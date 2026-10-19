Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»

Tекст: Валерия Городецкая

Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.