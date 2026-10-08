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    Аккумуляторы создают в России новое ГОЭЛРО
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Эксперт оценил перспективы борьбы Эстонии с православием
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    Мозамбик пригласил российские компании принять участие в строительстве ГЭС
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 17:16 • Новости дня

    Силы ПВО сбили большую часть атаковавших Омскую область дронов

    Губернатор Хоценко: Один БПЛА достиг северного промышленного узла Омска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны перехватили основную часть вражеских беспилотников в Омской области, однако один дрон долетел до северного промышленного узла, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали большинство дронов, пытавшихся атаковать Омскую область, сообщил Хоценко в Max. «ПВО Минобороны России сбили большую часть БПЛА, атаковавших наш регион. Один беспилотник достиг северного промышленного узла. На месте работают оперативные службы», – заявил глава региона.

    Он попросил граждан сохранять спокойствие и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по номеру 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг силы противовоздушной обороны начали отражение атаки на Омскую область.

    Летом жителей Омска оштрафовали за публикацию видео удара дронов по нефтезаводу.

    В июле Хоценко сообщил о ликвидации последствий атаки на НПЗ в Омской области.

    8 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»

    Военный эксперт Кнутов: Киев ударил по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев продолжает попытки добиться медийного эффекта и повлиять на общественные настроения в России. Поэтому ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, ущерб от налета окажется минимальным и обернется усилением ударов по территории Украины.

    «ВСУ впервые ударили по дата-центру на территории России. Противник выбрал целью площадку в городе Сасово. Возможно, оппоненты посчитали, что объект менее защищен системами ПВО», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России последовательно поражают центры обработки данных (ЦОД) на Украине, которые предоставляют услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Цель таких операций – осложнить работу связи и системы управления БПЛА.

    Украинское руководство преследует совсем иные цели. По мнению Кнутова, в Киеве стремятся, во-первых, добиться медийного эффекта, чтобы устроить локальную «перемогу» для обывателей, а во-вторых, навредить российским гражданам, побудить их выйти на улицы с требованием заключить соглашение на условиях Украины и Запада.

    На этом фоне он указал, что ранее в этой же логике ВСУ атаковали логистические центры маркетплейсов Wildberries и Ozon, школьные автобусы, в том числе белорусские, здания общежитий и учебных заведений.

    «Владимир Зеленский прямо говорил, что хочет создать такие условия, чтобы население России «почувствовало войну и захотело ее прекратить». Он не фокусируется на военных объектах или базах, а постоянно делает акцент на ударах по гражданской инфраструктуре. Фактически он объявил войну мирным жителям нашей страны и стремится терроризировать простых людей», – подчеркнул аналитик, отметив, что удар по дата-центру «Яндекса» – часть тактики киевских властей.

    Как бы то ни было, хотя атака на площадку в Сасово и вызвала проблемы, но они носят временный характер, коснутся малой части пользователей и будут оперативно устранены. «Учитывая размеры компании «Яндекс», я полагаю, что информационный ущерб окажется минимален», – рассуждает специалист.

    «При этом расчет киевских властей на рост недовольства в России обернется против них самих: люди станут требовать ответных мер и нанесения более активных ударов по ЦОД на территории Украины», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области подвергся атаке БПЛА. На объекте произошел пожар, никто не пострадал. Работа площадки полностью остановлена.

    Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей, предупредили в пресс-службе. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием. Профильные службы устраняют последствия происшествия, а специалисты компании восстанавливают работу затронутых сервисов.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 8 октября были уничтожены 399 украинских беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над территорией региона сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора», – сообщил он.

    Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Это один из четырех дата-центров, на которых размещается платформа Yandex Cloud. В частности, дата-центр соответствует зоне доступности ru-central1-b. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста» – производителя трубонарезных и металлообрабатывающих станков. Чтобы подключить серверы к единой сети, «Яндекс» проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

    В дата-центре Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса»: «Ляпунов» (с 2020 года) – 137 узлов на базе NVIDIA HGX A100, а также «Червоненкис» (с 2021 года) – 199 узлов NVIDIA HGX A100.

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    8 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений Киева
    Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений Киева
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине на фоне дипломатического конфликта, вызванного разглашением информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, сообщил МИД республики.

    «Правительство решило отозвать посла на Украине в Сеул», – передает Yonhap заявление южнокорейского внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что Сеул надеется на плавное разрешение проблем и продолжит консультации с Киевом.

    Правительство Южной Кореи требовало от Украины официальных извинений после того, как Владимир Зеленский раскрыл факт передачи Сеулу двух пленных солдат КНДР. Кроме того, Сеул выразил недовольство заявлением офиса Зеленского, отрицавшим существование договоренности о сохранении этого вопроса в тайне.

    Во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен Ен сообщил о получении письма с извинениями от своего украинского коллеги Андрея Сибиги, однако счел их недостаточными и пообещал принять «решительные меры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сеул назвал недостаточными извинения Украины. На прошлой неделе президент Южной Кореи пригрозил Украине ответными мерами из-за пленных из КНДР. В конце прошлого месяца Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.

    Комментарии (3)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Фактчекеры выявили системные фальсификации в списках погибших в Буче

    GFCN: Аналитики обнаружили системные несоответствия в списке погибших в Буче

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аналитики из Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) обнаружили в украинских списках жертв в Буче системные несоответствия, ставящие под сомнение официальную версию событий.

    Международные фактчекеры выявили системные несоответствия в списке погибших в Буче и продолжают расследование, передает ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).

    «Изучив данные списков с мемориала в Буче, аналитики из разных стран выявили системные несоответствия, ставящие под сомнение официальную версию событий», – сказали в GFCN.

    На мемориальном комплексе из восьми стел указаны как минимум 198 человек, которые не являются мирными жителями. Среди них – военнослужащие ВСУ, СБУ, полиции и бойцы националистического формирования «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ), отметили в организации. Ирландский журналист Чей Боуз добавил, что на мемориале также указаны люди, участвовавшие в боевых действиях с 2014 года.

    Бразильский геополитолог Рафаэль Мачадо указал, что некоторые люди из списка открыто числятся на правительственных сайтах Украины как военнослужащие. Кроме того, 42 человека погибли за пределами Бучи, а 73 имени не имеют цифрового следа. Французская журналистка Кристель Нэан привела пример 68-летней женщины, скончавшейся от онкологии, которую также внесли в список жертв.

    Эксперты GFCN призвали Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине провести независимую проверку списков. По словам главного редактора PIA Global Тадео Кастильоне, включение комбатантов и умерших от естественных причин в списки гражданских жертв демонстрирует политическую инструментализацию трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты допустили международный суд над Украиной из-за обвинений в адрес России по Буче.

    Глава МИД Сергей Лавров призвал западных журналистов провести честное расследование событий.

    МИД назвал главной целью создания фейка о Буче срыв мирных переговоров.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    8 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Аннополье в Харьковской области.

    В ходе расширения внешней зоны контроля в результате наступления подразделений группировки «Север» взято под контроль Аннополье в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Лукашово, Резниково, Лобановки и Нефедовки Харьковской области.

    Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над Приколотным и Котовкой.

    Также в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах Черноглазовки, Мищенки, Дергачей, Великого Бурлука, Артемовки и Нового Бурлука.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Кияницы, Груновки и города Сумы.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 280 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

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    8 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Родственники психотерапевта Анатолия Кашпировского приняли решение похоронить психотерапевта на Украине, где он родился и начинал свою деятельность, сообщил его племянник Юрий Мамаев.

    «Близкие Анатолия собираются вывезти тело на Украину. Возможно, они делают это прямо сейчас», – заявил Мамаев, передает ТАСС.

    Кашпировский умер 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

    Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт. Широкую известность получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине.

    В понедельник директор Кашпировского Сергей Рудых заявил о закрытом формате похорон.

    В воскресенье сообщалось, что сын психотерапевта отказался приезжать на похороны отца.

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    8 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Южная Корея отозвала посла на Украине
    Южная Корея отозвала посла на Украине
    @ Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине обратно в страну, сообщило Министерство иностранных дел республики.

    МИД Южной Кореи сообщил, что было решено отозвать главу своей дипломатической миссии, находившегося на Украине, передает РИА «Новости».

    «Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу страну», – указывается в пресс-релизе, размещенном в четверг на официальном сайте южнокорейского внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сеул назвал недостаточными извинения Украины за разглашение передачи двух пленных военных из КНДР в Сеул.

