Ушаков: Россия и Китай могут положиться друг на друга

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы оказываем друг другу поддержку по ключевым вопросам, затрагивающим национальные интересы. Перед лицом внешних вызовов наши страны действуют, как говорят китайские друзья, спина к спине и могут положиться друг на друга», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Ушакова, диалог между лидерами России и Китая прошел в особенно теплой и дружеской атмосфере. Путин и Си Цзиньпин обменялись искренними пожеланиями счастья и успехов в наступившем году.

Помощник президента добавил, что оба лидера подчеркнули важность дальнейшего развития двусторонних отношений и продолжения тесного взаимодействия в условиях современных вызовов.

Напомним, Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по процветанию России и Китая. Он назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым. Кроме того, российский лидер назвал союз России и Китая важным стабилизирующим фактором.