Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире
Атака БПЛА остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире
Работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановлена после атаки беспилотного летательного аппарата, повредившего инфраструктуру объекта.
«В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет», – приводит ТАСС сообщение компании.
До этого сообщалось, что в зоне доступности ru-central1-a наблюдаются перебои с электропитанием. Команда работает над устранением проблемы.
Профильные службы прибыли на место и устраняют последствия происшествия. В компании добавили, что оставшаяся конфигурация ресурсов считается неустойчивой, поэтому платформа функционирует в аварийном режиме.