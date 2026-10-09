Силы ПВО за день сбили 62 украинских дрона над 14 регионами России

Tекст: Тимур Шайдуллин

В пятницу в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 62 беспилотника, сообщили в Минобороны.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Коми, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.

В тот же день над Тульской областью сбили 14 дронов ВСУ.

В четверг системы противовоздушной обороны сбили большую часть атаковавших Омскую область беспилотников.