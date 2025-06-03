Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.16 комментариев
Ли Чжэ Мен победил на выборах президента Южной Кореи
Кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен стал победителем президентских выборов в Южной Корее, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней.
Ли Чжэ Мен набрал 49,4% голосов избирателей. Его главный соперник, Ким Мун Су от правящей консервативной партии «Гражданская сила», получил 41,1% голосов.
Уже после обработки 95% бюллетеней южнокорейские СМИ заявили о победе Ли Чжэ Мена, поскольку оставшееся количество бюллетеней не могло изменить итоговый результат.
Срок полномочий Ли Чжэ Мена начнется после официального объявления результатов председателем Центральной избирательной комиссии на пленарном заседании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Мун Су признал поражение на выборах. Он также поздравил Ли Чжэ Мена с победой. Следует отметить, что, хотя правящей считается партия «Гражданская сила», оппозиционная «Тобуро» контролирует большинство в парламенте Южной Кореи.
В декабре парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Елю. Досрочные выборы в Республике Корея были назначены на 3 июня после объявления 4 апреля окончательного импичмента Юн Сок Елю в связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря прошлого года.