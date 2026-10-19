Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».
Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.
Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.
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