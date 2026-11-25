Краснов анонсировал оперативный переход на платформу «Цифровое правосудие»

Tекст: Вера Басилая

«В ближайшее время мы перейдем с ГАС «Правосудие» на современную платформу «Цифровое правосудие». Пленум Верховного суда России уже поддержал этот законопроект», – заявил Краснов.

Новая система объединит федеральные суды и мировых судей в единое информационное пространство. Она обеспечит автоматизацию судопроизводства, внедрение искусственного интеллекта, а также ведение делопроизводства и электронное взаимодействие участников процессов, передает РАПСИ.

Кроме того, платформа гарантирует информационную безопасность и доступ граждан к правосудию. Предыдущая площадка оказалась не способна включить в себя весь необходимый функционал. Соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России внес инициативу о создании новой информационной системы «Цифровое правосудие».

В прошлом месяце Краснов заявил о внедрении искусственного интеллекта в работу судов более чем в 20 регионах страны.

В феврале Краснов пообещал принять меры для создания единой цифровой платформы для судов.