    В прошлом месяце Украина спровоцировала дипломатический скандал в Южной Корее, раскрыв детали этой операции с военнопленными.

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь.

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    8 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине

    Госсекретарь США Рубио не увидел перспектив для переговоров по Украине

    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время не видит перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

    По словам Рубио, Вашингтон в данный момент не наблюдает возможностей для завершения конфликта дипломатическим путем, передает РИА «Новости».

    «Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет. Дипломатическое решение ускользает от нас, но мы готовы, если сможем сыграть конструктивную роль, добиться этого урегулирования. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось», – заявил Рубио.

    Он добавил, что в США обеспокоены развитием ситуации и рисками эскалации, которая способна привести к расширению масштабов конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Индии внести вклад в украинское урегулирование.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал главное условие возобновления переговоров.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    8 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Мозамбик пригласил российские компании принять участие в строительстве ГЭС

    Посол Катупха: Мозамбик пригласил российские компании строить ГЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мозамбик приглашает российские компании принять участие в строительстве гидроэлектростанций, сообщил посол республики в России Жозе Матеуш Муария Катупха.

    «Мы рассчитываем на еще большее сотрудничество, особенно в сфере производства удобрений. И я знаю, что большинство российских компаний заинтересовано в этой сфере добычи полезных ископаемых, в том числе в сфере производства энергии», – заявил посол ТАСС по итогам IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».

    Катупха добавил, что поэтому Мозамбик приглашает российские компании участвовать в строительстве гидроэлектростанций.

    Дипломат напомнил, что «Роснефть» и «Газпром» уже являются партнерами Мозамбика в нефтегазовой отрасли, они сотрудничают с национальной компанией по разведке газовых месторождений Empresa Nacional de Hidrocarbonetos.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал участие президента Мозамбика Филипе Ньюси во втором саммите Россия – Африка.

    В тот же день глава российского МИДа прибыл в Мозамбик с рабочим визитом.

    В прошлом году посол Мозамбика выразил намерение страны развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности.

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    8 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за последние шесть лет доля отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России увеличилась в два раза.

    Отрасль информационных технологий в России демонстрирует высокие темпы роста, сообщил премьер, передает РИА «Новости». «Благодаря системной работе отрасль информационных технологий демонстрирует высокие темпы роста – за шесть лет доля IT в структуре валового внутреннего продукта России удвоилась», – заявил Мишустин в приветствии участникам II Глобального цифрового форума.

    Он отметил, что Россия выступает центром компетенций и занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии. По его словам, объем экспортных продаж отечественных IT-продуктов и сервисов ежегодно растет, увеличивается и интерес иностранных партнеров к российскому софту.

    Глава правительства также подчеркнул важность развития искусственного интеллекта. Он напомнил, что эти технологии уже применяются в отечественной промышленности, здравоохранении, образовании и логистике, оставаясь приоритетным направлением для государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин отметил, что оказание госуслуг онлайн в России вышло на топовый мировой уровень. Он поручил Минцифры усилить защиту портала.

    Глава правительства ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

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    8 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    Генерал ФСБ Михайлов: ВСУ превратили российских пленных в управляемых смертников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что украинские военные прибегают к методам фашистов, отправляя российских пленных на позиции в качестве смертников.

    Украинские войска используют российских пленных в качестве смертников, отправляя их на позиции с заминированным ошейником с GPS-маяком, пишет ТАСС. За действиями человека следит дрон, и в случае отказа от выполнения задач детонатор подрывают дистанционно.

    «Это форма работы СС, гитлеровской Германии, не удивлен. Фашисты под пулеметами гнали людей по минным полям. ВСУ взяли на вооружение эти формы. Фашисты есть фашисты», – отметил Михайлов.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили о подрыве военнопленного, на котором был надет подобный ошейник. Один из спасшихся российских бойцов подтвердил применение такой тактики со стороны украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг боевики ВСУ казнили российского военнопленного.

    В воскресенье в МИД назвали военным преступлением атаки украинских военных на медиков.

    В августе Родион Мирошник заявил, что Запад покрывает преступления армии в Старобельске.

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    8 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в ЛНР

    ВСУ четырьмя БПЛА ударили по мусоровозам в ЛНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины ночью нанесли удар четырьмя беспилотниками по территории предприятия «Луганский центр утилизации отходов», уничтожив три мусоровоза.

