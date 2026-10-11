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Обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи
Обломки БПЛА упали в аэропорту Сочи и на территории частного сектора
В Сочи на территории аэропорта, частного сектора и возле отелей упали фрагменты беспилотников, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
На территории аэропорта Сочи, а также в частном секторе и возле отелей упали фрагменты беспилотников. В одном из административных зданий аэропорта возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В ведомстве добавили, что во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.
В ночь на воскресенье сообщалось, что атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.
В ночь на воскресенье силы ПВО отразили почти 50 дронов ВСУ в Каменске, Новошахтинске и девяти районах региона.
Пожар возник из-за атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира.