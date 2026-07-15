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    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову
    Новак заявил о приоритетном обеспечении топливом автомобилей крупных торговых сетей
    Бывший глава МИД Венгрии Сийярто перешел на работу в китайский автопром
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

    0 комментариев
    15 июля 2026, 21:46 • Новости дня

    Минобороны Британии передало первую партию артиллерийских стволов на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины получили первые четыре артиллерийских ствола калибра 155 и 105 миллиметров в рамках контракта стоимостью более 82 млн долларов.

    Оборонное ведомство Британии объявило о начале поставок комплектующих для артиллерии, передает РИА «Новости».

    «Первые из 150 артиллерийских стволов британского производства были поставлены Украине для укрепления ее обороны в рамках контракта стоимостью 61 млн фунтов стерлингов», – говорится в заявлении министерства.

    Оружейные детали производятся компанией BAE Systems на заводе в Шеффилде. Отмечается, что это первая партия подобных стволов, выпущенная в стране почти за 20 лет. Киевские власти рассчитывают наладить собственное производство на основе полученных образцов.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений на Украину лишь затягивают конфликт и напрямую вовлекают в него страны НАТО.

    Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые военные грузы для украинской армии станут законной целью для Вооруженных сил России. В Кремле также отмечали негативный эффект от накачивания региона оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Украина и Великобритания договорились о совместном производстве артиллерии. Месяцем ранее британское оборонное ведомство протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall для нужд ВСУ.

    Для восполнения запасов вооружений британское предприятие в городе Вашингтон впервые с 2003 года перешло на непрерывное производство снарядов.

    15 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    В «Единой России» вступились за россиянку-волонтера, которую судят во Франции

    В «Единой России» заступились за обвиненную в шпионаже россиянку Новикову

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент и член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный призвал защитить российскую активистку Анну Новикову, которую судят в Париже по обвинению в якобы шпионаже.

    Евгений Поддубный призвал защитить россиянку Анну Новикову, обвиненную французской контрразведкой в шпионаже, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    Военкор напомнил, что в среду в Париже состоится очередное заседание суда, где будет рассмотрена мера пресечения для волонтёра.

    «Анна гражданский активист и одна из основателей гуманитарной организации «SOS Donbass». Анна и ее французские коллеги (они так же арестованы) пыталась открыть глаза европецам на зверства киевского режима в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима», – отметил журналист.

    По словам военкора, дело имеет политическую подоплеку, однако российские дипломаты делают все возможное для освобождения активистки.

    Он подчеркнул, что Новикова пострадала за свои убеждения и стремление говорить правду.

    В ноябре прошлого года французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже.

    Посольство России в Париже предложило предоставить Анне Новиковой жилье для перевода под домашний арест.

    В мае парижский суд отклонил прошение о смягчении меры пресечения российской общественнице.

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    15 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    В «Единой России» поддержали проекты реабилитации ветеранов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В партии «Единая Россия» заявили о поддержке новых мер по реабилитации участников специальной военной операции, отметив особую значимость психологической помощи ветеранам и их семьям.

    Член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин положительно оценил новый приказ Минздрава, устанавливающий четкие сроки оказания психологической помощи участникам СВО и их родственникам, сообщается на сайте «Единой России». По его словам, после получения ранения именно психологическое состояние нередко становится самым тяжелым испытанием.

    «После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь», – подчеркнул он.

    Герой России назвал своевременным решение Минздрава закрепить конкретные сроки приема психологов для участников СВО и членов их семей. «Новый приказ Минздрава с четкими сроками приема психологов для участников СВО и их семей – правильное и давно назревшее решение», – заявил Владислав Головин.

    Он также напомнил, что вопросы реабилитации ветеранов остаются одним из направлений работы «Единой России». По его словам, партия реализует проекты комплексной реабилитации, а также организует приемы участников СВО и их семей во всех российских регионах в рамках Народной программы.

