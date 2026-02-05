  • Новость часаДмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    5 февраля 2026, 10:36 • Новости дня

    Bloomberg: Истечение СНВ-3 грозит миру новой гонкой ядерных вооружений

    Tекст: Игорь Иножарский

    Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании завершился, что создает предпосылки для неконтролируемого наращивания боезарядов ведущими мировыми державами, полагает Bloomberg.

    Прекращение действия соглашения оставляет государства без рамок регулирования впервые с 1980-х годов, передает Bloomberg. Отсутствие обязывающих договоренностей формирует фундамент для роста числа наступательных вооружений в среднесрочной перспективе. Аналитики предупреждают, что другие страны также могут начать наращивать свои арсеналы.

    Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг отметил: «Конец соглашения определенно не делает мир безопаснее. Реальной потерей станет утрата прозрачности, что повысит политические риски».

    В МИД России подчеркнули, что стороны больше не связаны обязательствами и свободны в выборе дальнейших шагов, однако Москва сохраняет открытость к дипломатии. Китай отказался участвовать в переговорах, назвав требования США необоснованными из-за разницы в размерах арсеналов. По данным Пентагона, к 2030 году Пекин планирует иметь более 1 тыс. боеголовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для России и США завершается эпоха ядерных соглашений. Военный эксперт отметил, что заявление МИД должно заставить Вашингтон задуматься. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сложностях создания нового договора. В Соединенных Штатах политики призвали Дональда Трампа принять предложение Владимира Путина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал истечение срока действия документа «мрачным моментом». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию цитатой из сериала. Аналитик Игорь Коротченко спрогнозировал появление боевых железнодорожных комплексов «Баргузин».

    4 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети кадр из «Игры престолов», прокомментировав фразой «Зима близко» завершение действия ДСНВ между Россией и США.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, опубликовав в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что впервые с 1972 года у России и США отсутствует соглашение, ограничивающее стратегические ядерные силы, напомнив о таких договорах, как SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT и New START.

    Согласно информации, срок действия ДСНВ (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что страна готова соблюдать ограничения договора еще год после его завершения. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответа от США на это предложение Москва пока не получила.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что завершение ДСНВ негативно отразится на международной стратегической безопасности.

    Ранее МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    4 февраля 2026, 22:35 • Новости дня
    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон

    Военный эксперт Козюлин: США «заполоскали» продление ДСНВ

    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Пока в США возникали идеи по поводу подключения к переговорам по ДСНВ Китая и включения новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. По его мнению, Россия даст понять, что продление документа или подписание его новой версии было в интересах американцев. В среду МИД России заявил, что стороны по ДСНВ, который прекращает свое действие в четверг, больше не связаны какими-либо обязательствами.

    «Если до последнего момента Россия старалась не отклоняться от обязательств по ДСНВ в части прозрачности и количественных ограничений, то теперь Москва не считает нужным выполнять их и в целом заявляет о готовности действовать, что называется, «по ситуации», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По мнению собеседника, после истечения договора Россия «вряд ли редко изменит принципы сдерживания». «Но мы будем более скрытны в плане обнародования количественных данных о нашем потенциале. Извещать о тестовых пусках Россия также не будет. То есть мы даем понять, что продление документа или подписание его новой версии также было в интересах американцев. Заявление МИД России – это сигнал, что Вашингтону надо побеспокоиться по этому поводу», – добавил спикер.

    По мнению Козюлина, в Белом доме все еще есть здравомыслящие люди, которые понимают важность подобных договоров, поскольку их содержание «касается интересов каждого на планете». Соответственно, собеседник выразил осторожный оптимизм в отношении начала новых переговоров в будущем.

    «Обсуждения велись, но в свете того, что в США менялась администрация, какие-то специалисты уходили, а в Госдепе возникали завиральные идеи по поводу подключения к переговорам Китая и включения в договор новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями», – добавил Козюлин.

    Ранее в России заявили, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте МИД. В заявлении также отмечается, что РФ сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа должен был завершиться 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    4 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора и вольны в выборе своих последующих шагов, говорится в заявлении МИД России в связи с окончанием действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    В сообщении МИД говорится, что 5 февраля 2026 года истекает срок действия российско-американского Договора ДСНВ, подписанного 8 апреля 2010 года, вступившего в силу 5 февраля 2011 года и продленного на пять лет в феврале 2021 года. В ведомстве также напомнили, что «в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Российской Федерацией на фоне неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов Договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями, зафиксированными в его преамбуле».

    МИД подчеркивает, что меры России носили вынужденный характер и были реакцией «российской стороны на крайне враждебную политику администрации Дж.Байдена, повлекшую коренное изменение обстоятельств в области безопасности, а также на ряд нелегитимных шагов Вашингтона в контексте конкретных положений ДСНВ».

    Особое внимание в заявлении уделено действиям США в сфере противоракетной обороны: «Среди ключевых негативных факторов следует выделить дестабилизирующие действия США в области противоракетной обороны вопреки закреплённой в ДСНВ неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Это противоречило целям Договора в части поддержания баланса сил, оказывало значительное давление на его жизнеспособность и создавало основания для компенсирующих мер с российской стороны вне сферы охвата ДСНВ в целях поддержания стратегического равновесия».

    В ведомстве напомнили, что президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года выдвинул инициативу о «взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор «потолков» на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения».

    При этом реакции США на российскую инициативу «так и не была получена», а публичные комментарии с американской стороны «не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией». В МИД подчеркнули, что «подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление».

    «В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», – подчеркивается в заявлении МИД.

    Российская Федерация, говорится в сообщении, после окончания срока действия договора «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности». Одновременно страна остается открытой к дипломатическим решениям для стабилизации стратегической обстановки, если будут созданы «надлежащие условия для подобного взаимодействия».

    МИД отметил, что «ДСНВ в целом выполнял свои основные функции», помогая сдерживать гонку вооружений и обеспечивать предсказуемость в сфере СНВ.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил о готовности России к окончанию действия ДСНВ.

    В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об угрозе глобальной безопасности после окончания ДСНВ.

    4 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби

    Переговоры по Украине стартовали в Абу-Даби в разных форматах

    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, при этом обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ, сообщил источник.

    Собеседник агентства ТАСС сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби можно считать начавшимися.

    По его словам, обсуждения организованы в разных треках и форматах, но пресса не предусмотрена.

    Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины решили провести в Абу-Даби в закрытом формате.

    5 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона о сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во отметил, что определенные действия США не соответствуют их заявлениям о перспективах экономического сотрудничества с Россией, передает RT.

    Он напомнил о принятом Вашингтоном документе по Кубе, где вводится чрезвычайное положение из-за угрозы интересам США в Карибском бассейне, в том числе в связи с «враждебной и злонамеренной политикой России».

    «Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества не очень это все вяжется», – заявил министр.

    Лавров добавил, что США запрещают другим странам покупать российские нефть и газ, подчеркивая, что американская нефть и сжиженный природный газ должны заменить российские энергоресурсы.

    Он также обратил внимание на то, что такие шаги Вашингтона противоречат заявлениям об открытости для диалога и экономического взаимодействия с Москвой.

    Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения импорта энергоносителей.

    МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы.

    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    4 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартует новый раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся без приглашения представителей прессы и пройдут в закрытом формате, ожидается итоговое коммюнике, сообщил источник.

    Переговоры между представителями России, США и Украины по вопросам урегулирования конфликта на Украине пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, передает РИА «Новости».

    Как сообщил источник агентства, встреча будет закрытой, журналисты на нее не приглашены.

    По его словам, пресс-конференция по итогам встречи не планируется, однако возможно итоговое коммюнике.

    Предыдущий раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби прошел 23 и 24 января и также длился два дня.

    Ранее спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Абу-Даби на переговоры по Украине.

    Украинская делегация также прибыла в Абу-Даби для участия во встречах.

    Российская делегация прибыла в столицу ОАЭ для переговоров.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    5 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    МИД заявил об ответственной линии России после истечения срока ДСНВ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва намерена учитывать американскую военную политику при выстраивании линии поведения после завершения действия ДСНВ, сообщило Министерство иностранных дел.

    Российская сторона планирует опираться на тщательный анализ обстановки в стратегической сфере, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    При этом она собирается действовать «ответственно и взвешенно», выстраивая линию в области на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.

    Соглашение между Москвой и Вашингтоном о мерах по сокращению наступательных вооружений прекращает свое действие 5 февраля 2026 года.

    Генсек ООН Антонио Гутерриш заявлял, что истечение срока действия ДСНВ представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    4 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров

    Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для второго дня переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат в четверг участие во встречах по Украине в Абу-Даби, сообщил телеканал Al-Jazeera.

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала Al-Jazeera со ссылкой на Белый дом, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и советник Джаред Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров.

    В среду на встрече присутствовал также министр армии США Дэниел Дрисколл.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что ожидает в ближайшее время обмена пленными между сторонами.

    Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинская делегация на переговорах в Абу-Даби намерена сосредоточиться на военных и военно-политических вопросах, а также вопросах обмена военнопленными.

