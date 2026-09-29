У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Румыния нацелилась на переход к евро к 2035 году
Румыния планирует перейти на евро до 2035 года, для чего стране потребуется выйти из процедуры чрезмерного дефицита в 2030 году.
Румыния рассчитывает вступить в еврозону в течение следующего десятилетия, не позднее 2035 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов страны Александру Назаре на финансовом семинаре в Бухаресте, пишет РИА «Новости».
По его словам, для достижения этой цели Бухаресту необходимо завершить процедуру чрезмерного дефицита ЕС к 2030 году. После этого стране понадобится еще несколько лет на подготовку к переходу на единую европейскую валюту.
Назаре подчеркнул, что власти не могут прерывать процесс бюджетной консолидации. Министр отметил, что Румыния прошла лишь половину пути по снижению дефицита с 9% до требуемых Евросоюзом 3% ВВП.
С 2020 года страна находится под процедурой чрезмерного дефицита ЕС. В 2024 году бюджетный дефицит Румынии составлял 9,3% ВВП, а в 2025 году он снизился до 7,9%. Потребность государства в заимствованиях на этот год оценивается примерно в 55,6 млрд долларов.
Напомним, 1 августа президент Румынии заявлял о подготовке страны к переходу на евро.