    При этом, подчеркнул Головин, особое значение теперь приобретает практическое исполнение новых норм. «Теперь главное – контроль, чтобы каждая семья, каждый боец получили помощь быстро, независимо от города или села. Мы с партией эту работу обязательно сделаем», – заключил он.

    Ранее в Москве представители «Единой России» вручили ведомственные награды участникам проекта по социокультурной реабилитации бойцов СВО.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ

    Российские военные в Константиновке обнаружили британских и польских наемников ВСУ

    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Британии и Польши воевали в Константиновке в ДНР на стороне ВСУ, сообщил командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Моздок».

    Российские войска проводят зачистку Константиновки в ДНР от разрозненных групп ВСУ, в рядах которых замечены британские и польские наемники, передает ТАСС.

    Командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Моздок» сообщил об обнаружении иностранных бойцов.

    «Находили наемников. Я показывал флаг, и документы его были – из Великобритании. Ну и поляки тоже», – рассказал офицер на видео, распространенном Минобороны. По его словам, присутствие польских военных подтвердил один из российских бойцов, проходивший срочную службу в Польше и узнавший язык на слух.

    Командир отметил, что сейчас в населенном пункте идет зачистка от небольших групп противника. Украинское командование не разрешает им отступать, поэтому шансов выйти у них практически нет, и единственным выходом остается сдача в плен.

    Российские подразделения продолжают отрезать части противника, развивая наступление на Краматорск. Офицер подчеркнул, что линия Авдеевка – Константиновка – Краматорск является одним из главных рубежей обороны, и после взятия первых двух городов продвижение должно пойти более стремительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня командир батальона с позывным «Моздок» заявил о полной утрате противником возможности выхода из города.

    В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта.

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    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

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    15 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    @ Marius Burgelman/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

    «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

    Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.

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    14 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    Испанцы обыграли французов и стали первыми финалистами мундиаля
    Испанцы обыграли французов и стали первыми финалистами мундиаля
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча национальных команд Испании и Франции в Далласе завершилась уверенной победой испанских футболистов.

    Испанцы забили французам два безответных мяча благодаря точным ударам Микеля Оярсабаля и Педро Порро, передает РИА «Новости».

    Счет открыл Оярсабаль, реализовавший пенальти на 22-й минуте после нарушения правил против Ламина Ямаля. Во втором тайме преимущество испанцев закрепил Педро Порро, поразивший ворота соперника на 58-й минуте.

    В середине первого тайма французская команда потеряла защитника Вильяма Салиба из-за травмы.

    При этом наставник французов Дидье Дешам установил абсолютный тренерский рекорд, проведя свой 27-й матч на чемпионатах мира. А нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом национальной сборной, сыграв на турнире в 21-й раз.

    Испанские футболисты поборются за золотые медали во второй раз в своей истории. Французам предстоит сыграть в матче за третье место.

    Второй финалист определится в среду по итогам противостояния сборных Англии и Аргентины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.


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    15 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    @ Yin Bogu/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские законодатели подготовили законопроект, ориентированный на жесткие ограничения для Центробанка, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая полную блокировку активов и запрет на операции.

    Новый американский законопроект предусматривает введение масштабных ограничений в отношении ведущих кредитных организаций России. Документ обязывает президента США применить как минимум две меры против Банка России, а также утвердить полный пакет санкций для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, передает РИА «Новости».

    Инициатива запрещает физическим и юридическим лицам США проводить любые финансовые операции с указанными кредитными организациями. Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, включая открытие и использование корреспондентских счетов.

    Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий.

    При этом Министерство финансов США получит право делать исключения. Ведомство сможет освобождать от ограничений иностранные банки, проводящие крупные транзакции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций против России с 2022 года 200 млрд долларов.

