В Минске назвали комплекс «Орешник» защитой западного форпоста ОДКБ

В парламенте Белоруссии заявили о защите рубежей ОДКБ комплексом «Орешник»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минск беспокоят набирающие темп негативные изменения в области безопасности по периметру южных и западных границ страны, передает агентство Sputnik Беларусь.

«Мы вынуждены проводить комплекс ответных мер, направленных на нивелирование растущих военных угроз, обеспечивая тем самым и безопасность западного форпоста ОДКБ. В их числе размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия и российского ракетного комплекса «Орешник», – подчеркнул Ипатов.

В декабре 2025 года по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко на белорусской территории был размещен и заступил на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник». Позже белорусский лидер уточнил, что в стране будет находиться не более десятка таких комплексов. Минобороны России 30 декабря прошлого года официально подтвердило постановку комплексов на дежурство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию.