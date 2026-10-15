Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
В Минске назвали комплекс «Орешник» защитой западного форпоста ОДКБ
В парламенте Белоруссии заявили о защите рубежей ОДКБ комплексом «Орешник»
Председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Ипатов заявил, что размещенный в республике российский ракетный комплекс «Орешник» обеспечивает безопасность западного форпоста ОДКБ.
Минск беспокоят набирающие темп негативные изменения в области безопасности по периметру южных и западных границ страны, передает агентство Sputnik Беларусь.
«Мы вынуждены проводить комплекс ответных мер, направленных на нивелирование растущих военных угроз, обеспечивая тем самым и безопасность западного форпоста ОДКБ. В их числе размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия и российского ракетного комплекса «Орешник», – подчеркнул Ипатов.
В декабре 2025 года по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко на белорусской территории был размещен и заступил на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник». Позже белорусский лидер уточнил, что в стране будет находиться не более десятка таких комплексов. Минобороны России 30 декабря прошлого года официально подтвердило постановку комплексов на дежурство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию.