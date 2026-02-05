Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Bloomberg: Истечение СНВ-3 грозит миру новой гонкой ядерных вооружений
Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании завершился, что создает предпосылки для неконтролируемого наращивания боезарядов ведущими мировыми державами, полагает Bloomberg.
Прекращение действия соглашения оставляет государства без рамок регулирования впервые с 1980-х годов, передает Bloomberg. Отсутствие обязывающих договоренностей формирует фундамент для роста числа наступательных вооружений в среднесрочной перспективе. Аналитики предупреждают, что другие страны также могут начать наращивать свои арсеналы.
Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг отметил: «Конец соглашения определенно не делает мир безопаснее. Реальной потерей станет утрата прозрачности, что повысит политические риски».
В МИД России подчеркнули, что стороны больше не связаны обязательствами и свободны в выборе дальнейших шагов, однако Москва сохраняет открытость к дипломатии. Китай отказался участвовать в переговорах, назвав требования США необоснованными из-за разницы в размерах арсеналов. По данным Пентагона, к 2030 году Пекин планирует иметь более 1 тыс. боеголовок.
