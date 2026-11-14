Додон: Интеграция с Евросоюзом лишит Молдавию сельскохозяйственных земель

Tекст: Вера Басилая

По словам Додона, вступление Молдавии в Европейский союз потребует открытия рынка сельскохозяйственных земель для иностранных покупателей, что обернется утратой национальных черноземов, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы видим, что ведутся переговоры о введении моратория на продажу земли. То есть передачу земель откладывают, но в конечном итоге все равно собираются их уступить», – подчеркнул политик.

По словам лидера социалистов, правящая партия «Действие и солидарность» ранее отрицала намерения снять запрет на продажу участков зарубежным инвесторам. Додон выразил уверенность, что либерализация рынка приведет к переходу молдавских земель под контроль иностранных корпораций, а местные жители станут наемными работниками.

Кроме того, экс-президент указал на риски форсированной евроинтеграции, среди которых контроль иностранного капитала над банковским сектором, массовый отток молодежи, рост государственного долга и угроза утраты конституционного нейтралитета. Он добавил, что Молдавия нуждается в прагматичной внешней политике и равноправном диалоге с Западом и Востоком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила о планах завершить переговоры о присоединении к Европейскому союзу к 2028 году. В прошлом месяце Додон назвал Молдавию марионеткой стран Евросоюза.