В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Из-за протестов в Бельгии отменены свыше 500 авиарейсов
В Бельгии отменили более 500 авиарейсов в связи с проведением манифестации против политики сокращения социальных выплат со стороны властей.
Нарушение авиасообщения затронуло свыше 51 тыс. пассажиров, передает ТАСС со ссылкой на компанию Touring, отслеживающую транспортную ситуацию в стране.
В Брюссельском международном аэропорту отменили 405 рейсов (95% трафика). Аэропорт Шарлеруа отменил все рейсы, а аэропорт Льежа – часть из них.
В понедельник в Брюсселе прошла манифестация против сокращения социальных выплат. Демонстранты прошли по бульварам от Северного к Южному вокзалу.
По данным организаторов, в акции должны были принять участие 50 тыс. человек, полиция оценила число протестующих в 45 тыс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье главные воздушные гавани Бельгии отменили большинство рейсов в понедельник из-за присоединения авиадиспетчеров к общенациональной забастовке против политики премьер-министра Барта Де Вевера.
В прошлом месяце бельгийские полицейские задержали 20 участников уличных беспорядков после масштабной акции протеста в центре Брюсселя.
В январе 2025 года всеобщая забастовка в Бельгии началась из-за планов сократить социальные выплаты на 3 млрд евро.