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    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    14 ноября 2026, 14:57 • Новости дня

    Песков исключил выдвижение условий по переговорной группе европейцев

    Песков: Россия не будет ставить условия по переговорной группе европейцев

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена выдвигать условия европейским странам по составу их переговорной группы.

    «Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого американские представители отправились в Дублин для консультаций с Владимиром Зеленским и советниками по национальной безопасности ряда европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Песков сообщил об отсутствии у Москвы информации от Вашингтона по итогам переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    В пятницу пресс-секретарь президента назвал условием участия европейских стран в мирных переговорах демонстрацию реальной готовности способствовать урегулированию.

    В четверг Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

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    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    13 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что главу евродипломатии Каю Каллас никто не видит в роли переговорщика от Европы из-за ее глупости, при этом Евросоюз пока не приглашали на переговоры по урегулированию.

    «Кая цитирует Громыко, пишет, что должна представлять Евросоюз и что «русские ее не хотят видеть» в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она «жесткий переговорщик», а потому, что она просто глупая», – заявил Медведев в Max.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Каллас никто не хочет видеть в роли переговорщика от Европы.

    «И вообще, ЕС никто пока на переговоры не звал», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать кандидатуру Каллас в качестве переговорщика от Европы по Украине.

    Глава европейской дипломатии попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, приписав ему выдуманную фразу.

    В прошлом месяце Каллас закатила глаза при вопросе о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

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    13 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Названо число потерянных Украиной локомотивов с начала года

    «Укржелдорога» с начала года потеряла почти 400 локомотивов

    Названо число потерянных Украиной локомотивов с начала года
    @ Dmytro Smolienko/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская компания «Укржелдорога» с начала текущего года потеряла почти 400 локомотивов, сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник.

    «С начала 2022 года Украина потеряла 630 локомотивов, почти 400 из них – в этом году», – заявил Калашник во время выступления в Верховной раде. По его словам, потери локомотивов, подвижного состава и инфраструктуры будут только увеличиваться, пишет ТАСС.

    Он отметил, что в ноябре уже было зафиксировано 15 случаев повреждения подвижного состава.

    Ранее Калашник сообщал о ежемесячном выходе из строя от 37 до 40 локомотивов, многие из которых не подлежат восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Эстония решила выделить Украине 6,5 млн евро на железнодорожные локомотивы.

    В начале ноября российские военные нанесли удары по четырем составам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.

    Ранее Украина столкнулась с острым дефицитом локомотивов.

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    13 ноября 2026, 22:08 • Новости дня
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA) по итогам тайного голосования лишила агентство ТАСС членства в организации, не уведомив российскую сторону и не указав мотивы решения.

    «Деградация ряда европейских структур продолжается. Примечательно, что правление Европейского альянса национальных агентств недавно направило в ТАСС письмо с угрозой исключения из структуры, в котором так и не смогло привести ни одного примера дезинформации со стороны нашего агентства», – сказал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    В феврале 2022 года руководящий орган EANA – Совет альянса – сообщил ТАСС о приостановке членства, заявив, что из-за введенных Роскомнадзором ограничений российское агентство «действует вопреки назначению EANA, а именно не может больше выступать поставщиком непредвзятых новостей», передает ТАСС.

    Во время ассамблей EANA в 2022 и 2023 годах участники альянса уже обсуждали возможное исключение ТАСС, однако тогда за такую меру не набиралось достаточного количества голосов, в результате чего было решено ограничиться приостановкой членства российского агентства без его формального вывода из организации.

    EANA объединяет по одному новостному агентству от каждого европейского государства и был создан в 1956 году на конференции по медиатехнологиям в Страсбурге; органом управления является ежегодная Генеральная ассамблея и две конференции EANA в год. После исключения ТАСС и включения ELTA в альянсе осталось 33 участника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний.

    В четверг министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил о введении Европейским союзом нового пакета ограничительных мер против России 16 ноября.

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    13 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Помощь США Украине на 65 млрд долларов осталась неосвоенной

    Из выделенной США помощи Киеву неосвоенными остались 65 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    В утвержденной Конгрессом США помощи Украине неосвоенными остаются 64,96 млрд долларов, следует из доклада генеральных инспекторов американских ведомств.

    С февраля 2022 года американский Конгресс ассигновал на различные программы помощи Киеву 198,59 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на доклад, подготовленный генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию.

    При этом по состоянию на 30 сентября доступными для возможного выделения остаются 64,96 млрд долларов. Документ охватывает период с 1 июля по 30 сентября текущего года.

    В отчете также отмечается, что НАТО и ЕС к концу третьего квартала в совокупности обязались представить Украине свыше 239 млрд долларов. Таким образом, общие обязательства США и их зарубежных партнеров по выделению средств Киеву составляют как минимум 437,59 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США сообщили о выделении администрацией Джо Байдена и Дональда Трампа около 540 млн долларов помощи Украине с начала 2025 года. Летом американское оборонное ведомство намеревалось окончательно распределить предназначенные для поддержки украинской армии средства лишь к концу десятилетия.

