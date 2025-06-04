  • Новость часаУшаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

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    4 июня 2025, 22:29 • Новости дня

    Ватикан призвал Россию сделать жест, способствующий миру

    Пресс-служба папы римского сообщила о темах разговора Льва XIV и президента России

    Tекст: Ирма Каплан

    Состоялся телефонный разговор между папой Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным, сообщил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, отметив, что особое внимание было уделено ситуации на Украине.

    «Сегодня состоялся телефонный разговор между папой Львом XIV и президентом Путиным», – приводит его газета Messaggero.

    В ходе телефонного разговора, помимо вопросов, представляющих взаимный интерес, особое внимание было уделено ситуации на Украине и миру. Папа призвал Россию сделать жест, способствующий миру, он подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта, продолжил Бруни.

    «Сторона говорили о гуманитарной ситуации, необходимости содействия оказанию помощи там, где это необходимо, продолжающихся усилиях по обмену пленными и ценности работы, которую кардинал Цуппи проводит в этом направлении», – пояснил представитель Ватикана.

    Он уточнил, что папа римский упомянул патриарха Кирилла и поблагодарил его за добрые пожелания, полученные в начале его понтификата, подчеркнув, что «общие христианские ценности могут быть светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и добиваться подлинной религиозной свободы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот день Кремль сообщил о том, что Владимир Путин во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV поздравил понтифика с избранием и передал пожелания от патриарха Кирилла.

    4 июня 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом после терактов
    Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом после терактов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований, передает ТАСС. Глава государства отметил, что украинская сторона одновременно просит о приостановке боевых действий на 30 или 60 суток и о встрече на высшем уровне.

    Путин задался вопросом: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?» Он также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и властям регионов принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших при происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками, были использованы для срыва встречи в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 11:54 • Новости дня
    Путин назвал героизм воинов константой отечественной культуры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры.

    Поздравительное послание главы государства организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» было опубликовано на сайте Кремля.

    В тексте президент отметил, что фестиваль стал важным литературным событием, собирающим тысячи читателей со всей страны.

    «Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрел традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей», – говорится в телеграмме.

    Владимир Путин подчеркнул, что в этом году главным мотивом фестиваля стало 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества.

    «Тема героизма наших воинов – одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России», – отметил президент России.

    Путин пожелал всем участникам фестиваля плодотворной работы и позитивных впечатлений.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению намеренно. В связи с этим президент отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, постепенно перерождается в террористическую организацию, передает RT. Такое мнение глава государства высказал на совещании с правительством, комментируя теракт в Брянской области, организованный украинскими спецслужбами.

    «Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов», – заявил Путин.

    Он также подчеркнул, что киевская верхушка пытается запугать Россию посредством террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи погибшим в происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    В результате подрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях, организованных спецслужбами Украины, ущерб составил около 1 млрд руб.

    Количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области достигло 118 человек, среди которых пятеро детей, при этом семь человек погибли.

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    4 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин: Киевскому режиму мир вообще не нужен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти не желают довести ситуацию до мирного урегулирования, поскольку это приведет к утере их властных полномочий, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти, а власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают», – цитирует Путина ТАСС.

    Так глава российского государства высказался об отказе киевского режима о перемирии по гуманитарным соображениям на два-три дня.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

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    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    4 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подробно обсудив итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

    Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

    В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам.  Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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    4 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по аэродромам.

    Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что, по словам Трампа, Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения лидеры затронули и другие удары, нанесенные обеими сторонами, а также обсудили вопросы, связанные с Ираном. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

    Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

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    4 июня 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поддержал продолжение использования всех средств ради целей СВО

    Путин согласился не поддаваться провокациям при достижении целей СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Президент Владимир Путин согласился с позицией о необходимости продолжать использовать весь спектр средств для достижения целей спецоперации, передает ТАСС. На совещании с правительством министр иностранных дел Сергей Лавров доложил Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

    Министр отметил, что необходимо не поддаваться на провокации, организованные для срыва диалога. Лавров заявил: «Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО, я считаю, надо задействовать».

    В ответ на это Путин кратко ответил: «Согласен с этим».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул приоритетность дипломатических инструментов для решения задач спецоперации.

    Президент России Владимир Путин заявил, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

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    4 июня 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин заявил о некомпетентности Киева оценивать делегацию России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Путин подверг резкой критике руководство Украины, усомнившись в его праве оценивать уровень российской делегации на переговорах.

    Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства прокомментировал претензии Киева к составу российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что определение уровня участников переговоров является исключительно прерогативой страны, которую они представляют. Путин заявил: «По поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы – в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют».

    Глава государства также отметил, что право оценивать состав делегации имеют только эксперты и люди, обладающие безусловным авторитетом и высокой компетентностью. В этой связи Путин поставил под сомнение авторитет и компетенции руководства Украины, назвав его «насквозь прогнившим и полностью коррумпированным режимом» и добавив, что «во всем мире об этом говорят».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин акцентировал внимание на итогах недавних переговоров российских и украинских делегаций. Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел.

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    4 июня 2025, 18:31 • Новости дня
    Бастрыкин доложил Путину об уничтожении украинской ДРГ в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Брянской области с 20 по 25 мая нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу, заявил глава СКР Александр Бастрыкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    В операции участвовали ФСБ, Росгвардия, МВД и Минобороны, доложил председатель СКР главе государства, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что во время расследования подрыва железнодорожного моста в Брянской области якобы обнаружили несработавшую бомбу с примерно 10 кг пластиковой американской взрывчатки С-4.

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    4 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин открыл совещание с кабмином вопросом переговоров с Киевом

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале совещания с членами правительства президент России Владимир Путин акцентировал внимание на итогах недавних переговоров российской и украинской делегаций.

    Путин начал совещание с кабинетом министров с обсуждения переговоров между Россией и Украиной, сообщает ТАСС. Вопрос осветил глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский.

    Второй раунд переговоров между представителями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки.

    Путин подчеркнул значение продолжающегося диалога между странами на фоне текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на сегодняшнем совещании с правительством затронет вопросы по устранению последствий происшествия с поездом в Брянской области.

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    3 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Балицкий доложил о восстановлении электроснабжения в Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе разговора он доложил главе российского государства о восстановлении электроснабжения в регионе, нарушенного после атак вооруженных сил Украины.

    «В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию», – сообщил Балицкий в Telegram.

    Он рассказал, что президент держит на личном контроле «все процессы и внештатные ситуации». Балицкий отметил «огромную поддержку» со стороны главы государства, администрации президента и правительства России.

    Балицкий поблагодарил муниципальные власти «за мужество и выдержку», а жителей – «за терпение и понимание». Особую благодарность он выразил «энергетикам, оперативным службам МЧС России по Запорожской области, МВД, Росгвардии, комендатуре, медицинской службе, регионам-шефам за оперативные и слаженные действия».

    Губернатор Запорожской области сообщил, что оперативный штаб будет функционировать до тех пор, пока не удастся ликвидировать все последствия атак ВСУ.

    Напомним, атаки украинских беспилотников повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области. Запорожская область была полностью обесточена из-за атак ВСУ. Позднее подачу электричества в Запорожской и Херсонской областях восстановили.

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    4 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Миронов объяснил позицию по поводу моратория на смертную казнь

    Tекст: Евгения Караваева

    Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов связал существующий мораторий на смертную казнь с давлением Запада, а не интересами России.

    Мораторий на смертную казнь был введен не в интересах России, а как уступка Западу, заявил Сергей Миронов ТАСС. По его словам, западные страны навязывают идеологию под видом гуманизма, поощряя тем самым преступников и извращенцев.

    Миронов подчеркнул: «Не надо наводить тень на плетень и изображать, что эта мера принята в интересах России. Это очевидная уступка Западу, который под личиной гуманизма навязывает нам идеологию расчеловечивания, в том числе всячески поощряя преступников и извращенцев. И с этим наследием давно пора покончить».

    Он также выступил с критикой сторонников моратория, которые, по его мнению, цинично апеллируют к праву на жизнь, но отказывают в нем потенциальным жертвам террористов и маньяков. Миронов заявил, что избежать судебных ошибок поможет предложенный им механизм отсрочки исполнения приговора на год с последующим пересмотром дела.

    Ранее он направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть позицию Конституционного суда по вопросу моратория.

    Первый зампред комитета Совфеда Артем Шейкин отметил, что возврат смертной казни невозможен ни через поправки, ни через референдум. Предложение Миронова также подверг критике глава комитета Андрей Клишас.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что позиция Владимира Путина по мораторию остается неизменной.

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    4 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин обсудил с папой римским Львом XIV свободу вероисповедания на Украине

    Путин провел телефонные переговоры с папой римским Львом XIV

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV поздравил понтифика с избранием и передал пожелания от патриарха Кирилла. В ходе разговора стороны коснулись вопросов урегулирования конфликта и прав верующих на Украине.

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с папой римским Львом XIV, передает официальный Telegram-канал Кремля. Президент поздравил понтифика с избранием и пожелал успехов, а также передал слова поддержки от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    В ходе беседы отмечен вклад папы Франциска в развитие отношений между Россией и Святым Престолом. Собеседники условились продолжать работу над сближением на основе духовных ценностей и обсуждали расширение культурно-гуманитарных контактов, а также актуальные вопросы защиты христиан и святынь, в том числе на Ближнем Востоке.

    Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин подтвердил ориентацию на политико-дипломатическое урегулирование и подчеркнул важность устранения первопричин конфликта. Президент России сообщил о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших на переговорах в Стамбуле и отметил усилия по воссоединению детей с родственниками.

    Путин выразил благодарность Ватикану за готовность содействовать урегулированию и подчеркнул важность деполитизированного подхода к гуманитарным вопросам. Также он обратил внимание на действия киевских властей, акцентировав, что удары по гражданским объектам на российской территории квалифицируются как терроризм в международном праве.

    В завершение разговора выражена надежда на более активную поддержку Святого Престола свободы вероисповедания на Украине. Обе стороны подтвердили намерение поддерживать контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа и был посвящен ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин намерен провести в среду несколько международных телефонных переговоров. Кремль не планирует в ближайшие дни телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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    4 июня 2025, 18:23 • Новости дня
    Путин поручил перевести услуги ведомств на российский мессенджер

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить перевод государственных и финансовых сервисов на разрабатываемую национальную платформу для обмена сообщениями.

    Путин поручил организовать процесс перевода услуг государственных ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера, передает РИА «Новости». Он выступил с этим предложением на совещании с членами правительства, проходящем в формате видеоконференции.

    Обращаясь к руководителям, Путин подчеркнул, что поддержка отечественного мессенджера должна быть целенаправленной. «Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», – заявил президент.

    В ходе совещания Путин отметил значимость цифровых решений для российских государственных структур и необходимость сконцентрироваться на развитии отечественных технологических платформ.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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