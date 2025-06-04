Ватикан призвал Россию сделать жест, способствующий миру

Пресс-служба папы римского сообщила о темах разговора Льва XIV и президента России

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня состоялся телефонный разговор между папой Львом XIV и президентом Путиным», – приводит его газета Messaggero.

В ходе телефонного разговора, помимо вопросов, представляющих взаимный интерес, особое внимание было уделено ситуации на Украине и миру. Папа призвал Россию сделать жест, способствующий миру, он подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта, продолжил Бруни.

«Сторона говорили о гуманитарной ситуации, необходимости содействия оказанию помощи там, где это необходимо, продолжающихся усилиях по обмену пленными и ценности работы, которую кардинал Цуппи проводит в этом направлении», – пояснил представитель Ватикана.

Он уточнил, что папа римский упомянул патриарха Кирилла и поблагодарил его за добрые пожелания, полученные в начале его понтификата, подчеркнув, что «общие христианские ценности могут быть светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и добиваться подлинной религиозной свободы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот день Кремль сообщил о том, что Владимир Путин во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV поздравил понтифика с избранием и передал пожелания от патриарха Кирилла.