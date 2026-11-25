Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Краснов анонсировал переход судов на платформу «Цифровое правосудие»
Краснов анонсировал оперативный переход на платформу «Цифровое правосудие»
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Лаоса Пхайви Сибуалипхой в Москве сообщил о скором переходе российской судебной системы с программы ГАС «Правосудие» на современную платформу «Цифровое правосудие».
«В ближайшее время мы перейдем с ГАС «Правосудие» на современную платформу «Цифровое правосудие». Пленум Верховного суда России уже поддержал этот законопроект», – заявил Краснов.
Новая система объединит федеральные суды и мировых судей в единое информационное пространство. Она обеспечит автоматизацию судопроизводства, внедрение искусственного интеллекта, а также ведение делопроизводства и электронное взаимодействие участников процессов, передает РАПСИ.
Кроме того, платформа гарантирует информационную безопасность и доступ граждан к правосудию. Предыдущая площадка оказалась не способна включить в себя весь необходимый функционал. Соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России внес инициативу о создании новой информационной системы «Цифровое правосудие».
В прошлом месяце Краснов заявил о внедрении искусственного интеллекта в работу судов более чем в 20 регионах страны.
В феврале Краснов пообещал принять меры для создания единой цифровой платформы для судов.