Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.4 комментария
Силы ПВО за ночь уничтожили 560 беспилотников над 16 регионами России
Минобороны: ПВО перехватила 560 украинских дронов над 16 регионами
Дежурные силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о 100 сбитых беспилотниках над регионом.
В тот же день в Ростове из-за атаки БПЛА произошел пожар.
В пятницу силы ПВО за день сбили 62 украинских дрона над 14 регионами России.