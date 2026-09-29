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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    33 комментария
    29 сентября 2026, 12:33 • Новости дня

    Румыния нацелилась на переход к евро к 2035 году

    Tекст: Мария Иванова

    Румыния планирует перейти на евро до 2035 года, для чего стране потребуется выйти из процедуры чрезмерного дефицита в 2030 году.

    Румыния рассчитывает вступить в еврозону в течение следующего десятилетия, не позднее 2035 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов страны Александру Назаре на финансовом семинаре в Бухаресте, пишет РИА «Новости».

    По его словам, для достижения этой цели Бухаресту необходимо завершить процедуру чрезмерного дефицита ЕС к 2030 году. После этого стране понадобится еще несколько лет на подготовку к переходу на единую европейскую валюту.

    Назаре подчеркнул, что власти не могут прерывать процесс бюджетной консолидации. Министр отметил, что Румыния прошла лишь половину пути по снижению дефицита с 9% до требуемых Евросоюзом 3% ВВП.

    С 2020 года страна находится под процедурой чрезмерного дефицита ЕС. В 2024 году бюджетный дефицит Румынии составлял 9,3% ВВП, а в 2025 году он снизился до 7,9%. Потребность государства в заимствованиях на этот год оценивается примерно в 55,6 млрд долларов.

    Напомним, 1 августа президент Румынии заявлял о подготовке страны к переходу на евро.

    26 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров: Если на нас нападут, война будет короткой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил западные страны о быстром ответе Москвы в случае прямой вооруженной агрессии против государства.

    Глава внешнеполитического ведомства сослался на слова президента Владимира Путина о готовности дать отпор агрессорам, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул решимость Москвы решительно защищать свои интересы.

    «Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», – заявил министр по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров также предрек очень короткую войну в случае нападения Европы.

    При этом министр полностью исключил возможность инициативной атаки Москвы на западные государства.

    Летом Лавров предупредил о применении нетрадиционных видов вооружения для отражения подобной агрессии.

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    26 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»

    Лавров заявил о нежелании России воевать с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами, несмотря на их агрессивные планы.

    Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отвергал возможность конфликта.

    «Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил ранее и вот недавно, буквально, по-моему, в Петербурге подтвердил позицию, что воевать с Европой мы не собираемся – это бред и чушь», – заявил Сергей Лавров.

    При этом министр обратил внимание на агрессивную риторику западных стран. По его словам, именно европейские государства активно готовятся к противостоянию с Москвой, планируя достичь максимальной боеготовности к 2030 году.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    26 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина на G20
    Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина на G20
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков относительно возможного участия президента России Владимира Путина в саммите G20.

    Захарова в Telegram-канале обратила внимание на противоположные реакции европейских политиков на приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20.

    «Высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль дали противоположную реакцию на приглашение президенту России принять участие в саммите Двадцатки в США», – отметила Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Кая Каллас назвала известие о приглашении тяжелым. При этом ее немецкий коллега счел ситуацию лакмусовой бумажкой и призвал использовать подобные возможности.

    В связи с этим Захарова усомнилась в самостоятельности решений, принимаемых представителями Евросоюза, предположив, что они лишь транслируют чужие установки.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль поддержал приглашение российского лидера на саммит G20.

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство возможным участием президента России в этом мероприятии.

    Напомним, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

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    28 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

    Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира
    @ Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения во имя достижения мира, а сосредоточиться на содействии миру во всем мире.

    Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

    Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

    Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

    В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

    Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    «Введение санкций в отношении раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расцениваем, как провокацию и циничное использование детей в политических целях», – говорится в сообщении.

    Ранее Совет ЕС объявил о введении ограничений против десяти физических и 17 юридических лиц. В санкционный список вошел Минниханов. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз.

    В пресс-службе допустили, что в нынешней ситуации Брюссель мог найти различные основания для ограничений, в том числе с учетом вклада Татарстана в укрепление обороноспособности России и защиту ее рубежей. Однако особое возмущение вызвала указанная Евросоюзом причина введения санкций.

    «Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    28 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Комиссия одобрила законопроект, направленный на укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в стране, передает РИА «Новости».

    Ограничения коснутся граждан этих стран, не имеющих долгосрочного вида на жительство для резидентов Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Запрет также распространится на компании, бенефициарами которых являются россияне или белорусы.

