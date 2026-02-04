Попова сообщила о сохранении ограничений на открытие пляжей Анапы

Tекст: Елизавета Шишкова

Пляжи в Анапе продолжают очищать, однако пока они еще не соответствуют стандартам для открытия, передает РИА «Новости». Об этом на пленарном заседании Совета Федерации сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что на сегодняшний день сделано уже многое для очищения пляжей, но результат пока недостаточен для того, чтобы открыть их для отдыхающих.

«Делается очень много для того, чтобы очистить прекрасные белые пляжи песка в Анапе. Пока результат есть, но он недостаточен для того, чтобы в сегодняшнем дне открывать пляжи. Но время еще есть до курортного сезона, и я уверена, что решения, которые уже приняты, будут реализованы, и возможность пляжного отдыха, другой отдых в Анапе не запрещался, будет соответствовать», – заявила Попова.

Она также добавила, что Роспотребнадзор продолжает работать над скорейшим открытием пляжей черноморского побережья, которые ранее пострадали из-за чрезвычайной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута. Массовая гибель морских обитателей после разлива мазута у северо-восточного побережья Черного моря не зафиксирована, а экосистема проявляет признаки восстановления.