    ВСУ в ночь на четверг четырьмя беспилотниками ударили по территории Луганского центра утилизации отходов. В результате три мусоровоза были уничтожены, еще три сильно повреждены. Об этом ТАСС сообщил главный инженер предприятия Александр Лозовой.

    «Удар (из БПЛА) пришелся на 00:40 мск. Всего ударов было 4. Били поочередно. В результате удара пострадали 3 машины – критично, еще 3 машины пострадали менее сильно, они в процессе дальнейшей работы будут восстановлены и выпущены на линию», – сообщил Лозовой.

    Он добавил, что ущерб не повлияет на работу предприятия и вывоз отходов в Луганске, так как на линию выведены дополнительные транспортные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки украинских беспилотников в Первомайске Луганской народной республики получили повреждения семь жилых домов и здание архива. В тот же день беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР.

    Ранее при массированной атаке дронов на республику погибли четыре человека.

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    8 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Не выпущенный из страны эстонец перелез через ворота КПП и сбежал в Россию

    Эстонец сбежал в Россию через ворота КПП после отказа в выезде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Эстонии, которого пограничники не выпустили из страны из-за наличия наличных рублей и евро, перебрался через закрытые ворота контрольно-пропускного пункта и сбежал на российскую территорию.

    Гражданин Эстонии, которого местные пограничники отказались выпустить из страны, перелез через ворота КПП «Койдула» и перешел в Россию. Мужчина хотел пересечь границу легально, однако в ходе досмотра у него обнаружили подпадающие под санкции рубли и евро, передает ТАСС со ссылкой на эстонский портал ERR.

    Сотрудник таможенной службы объяснил, что провозить эти деньги через границу запрещено, и развернул гражданина обратно на эстонскую сторону. Однако мужчина побежал в направлении России. Пограничники закрыли ворота КПП, но эстонец перелез через них и проследовал на территорию сопредельного государства.

    Эстонская сторона проинформировала российских пограничников о произошедшем инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Эстонии отстоял трехчасовую очередь на границе ради голосования в России. А для постоянно проживающих за рубежом граждан России избирательные комиссии организовали специальные участки у пограничных переходов.

    До этого стало известно, что из-за изменения графика работы контрольно-пропускного пункта в эстонской Нарве время ожидания перехода в сторону российской территории увеличилось до 30 часов.


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    8 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Власти Украины дополнительно направили на телемарафон 2,2 млн долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины на фоне дефицита бюджета выделили дополнительные 2,2 млн долларов на финансирование телемарафона, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Об этом он написал, комментируя выделение средств на создание контента до конца года, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на то, что бизнесу не возвращают НДС, несмотря на то, что построение укрытий не финансируется на 92%, несмотря на дыру в военном бюджете, в том числе на зарплаты военным… Власти сейчас выделяют на марафон еще около 100 млн гривен (2,2 млн долларов). Четыре тендера на четыре закупки вместе с НДС. Не знаю, как реагировать. Просто параллельная реальность, в которой мы с этими негодяями вынуждены жить», – заявил Железняк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Украине похитили бюджетные средства на установку укрытий в Сумской области.

    В прошлом месяце посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник связал рост террористических атак с перерасходом бюджета Украины.

    Ущерб бюджета Украины от коррупционных преступлений превысил 15 млрд долларов.

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    8 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    Захарова: Мерц и «гоп-компания» в Киеве находятся внутри коррупционных схем

    Захарова: Мерц и власти в Киеве находятся внутри коррупционных схем

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и власти в Киеве находятся внутри единых коррупционных схем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мерц и вся эта гоп-компания, конечно, находятся внутри всех этих коррупционных схем. И приезжает он [в Киев], в том числе, чтобы оговаривать, каким образом все эти деньги, прокручиваясь через киевский режим, будут распределяться дальше», – заявила Захарова.

    По ее словам, Мерц приезжает в Киев, чтобы поправить рейтинги, «отбежать от собственных граждан», уклониться от критики и недовольства внутри Германии, передает ТАСС.

    Ранее Мерц и министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе прибыли с необъявленным визитом в Киев. Канцлер анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, а также 350 млн евро на поддержку энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснил поддержку Украины Мерцем шкурным интересом.

    В понедельник лидер партии ссв Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины.

    Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

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