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    13 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова
    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова
    @ POOL UNION EUROPEENNE/AGENCE HANS LUCAS/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас принес извинения за публикацию неверных данных о депортации в Россию бывшего лидера движения «Единство» Валерия Иванова.

    Ведомство опубликовало извинения за ошибку, допущенную из-за получения министром неверных данных от пограничной службы, сообщает ТАСС.

    Изначально Мартинас Кателинас объявил о высылке из страны Валерия Иванова, который в 1988–1991 годах руководил общественно-политическим движением «Единство», выступавшим за сохранение членства республики в СССР.

    Впоследствии правоохранительные органы Литвы признали эту организацию антигосударственной, а суд лишил Валерия Иванова свободы на три года.

    Выяснилось, что в действительности депортации подвергся бывший советский военнослужащий Вильнюсского гарнизона Геннадий Иванов.

    В апреле он вышел на свободу после отбытия наказания за участие в вильнюсских событиях января 1991 года, которое местная юстиция расценила как антигосударственную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МВД Литвы Мартинас Кателинас попросил продлить участие военнослужащих в охране границы с Калининградской областью.

    Летом французские СМИ допустили принудительное возвращение в Вильнюс россиянина для рассмотрения прошения об убежище.

    В прошлом году суд в Литве приговорил к лишению свободы гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России.

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    14 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от активов России

    МИД: Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа уже передала Киеву более 8 млрд евро, полученных от использования замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «С 2024 года эта структура [Euroclear] пошла еще дальше, согласившись стать соучастником преступной схемы по незаконному присвоению доходов от реинвестирования российских средств и их дальнейшему направлению на военные нужды киевского режима, который таким образом получил уже более 8 млрд евро», – заявил Биричевский ТАСС.

    Дипломат напомнил, что контакты с Euroclear были прекращены в конце 2022 года по инициативе Брюсселя. Это произошло, когда депозитарий заблокировал активы российского Центробанка, нарушив свои контрактные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о серьезном репутационном ущербе для организации в случае изъятия российских активов.

    Ранее Евросоюзу предрекли необходимость привлечь более 40 млрд евро новых кредитов для поддержки Украины из-за нехватки доходов от российских активов.

    Также директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке дополнительных мер защиты на случай изъятия Брюсселем основной части резервов.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал введение визовых ограничений для отечественных атлетов со стороны ряда европейских государств и Канады скоординированной атакой.

    Министр отметил, что страны Запада пытаются не допустить российских спортсменов до международных турниров, передает ТАСС. «Мы сейчас фактически свидетели скоординированной атаки ряда европейских стран и примкнувшей к ним Канады по недопуску наших хоккеистов», – сказал Дегтярев.

    По его словам, окончательное решение об участии атлетов принимают международные спортивные федерации, а не власти отдельных государств.

    Руководитель ведомства подчеркнул, что требующие визовых ограничений страны, в частности Финляндия, пострадают от собственных действий.

    Дегтярев добавил, что 22 организации по олимпийским видам спорта уже разрешили россиянам выступать под национальным флагом и с гимном.

    Он также напомнил о поручении президента отстаивать интересы отечественных атлетов в международных судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон допустил введение ограничений на въезд российских спортсменов.

    Российская дипмиссия в Хельсинки назвала запрет на въезд атлетов в Финляндию дискриминационным шагом.

    В четверг Дегтярев заявил о риске десятилетнего бана для финской стороны из-за недопуска россиян на турниры.

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    14 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    МВД разъяснило правила отказа россиян от гражданства Украины

    МВД утвердило порядок отказа россиян от украинского гражданства через «Госуслуги»

    МВД разъяснило правила отказа россиян от гражданства Украины
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждане России, которые ранее имели гражданство Украины, могут подать заявление об отказе от него в территориальные органы Министерства внутренних дел или через портал госуслуг.

    Россияне, одновременно являющиеся гражданами Украины, будут считаться не имеющими украинского гражданства со дня подачи заявления о нежелании в нем состоять. Соответствующее обращение можно подать в территориальный орган ведомства по месту жительства или в электронной форме, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    В ведомстве пояснили, что за детей, не достигших 14-летнего возраста, заявление подает один из родителей или усыновитель. В случае с детьми, оставшимися без попечения родителей и находящимися в образовательных, медицинских или социальных организациях, документы оформляет опекун или уполномоченный представитель учреждения. По итогам рассмотрения заявитель получает подтверждающую справку.

    При этом заявление будет аннулировано, если человек продолжит реализовывать права гражданина Украины, в том числе использовать украинский паспорт. Подать повторное обращение в таком случае разрешается только через 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья.

    В прошлом месяце в миграционной службе МВД назвали документы для подтверждения российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет.

    В прошлом году управление ФСБ по Камчатскому краю отказало украинцу в российском гражданстве из-за контактов с представителем ВСУ.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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