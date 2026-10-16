Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.16 комментариев
Мотострелки ЦВО отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии
Минобороны: Мотострелки ЦВО прикрыли миротворцев ОДКБ от дронов в Белоруссии
В ходе учений ОДКБ «Нерушимое братство-2026» в Белоруссии мотострелки Центрального военного округа отработали прикрытие миротворческой техники от ударов условных дронов.
На полигоне Лосвидо мобильная огневая группа мотострелков ЦВО защитила маршрут колонны миротворческих сил от воздушной угрозы, сообщает Минобороны.
Военнослужащие передвигались на вездеходах «Улан-2», оснащенных пулеметами ПКТ, и использовали штатное вооружение для противодействия беспилотникам.
Выполнение задачи позволило проверить слаженность группы при сопровождении техники и реагировании на угрозы с воздуха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Минске назвали комплекс «Орешник» защитой западного форпоста ОДКБ. Ранее участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию. Также осенью в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.