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    15 июля 2026, 10:38 • Новости дня
    Китай решительно осудил проект «санкций Грэма» против России
    Китай решительно осудил проект «санкций Грэма» против России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай решительно выступает против американского законопроекта о санкциях в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    По словам Линь Цзяня, официальный Пекин не поддерживает планы Вашингтона по давлению на крупнейших покупателей российских нефти и газа, передает ТАСС.

    «Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – заявил дипломат.

    Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    В июне 2026 года МИД Китая заявил о намерении защитить национальные компании от американских санкций.

    Ранее китайские власти пообещали странам НАТО жесткий ответ на пошлины из-за закупок российской нефти.

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    15 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    Стало известно о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС

    «Известия» сообщили о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС

    Стало известно о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ряде российских субъектов заметно улучшилась обстановка с наличием горючего на АЗС благодаря снятию ограничений и введению новых правил продаж, пишут СМИ.

    Ситуация с доступностью бензина и очередями на заправках стабилизировалась в 13 регионах России, передают «Известия».

    Власти субъектов постепенно снимают лимиты на выдачу горючего, разрешают отпуск в канистрах и применяют продажу по четным и нечетным числам.

    В Минэнерго подтвердили улучшение обстановки. «Совместно с органами власти субъектов РФ и нефтяными компаниями проводится активная работа по организации дополнительных поставок топлива с учетом потребности регионов», – заявили в ведомстве.

    Для обеспечения внутреннего рынка сохраняется полный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизеля из страны.

    Очереди заметно сократились в Калининградской, Орловской, Брянской и других областях, а также в Москве и Петербурге. Однако в ряде регионов Центральной России, Поволжья и юга обстановка остается сложной. Для снижения ажиотажа власти продолжают использовать лимиты на заправку легковых автомобилей от 25 до 50 литров.

    По оценкам экспертов, сейчас простаивает до 35% мощностей по выпуску бензина из-за частичного вывода НПЗ в ремонт. Несмотря на это, ситуация в целом по стране остается управляемой, а ажиотажный спрос среди населения постепенно снижается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал текущие трудности с топливом временными.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной нормализации обстановки на внутреннем рынке энергоносителей.

    Комментарии (38)
    15 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Стало известно, кому грозят «санкции Грэма» против России

    WSJ: Санкции покойного Грэма против России грозят Индии и Китаю

    Стало известно, кому грозят «санкции Грэма» против России
    @ ALLISON DINNER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о тарифах в отношении России, может ударить по крупнейшим покупателей российской нефти и газа, в первую очередь по Китаю и Индии.

    Новый законопроект, который отстаивал покойный сенатор Линдси Грэм, предоставит президенту США Дональду Трампу полномочия по введению тарифов для ключевых импортеров российских энергоносителей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «Грэм через законопроект предоставит президенту Трампу новые полномочия по введению тарифов для крупнейших импортеров российских энергоносителей. Эта мера, которая, как ожидалось, будет представлена Конгрессу на этой неделе, будет нацелена на пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, в первую очередь на Китай и Индию», – сказано в статье.

    Согласно проекту закона Трамп может ввести пошлины в размере до 100% на отдельные страны и частных лиц, содействующих продажам российских  энергоносителей, заявил сенатор Ричард Блюменталь, который разработал законопроект вместе с Грэмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Грэме ужесточить санкции против России. Трамп ранее сообщал об обсуждении законопроекта покойного сенатора Грэма об антироссийских санкциях.

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    15 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Создатели «Леди Баг» завалили российский бизнес десятками судебных исков

    Создатель «Леди Баг» Miraculous Corp. подала 94 иска к российскому бизнесу

    Создатели «Леди Баг» завалили российский бизнес десятками судебных исков
    @ Anthony Behar/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французская компания Miraculous Corp., связанная с создателями мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», за 12 дней в июне направила в арбитражные суды нескольких российских регионов 94 иска в защиту своих интеллектуальных прав.

    За 12 дней июня представители Miraculous Corp. направили 94 заявления в арбитражные инстанции нескольких регионов страны, передает РИА «Новости».

