главами регионов было согласовано увеличение производства топлива, создание резервов и перестройка логистических цепочек.
«В итоге мы сохранили стабильность внутреннего топливного рынка, наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса», – подчеркнул глава государства. Вместе с тем, акцентировал он, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой. «В связи с этим обращаю внимание коллег: нужно и дальше оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории России», – призвал Путин.
Президент отметил, что российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике, при этом завися от тенденций и изменений на глобальных рынках. «Наша задача – предвидеть, реагировать на эти факторы, чтобы обеспечить конкурентоспособность наших компаний и предприятий», – детализировал глава государства.
Помимо этого, он обратил внимание на необходимость продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа на фоне непрекращающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие мощности.
«В связи с этим отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать. Мы в свою очередь не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба», – предупредил российский лидер.
Видео с заседания комиссии ТЭК смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.