Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Силы ПВО за день сбили 62 украинских дрона над 14 регионами России
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата над 14 регионами страны, сообщило Минобороны.
В пятницу в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 62 беспилотника, сообщили в Минобороны.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Коми, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.
В тот же день над Тульской областью сбили 14 дронов ВСУ.
В четверг системы противовоздушной обороны сбили большую часть атаковавших Омскую область беспилотников.