Песков сообщил о доверительном разговоре Путина и Си Цзиньпина

Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине

Tекст: Антон Антонов

«Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.