    Изменения не затронут уже приобретенную недвижимость. Лица, подпадающие под ограничения, смогут пользоваться рынком аренды и лизинга, но лишатся права покупать недвижимость в будущем.

    По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, мера вводится для предотвращения использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента назначено на 14 октября.

    В августе таможня Эстонии запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

    В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.

    В июне эстонские власти задержали россиянку по требованию США об экстрадиции.

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    26 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    Лавров: Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине

    Лавров обвинил Европу в попытках сорвать мирные переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров обвинил европейские государства в целенаправленном срыве мирных инициатив по украинскому конфликту.

    По словам Лаврова, европейские страны прилагают максимум усилий для срыва мирного диалога, передает ТАСС.

    Глава МИД Лавров заявил, что в урегулировании конфликта заинтересованы многие стороны, включая администрацию президента США Дональда Трампа.

    «Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров», – подчеркнул дипломат в ходе выступления на Генассамблее ООН.

    Западные государства продолжают активно снабжать Киев вооружениями. Кроме того, они оказывают украинской стороне помощь в наведении беспилотников и ракет на гражданскую инфраструктуру и мирное население.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин заявил, что возможность возобновления переговоров по Украине сохраняется, но последние действия Киева заставляют Москву внимательно оценить целесообразность дальнейшего диалога.

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    28 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Ирландский историк рассказал о желании европейцев прекратить конфликт на Украине

    Историк Робертс: Население Европы хочет завершения конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население европейских стран не поддерживает курс властей на затягивание конфликта на Украине и желает его скорейшего завершения, заявил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка в Ирландии Джеффри Робертс.

    Европейцы хотят прекращения боевых действий и возобновления нормальных отношений с Россией, приводит слова Робертса на полях дискуссионного клуба «Валдай» РИА «Новости». Профессор выразил надежду, что сопротивление общественности милитаристским устремлениям Запада станет барьером для разжигания войны.

    Заседание международного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. В мероприятии участвуют 120 человек из 40 стран. Главная тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Пленарная сессия состоится 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье немецкий политолог Александр Рар спрогнозировал принуждение Европы к переговорам с Россией.

    В субботу режиссер Файт Хельмер заявил об усталости немцев от антироссийской пропаганды.

    В пятницу президент Владимир Путин назвал Украину пушечным мясом ЕС для ограничения развития России.

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    28 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне

    Профессор Робертс: Риторика Европы о конфликте с Россией вызывает раскол на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риторика европейских стран о возможном конфликте с Россией дестабилизирует НАТО и подрывает региональную безопасность, заявил профессор Университетского колледжа Корка Джеффри Робертс на полях дискуссионного клуба «Валдай».

    «Это полностью подрывает безопасность в Европе. Я думаю, это дестабилизирует ситуацию внутри самого НАТО, потому что в Европе и в НАТО много разногласий, в том числе в плане отношения к России. В некотором смысле такая риторика вызывает раскол и подрывает их собственную безопасность», – сказал Робертс, передает РИА «Новости».

    По мнению профессора, есть только один способ преодолеть сложившиеся в мире противоречия.

    «Единственный способ урегулировать отношения между Россией и Западом – это создать некое всеобъемлющее пространство безопасности, в котором Запад, НАТО, ЕС, Россия и другие страны смогут реально сосуществовать и сотрудничать, обеспечивая безопасность друг друга», – добавил эксперт.

    XXIII заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. Центральным событием станет пленарная сессия, которая завершит программу мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генсек НАТО Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на альянс.

    В прошлом году Путин на заседании клуба рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом после распада СССР.

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    28 сентября 2026, 17:01 • Новости дня
    Экс-депутат парламента Латвии Степаненко и ее отец внесены в базу «Миротворца»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава латвийской партии «Суверенная власть» Юлия Степаненко и ее отец Сергей Федотов попали в реестр украинского портала «Миротворец».

    Создатели сайта обвиняют главу партии «Суверенная власть» в распространении дезинформации для дискредитации руководства на Украине. Отцу политика, который ведет бизнес в России, вменяют покушение на суверенитет страны, передает РИА «Новости».

