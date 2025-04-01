Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
С аварийного танкера Koala в Ленобласти откачали 130 тыс. тонн мазута
Из танкера Koala в порту Усть-Луга откачали почти 130 тыс. тонн мазута, судно в аварийном состоянии остается в акватории порта, сообщили в Морспасслужбе.
Портовые буксиры вывели Koala от причала морского порта Усть-Луга на открытую воду, танкер находится на якорной стоянке в акватории порта, там продолжается ремонт, пояснили в службе, передает ТАСС.
Весь груз – 130 тыс. тонн мазута – полностью откачали в емкости нефтеналивного терминала и баки другого танкера.
Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга на танкере Koala повреждено машинное отделение во время запуска двигателя, экипаж эвакуирован.
К 24 марта из танкера откачали почти 30 тыс. тонн мазута.