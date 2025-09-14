Папа римский назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным

Tекст: Ольга Иванова

Посредничество Ватикана в урегулировании ситуации на Украине в настоящее время не выглядит реалистичным, заявил папа римский Лев XIV в интервью католическому изданию Crux, передает РИА «Новости». Понтифик отметил: «Я бы провел разграничение между голосом Святого Престола, выступающем за мир, и ролью посредника, что, я думаю, сильно отличается и не так реалистично, как первое».

Папа Лев XIV напомнил, что Ватикан уже несколько раз предлагал провести переговоры между Россией и Украиной, в том числе на своей территории. Несмотря на это, дипломатические усилия не привели к значимому прогрессу.

Глава Католической церкви подчеркнул, что с самого начала конфликта Святой Престол старался сохранять нейтральную позицию и выступал исключительно за мир.

Ранее Ватикан призвал Россию сделать жест, способствующий миру.