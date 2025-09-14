Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?19 комментариев
Папа римский назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным
Папа римский Лев XIV отметил, что роль посредника Ватикана в урегулировании кризиса на Украине маловероятна, несмотря на неоднократные предложения о переговорах.
Посредничество Ватикана в урегулировании ситуации на Украине в настоящее время не выглядит реалистичным, заявил папа римский Лев XIV в интервью католическому изданию Crux, передает РИА «Новости». Понтифик отметил: «Я бы провел разграничение между голосом Святого Престола, выступающем за мир, и ролью посредника, что, я думаю, сильно отличается и не так реалистично, как первое».
Папа Лев XIV напомнил, что Ватикан уже несколько раз предлагал провести переговоры между Россией и Украиной, в том числе на своей территории. Несмотря на это, дипломатические усилия не привели к значимому прогрессу.
Глава Католической церкви подчеркнул, что с самого начала конфликта Святой Престол старался сохранять нейтральную позицию и выступал исключительно за мир.
Ранее Ватикан призвал Россию сделать жест, способствующий миру.