    Сумма большинства претензий к индивидуальным предпринимателям составляет несколько десятков тысяч рублей.

    Самое крупное разбирательство проходит в Москве. Истец требует взыскать 30 млн рублей с петербургской сети «Лента» и двух столичных компаний. Годом ранее суд отклонил аналогичный иск от ZAG America на 60 млн рублей из-за проблем с доверенностью.

    В апреле этого года Роспатент зарегистрировал на имя компании два товарных знака. Это бренд ZAG Heroez Miraculous и изображение героя, что позволяет легально продавать различные товары. Сама корпорация была создана студиями Mediawan и ZAG в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московские суды приняли 26 исков киностудии «Союзмультфильм» о защите авторских прав на популярных персонажей.

    В июле текущего года «Фонд Юрия Норштейна» оспорил аннулирование товарных знаков с героями мультфильма «Ежик в тумане».

    Весной житель Латвии потребовал лишить российскую студию прав на образы Волка и Зайца из-за их неиспользования.

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    15 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Президент Южной Кореи стал бомжом

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал единственную квартиру

    Президент Южной Кореи стал бомжом
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен избавился от недвижимости площадью 164 кв. метра в городе Соннам за 2,9 млрд вон (около 1,9 млн долларов) для стабилизации рынка жилья, сообщили СМИ.

    Южнокорейский лидер пошел на этот шаг для повышения доверия общества к мерам властей, пишет Ренхап. В феврале политик выставил собственность на продажу.

    «У меня теперь нет дома», – заявил Ли Чжэ Мен во время заседания кабинета министров, передает РИА «Новости».

    Правительство страны активно стимулирует владельцев избавляться от пустующих инвестиционных активов. Подобная стратегия призвана расширить доступный жилищный фонд и пресечь спекуляции, негативно влияющие на ценообразование.

    Проданным имуществом политик владел совместно с супругой Ким Хэ Ген с 1998 года. Стоимость сделки составила около 1,9 млн долларов. В настоящее время президентская чета проживает в официальной резиденции в сеульском районе Ханнамдон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года Ли Чжэ Мен победил на президентских выборах в Южной Корее.

    Его главный соперник Ким Мун Су официально признал свое поражение.

    Позже новый глава государства выступил за улучшение отношений с Россией и Китаем.

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    15 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили цеха с БПЛА в порту Одессы и сухогрузы в Черноморске

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточными ударами в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в порту Черноморска, а также в Днепро-Бугском морском торговом порту уничтожены сухогрузы и контейнеровоз, сообщило Минобороны.

    Минобороны сообщило о продолжении групповых ударов по военной инфраструктуре на Украине высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами.

    В морском торговом порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта выведены из строя два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», следует из сообщения в Max Минобороны.

    В морском торговом порту Черноморска в Одесской области, как уточнило Минобороны, поражены контейнеровоз и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ. В Днепро-Бугском морском торговом порту Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, также задействованные в поставках грузов для ВСУ.

    Ранее российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому с поражением объектов портовой инфраструктуры, резервуаров с топливом и судов.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, работающим в интересах украинской армии, с основной целью в виде государственного морского торгового порта Южный в Одесской области.

    В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады, насосную станцию перекачки горючего, склад с боеприпасами, пункт управления контейнерными перевозками и несколько судов, доставлявших грузы для ВСУ.

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    15 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Каллас о роли рыбы в политике словами «она протухла»

    Захарова ответила на открытия Каллас о роли рыбы в геополитике

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реплику главы евродипломатии Каи Каллас после того, как ее инициатива запрета импорта российской рыбы в 21-м пакете санкций была исключена.

    «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.

    Ранее она выступила с идеей запретить поставки российских морепродуктов в ЕС, но поддержки ее инициатива не нашла. Но через это Каллас открыла для себя весомую роль рыбы в геополитике.

    «Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», – прокомментировала «Комсомольской правде» открытие главы евродипломатии Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Российская рыба победила санкции Запада.


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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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