Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку рейсов

Tекст: Дарья Григоренко

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прибытие и отправление самолетов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщается в канале Росавиации в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Росавиация заявила о закрытии аэропорта Сочи по техническим причинам.



В авиагавани из-за падения обломков беспилотников задержали 32 рейса.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вынужденно скорректировали время вылета и отменили некоторые рейсы в связи с техническими сложностями в аэропорту Сочи.



