Обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи

Обломки БПЛА упали в аэропорту Сочи и на территории частного сектора

Tекст: Вера Басилая

На территории аэропорта Сочи, а также в частном секторе и возле отелей упали фрагменты беспилотников. В одном из административных зданий аэропорта возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.

В ночь на воскресенье сообщалось, что атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.

В ночь на воскресенье силы ПВО отразили почти 50 дронов ВСУ в Каменске, Новошахтинске и девяти районах региона.

Пожар возник из-за атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира.