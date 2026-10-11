Додон: Молдавия стала марионеткой продвигающих военную политику стран ЕС

Tекст: Вера Басилая

«За последние годы Республика Молдова превратилась в мелкого и политически слепого игрока, стала марионеткой других слепых игроков из Европейского союза, которые продвигают провоенную и саморазрушительную геополитику. ЕС уже не тот, каким был раньше», – заявил Додон.

По его словам, Молдавия могла бы поучиться у Словакии, Венгрии, Грузии и других стран, которые уделяют внимание благополучию народа и экономической безопасности, передает РИА «Новости».

Додон добавил, что власти Молдавии предпочли получать награды за рубежом ценой обнищания населения страны. По его мнению, из-за негибкости правящей партии «Действие и солидарность» Молдавия рискует оказаться в хвосте грядущих в мире серьезных перемен.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС признавали, что это решение было в основном символическим, чтобы поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу коммунисты Молдавии потребовали принять закон о постоянном нейтралитете.

До этого молдавская оппозиция инициировала отстранение Майи Санду от должности президента.

В апреле бывший премьер Молдавии Влад Филат обвинил Евросоюз в навязывании стране членства «второго сорта».