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Пожар возник из-за атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира
Дрон вызвал пожар на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира
В пригороде Владимира возник пожар после атаки БПЛА на инфраструктуру, сообщил в Max-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира. Возник пожар. Информации о пострадавших на этот час нет. Разрушений жилых домов удалось избежать. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тыс. жителей. По ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме», – написал он.
Авдеев добавил, что проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Угроза атаки сохраняется.
Ранее сообщалось, что атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.