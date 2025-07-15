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Ученые заявили о восстановлении экосистемы Черного моря после разлива мазута
Массовая гибель морских обитателей после разлива мазута у северо-восточного побережья Черного моря не зафиксирована, а экосистема проявляет признаки восстановления, заявили в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.
Разлив мазута не оказал фатального воздействия на прибрежную экосистему Черного моря, передает РИА «Новости». По результатам экспедиции Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, которая проходила с 24 июня по 11 июля, на участке северо-восточного побережья Черного моря между Джемете и Лермонтово зафиксированы свежие единичные выбросы мазута, а также мазутные пятна и радужные пленки на воде в отдельных точках.
Несмотря на загрязнение, в исследуемой зоне было обнаружено множество живых морских организмов: крабов-плавунцов, креветок, раков-отшельников, рыб, медуз* и двустворчатых моллюсков. «Разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря», – процитировали в институте слова ученых.
Отмечается, что в Таманском заливе Азовского моря и в реках Вулан и Шапсухо следов мазута выявлено не было. Собранные пробы флоры, фауны и донных осадков позволят оценить текущее состояние экосистем, влияние инвазивных видов и последствия загрязнений, что важно для экологической безопасности региона, добавили специалисты лаборатории ИО РАН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с аварийного танкера Koala откачали 130 тыс. тонн мазута. Водолазы в Анапе и Темрюкском районе собрали 200 тонн нефтяных отходов. В Черном море после крушения танкеров осталось 3,1 тыс. тонн мазута.
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