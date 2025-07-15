Ученые заявили о восстановлении экосистемы Черного моря после разлива мазута

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разлив мазута не оказал фатального воздействия на прибрежную экосистему Черного моря, передает РИА «Новости». По результатам экспедиции Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, которая проходила с 24 июня по 11 июля, на участке северо-восточного побережья Черного моря между Джемете и Лермонтово зафиксированы свежие единичные выбросы мазута, а также мазутные пятна и радужные пленки на воде в отдельных точках.

Несмотря на загрязнение, в исследуемой зоне было обнаружено множество живых морских организмов: крабов-плавунцов, креветок, раков-отшельников, рыб, медуз* и двустворчатых моллюсков. «Разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря», – процитировали в институте слова ученых.

Отмечается, что в Таманском заливе Азовского моря и в реках Вулан и Шапсухо следов мазута выявлено не было. Собранные пробы флоры, фауны и донных осадков позволят оценить текущее состояние экосистем, влияние инвазивных видов и последствия загрязнений, что важно для экологической безопасности региона, добавили специалисты лаборатории ИО РАН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с аварийного танкера Koala откачали 130 тыс. тонн мазута. Водолазы в Анапе и Темрюкском районе собрали 200 тонн нефтяных отходов. В Черном море после крушения танкеров осталось 3,1 тыс. тонн мазута.