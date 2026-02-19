Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Краснов пообещал принять меры для создания единой цифровой платформы судов
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на совещании судей с участием президента России Владимира Путина пообещал принять меры для создания единой цифровой платформы для судов.
На встрече обсуждались вопросы модернизации и цифровизации судебной системы страны. «Будем активнее развивать электронное судопроизводство, принимать меры к созданию в этих целях единой и удобной для всех цифровой платформы», – заявил Краснов, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что крайне важно обеспечить кибербезопасность: все информационные системы судов должны работать бесперебойно.
В 2026 году исполняется 20 лет автоматизированной системе «Правосудие», которая с 2004 года внедрялась в рамках федеральной программы развития судебной системы. В 2015 году в систему добавили возможность онлайн-трансляций заседаний, а в 2017 году – сервис электронной подачи документов в федеральные суды общей юрисдикции.
С 2018 года ведется работа над суперсервисом «Правосудие онлайн», позволяющим обращаться в суды через портал «Госуслуги». Запуск полноценной платформы планировался до конца 2024 года. С февраля этого года подача документов по гражданским и административным делам теперь возможна через «Госуслуги», что расширило цифровые возможности для участников судебных процессов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания судей выразил мнение, что никакое бурное развитие технологий не способно заменить человеческий подход при разрешении судебных дел. Кроме того, Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.