    Ранее в базу данных также попал супруг кандидата, депутат Рижской городской думы Вячеслав Степаненко,

    Парламентские выборы в Латвии пройдут 3 октября. Юлия Степаненко планирует занять по их итогам пост главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Латвии начали расследование в отношении Юлии Степаненко из-за финансовых подарков от отца из России.

    Накануне создатели скандального украинского портала внесли в свои списки российского музыканта Александра Махонина.

    В середине сентября в базу данных этого ресурса попала российская волейболистка Варвара Шубина.

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    28 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации

    PANSA: Аэропорты Люблина и Жешува временно закрыли из-за военной авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польское агентство воздушного движения (PANSA) временно приостановило выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува в связи с активными полетами боевых самолетов.

    Работу аэропортов в польских городах Люблин и Жешув временно приостановили из-за активности военной авиации, передает РИА «Новости». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что боевая авиация была поднята в воздух для превентивной защиты воздушного пространства страны.

    Свои действия польские военные объяснили ударами российских сил по объектам на территории Украины.

    Как отмечал ранее портал NaTemat, регулярные вылеты истребителей обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По данным министерства национальной обороны страны, один летный час самолета F-16 стоит около 21 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Польша поднимала в небо авиацию из-за действий России на Украине.

    В среду Варшава задействовала истребители по той же причине.

    В январе польские аэропорты также приостановили полеты из-за активности военной авиации.

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    28 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Посол в Германии заявил о нежелании России конфликтовать с Европой

    Посол Нечаев: Россия не желает никаких военных столкновений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не стремится ни к каким военным конфликтам с государствами Европы, заявил посол в Германии Сергей Нечаев.

    Об этом Нечаев сообщил в ходе круглого стола «Время Ю. А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста» в Институте Европы РАН, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Москва не хочет военных столкновений с европейскими странами, несмотря на заявления некоторых западноевропейских политиков о якобы возможном «нападении» со стороны России в 2029–2030 годах.

    Он также отметил, что ряд политологов делает выводы о том, что в случае перерастания ситуации в горячую фазу никто не окажет помощи немцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол в Берлине Сергей Нечаев отметил, что вопросы о «Северных потоках» остались без ответа.

    В начале месяца дипломат назвал провокацией действия Германии в связи с инцидентом с беспилотником.

    В сентябре он заявил о срыве Берлином возможности проведения голосования в Бонне на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря в КНДР

    ЕС ввел санкции против северокорейского детского лагеря «Сондовон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР за приписываемое участие в перемещении украинских детей.

    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР за якобы участие «в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей», передает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

    Лагерь вошел в список 17 организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики. В понедельник ЕС ввел санкции против Минниханова.

    В середине месяца МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

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    28 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Евросоюз решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

    Bloomberg: ЕС решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры финансов стран Евросоюза в октябре обсудят исключение Вьетнама и Панамы из черного списка сообщества по налоговым вопросам.

    Вьетнам будет перемещен в серый список стран, которые не соответствуют международным налоговым стандартам, но обязуются проводить реформы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, Панама будет полностью исключена из черного списка. Государство находилось в черном списке ЕС с 2020 года, а Вьетнам – с февраля 2026 года.

    Черный и серый налоговые списки Евросоюза были созданы в 2017 году в результате масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, включая «Панамское досье» и «Люксембургское досье», когда в СМИ утекли сведения о сотнях офшорных счетов политиков и бизнесменов всего мира, использовавших офшоры для уклонения от уплаты налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Евросоюз решил ввести санкции против президента FIDE и директора Эрмитажа.

    В конце прошлого года ЕС ввел ограничения против компаний из Вьетнама за связь с теневым флотом.

    В прошлом году сообщество включило Россию в финансовый «черный список».

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    28 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Олланд заявил об экзистенциальном кризисе Европы

    Экс-президент Франции Олланд заявил об экзистенциальном кризисе в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом на фоне возросших угроз в мире.

    Политик отметил, что Европа изменилась со времен финансового и медицинского кризисов, передает ТАСС.

    «Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом, и голосование во Франции будет иметь решающее значение не только для моей страны, но и для европейской конструкции и мирового баланса», – сказал он в интервью испанской «El Pais».

    Олланд также подчеркнул, что современный мир стал более жестоким и опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Франсуа Олланд собрался участвовать в президентских выборах во Франции.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о признаниях экс-президента Франции о Минских соглашениях.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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