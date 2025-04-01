С аварийного танкера Koala в Ленобласти откачали 130 тыс. тонн мазута

Фицо пошутил о том, что фон дер Ляйен назвала его идиотом

Фицо заявил, что Урсула фон дер Ляйен отругала его за пошлины

Tекст: Дарья Григоренко

Во время пресс-конференции Роберт Фицо рассказал, что якобы получил упреки от Урсулы фон дер Ляйен за то, что не смог урегулировать вопрос с пошлинами во время визита в США. Он отметил, что беседа касалась первой темы – пошлин, которые обрушатся на Словакию. Фицо рассказал, что фон дер Ляйен якобы отругала его за провал переговоров с президентом США, передает РИА «Новости».

«Нормально меня ругала полчаса, что я полный идиот. Я же все-таки там был, я же говорил с Маском, и я не устроил это для всего мира», - сказал Фицо.

Он также отметил, что 2 апреля ожидается большой сюрприз в виде новых пошлин от Трампа, которые затронут Францию, Германию и Китай. Он выразил недовольство тем, что некоторые СМИ обвиняют его в этом, хотя на встрече с Трампом присутствовал и президент Франции Эммануэль Макрон.

На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) Фицо добавил, что надеется на понимание шутки со стороны Урсулы фон дер Ляйен, но выразил опасение, что словацкие СМИ и оппозиция не восприняли ее должным образом.

Премьер-министр также планирует обсудить с производителями автомобилей в Словакии возможные последствия новых пошлин и развитие ситуации в ближайшее время.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

Напомним, Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.