Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Песков сообщил о доверительном разговоре Путина и Си Цзиньпина
В ходе видеоконференции и закрытой части переговоров президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсуждают широкий круг вопросов, уделяя особое внимание двусторонним отношениям и актуальным международным темам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин продолжает видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча проходит в формате доверительного разговора.
Песков отметил: «Сейчас продолжается видеоконференция с председателем КНР Си Цзиньпином». По его словам, во время закрытой части переговоров лидеры обсуждают «доверительно весь спектр международных дел и двусторонних отношений».
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин предложил Китаю и России совместно разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений.
Президент Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин продолжают развивать масштабное сотрудничество, способствующее укреплению добрососедских связей и улучшению благосостояния жителей обеих стран.
Президент Путин также подтвердил поддержку совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности и процветания России и Китая.