Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»4 комментария
Додон назвал Молдавию марионеткой стран Евросоюза
Додон: Молдавия стала марионеткой продвигающих военную политику стран ЕС
Молдавия за последние годы превратилась в марионетку стран Евросоюза, которые продвигают провоенную политику, заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«За последние годы Республика Молдова превратилась в мелкого и политически слепого игрока, стала марионеткой других слепых игроков из Европейского союза, которые продвигают провоенную и саморазрушительную геополитику. ЕС уже не тот, каким был раньше», – заявил Додон.
По его словам, Молдавия могла бы поучиться у Словакии, Венгрии, Грузии и других стран, которые уделяют внимание благополучию народа и экономической безопасности, передает РИА «Новости».
Додон добавил, что власти Молдавии предпочли получать награды за рубежом ценой обнищания населения страны. По его мнению, из-за негибкости правящей партии «Действие и солидарность» Молдавия рискует оказаться в хвосте грядущих в мире серьезных перемен.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС признавали, что это решение было в основном символическим, чтобы поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу коммунисты Молдавии потребовали принять закон о постоянном нейтралитете.
До этого молдавская оппозиция инициировала отстранение Майи Санду от должности президента.
В апреле бывший премьер Молдавии Влад Филат обвинил Евросоюз в навязывании стране членства «второго сорта».