Ушаков: Россия и Китай могут положиться друг на друга
Россия и Китай могут полностью рассчитывать друг на друга, отметил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, подводя итоги видеоконференции президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.
«Мы оказываем друг другу поддержку по ключевым вопросам, затрагивающим национальные интересы. Перед лицом внешних вызовов наши страны действуют, как говорят китайские друзья, спина к спине и могут положиться друг на друга», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Ушакова, диалог между лидерами России и Китая прошел в особенно теплой и дружеской атмосфере. Путин и Си Цзиньпин обменялись искренними пожеланиями счастья и успехов в наступившем году.
Помощник президента добавил, что оба лидера подчеркнули важность дальнейшего развития двусторонних отношений и продолжения тесного взаимодействия в условиях современных вызовов.
Напомним, Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по процветанию России и Китая. Он назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым. Кроме того, российский лидер назвал союз России и Китая важным стабилизирующим фактором.