    Напомним, в Абу-Даби в среду начались закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине, которые проходят в нескольких форматах.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    4 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах по Украине в Абу-Даби

    Песков: В Абу-Даби в среду пройдут трехсторонние переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о времени старта трехсторонних переговоров по безопасности между Россией, США и Украиной в Абу-Даби будет решаться делегациями на месте, второй раунд встречи продолжится в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Время начала консультаций России, США и Украины в рамках рабочей группы по вопросам безопасности определяется представителями делегаций на месте, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, работа начнется в среду, но точное время старта регулируется участниками в зависимости от их готовности. Он уточнил, что переговоры проходят в трехстороннем формате.

    Песков добавил, что Кремль не планирует публикаций по итогам встречи в Абу-Даби.

    «Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем какие-то сообщения давать», – отметил Песков.

    Он также подчеркнул, что переговоры по украинскому урегулированию в любом случае будут продолжаться в течение сегодняшнего дня. В Москве не получают постоянной информации о стадиях консультаций в ОАЭ, добавил представитель Кремля.

    Ожидается, что переговоры пройдут также и 5 февраля с участием делегаций России, США и Украины в столице ОАЭ.

    В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, которые проходят в нескольких форматах и полностью закрыты для СМИ.

    Было принято решение провести переговоры России и Украины в Абу-Даби в закрытом формате.

    4 февраля 2026, 13:48 • Новости дня
    Кремль выразил признательность США за усилия по урегулированию на Украине

    Песков: Россия признательна США за усилия по украинскому урегулированию

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва признательна американским переговорщикам за их усилия по урегулированию ситуации на Украине.

    Москва выражает благодарность американским переговорщикам за усилия, направленные на урегулирование ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция страны по этому вопросу остается однозначной и понятной как Киеву, так и Вашингтону.

    Он добавил, что Россия сохраняет открытость к мирному решению конфликта.

    Ранее в столицу ОАЭ прибыл спецпосланник США Стивен Уиткофф для участия во втором раунде переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    В Абу-Даби начались переговоры по ситуации на Украине, обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ.

    До этого сообщалось, что переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате.

    4 февраля 2026, 14:26 • Новости дня
    Песков заявил о несущественности точного времени окончания ДСНВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конкретное время истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях не играет решающей роли.

    Точное время, когда истекает действие российско-американского Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ), не имеет принципиального значения, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что этот вопрос не столь важен, отвечая на просьбу журналистов о точных сроках завершения документа. По его словам, он не может сразу назвать конкретные данные и должен уточнить информацию.

    «Вряд ли это имеет принципиальное значение», – сказал Песков в ходе общения с прессой. Он также напомнил, что Кремль уже давал оценку последствиям завершения действия договора и отсутствию ответа американской стороны на российскую инициативу.

    Ранее Песков заявил, что истечение срока ДСНВ негативно отразится на мировой безопасности. Заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия не планирует официально обращаться к США перед завершением действия ДСНВ и будет считать отсутствие ответа позицией Вашингтона.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    4 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Умеров заявил о продолжении переговоров в Абу-Даби в отдельных группах

    Tекст: Вера Басилая

    Стартовавшие переговоры в Абу-Даби продолжатся в формате работы отдельных групп, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    По словам главы украинской делегации Умерова, встреча в Абу-Даби началась в общем формате, однако работа продолжится в отдельных группах, передает ТАСС.

    Умеров уточнил, что после работы групп участники планируют провести совместную встречу для согласования итоговых позиций.

    Ранее в Абу-Даби начались переговоры по ситуации на Украине, обсуждение проходит в нескольких форматах и закрыто для СМИ.

    5 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    В США призвали Трампа принять предложение Путина по ДСНВ

    Кандидат в президенты США Сэйр призвала Трампа принять предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр заявила, что американский лидер Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение президента РФ Владимира Путина о продлении центральных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год.

    Сэйр подчеркнула: «Президент Трамп должен был утвердительно ответить на предложение президента Путина сразу же, как только оно было выдвинуто». Она добавила, что продление договора дало бы шанс завершить прокси-войну на Украине и дало бы США возможность выработать более конструктивный подход к отношениям с Россией, передает ТАСС.

    Политик отметила, что за последние 13 лет, особенно после событий цветной революции на Украине, отношения между США и Россией значительно ухудшились. В такой ситуации, по мнению Сэйр, попытки заключить новое соглашение практически не имели бы шансов на успех.

    Сэйр 32 года являлась соратницей Линдона Ларуша, американского экономиста и политика-нонконформиста, автора так называемой теории физической экономики и противника монетаристских концепций. Ларуш открыто придерживался взглядов о ведущей роли России на мировой арене, выступал против монетаризма и неоднократно баллотировался на пост президента США с 1976 по 2004 год.

    Ранее генсекретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что истечение срока действия договора СНВ-3 представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности, поскольку обязательные ограничения на стратегическое ядерное оружие США и России отменены на фоне обострения глобальной напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов».

