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    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

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    15 июля 2026, 06:33 • Новости дня

    Новый пакет антироссийских санкций США направлен против четырех банков

    Антироссийские санкции США направлены против четырех банков

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские законодатели подготовили законопроект, ориентированный на жесткие ограничения для Центробанка, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая полную блокировку активов и запрет на операции.

    Новый американский законопроект предусматривает введение масштабных ограничений в отношении ведущих кредитных организаций России. Документ обязывает президента США применить как минимум две меры против Банка России, а также утвердить полный пакет санкций для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, передает РИА «Новости».

    Инициатива запрещает физическим и юридическим лицам США проводить любые финансовые операции с указанными кредитными организациями. Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, включая открытие и использование корреспондентских счетов.

    Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий.

    При этом Министерство финансов США получит право делать исключения. Ведомство сможет освобождать от ограничений иностранные банки, проводящие крупные транзакции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций против России с 2022 года 200 млрд долларов.

    14 июля 2026, 20:11 • Новости дня
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Пользователи Reddit обнаружили многочисленные ошибки в новом логотипе международного аэропорта имени Дональда Трампа во Флориде и предположили, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Пост с этим обсуждением быстро завирусился.

    Речь идет о международном аэропорте Палм-Бич во Флориде, который получил новое название – Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Соответствующий закон ранее подписал губернатор штата Рон Десантис. Новый логотип, представленный Эриком Трампом в мае, выполнен в золотом цвете и напоминает переработанный вариант Большой печати США. Однако пользователи Сети обратили внимание, что изображение содержит множество несоответствий с официальным государственным символом.

    Один из популярных постов на Reddit получил название: «Все ресурсы мира, а логотип аэропорта Трампа оказался созданным искусственным интеллектом». Автор публикации выразил возмущение тем, что для такого знакового объекта могло использоваться изображение, созданное нейросетью.

    Пользователи подробно разобрали ошибки в эмблеме. Они указали, что орел изображен с деформированными лапами, крылья имеют разное количество перьев, а щит на груди содержит 11 полос вместо 13, как предусмотрено в оригинальной Большой печати США.

    Также участники обсуждения заметили неправильное использование символов. На настоящей печати орел держит в одной лапе оливковую ветвь, которая символизирует стремление к миру, а в другой – пучок стрел. Кроме того, в государственной эмблеме присутствуют 13 стрел, 13 ягод и 13 листьев, отражающих число первых американских колоний.

    «Оливковая ветвь находится именно в правой лапе, что указывает на предпочтение мира, а голова орла повернута в эту сторону», – написал один из пользователей Reddit, перечисляя отличия от официального символа.

    Другой участник обсуждения отметил: «В левой лапе должны быть стрелы. 13 стрел, 13 ягод, 13 листьев. 13 полос на щите. В этой печати полно символизма. Нет никакого оправдания тому, что ее сделали неправильно».

    Представители аэропорта не стали подтверждать информацию о том, был ли логотип создан с помощью искусственного интеллекта. В департаменте аэропортов округа Палм-Бич заявили: «Логотип был предоставлен аэропорту. У нас нет информации о том, как он был создан».

    После появления нового изображения в Сети пользователи продолжили обсуждать его качество и соответствие исторической символике США. Критики считают, что подобные ошибки могли возникнуть из-за использования генеративных технологий без последующей проверки специалистами.

    Новый логотип уже размещен на территории аэропорта – крупные изображения появились у главного въезда в Уэст-Палм-Бич, а также внутри здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международный аэропорт Палм-Бич официально получил имя действующего президента США. В начале июля политик поделился сгенерированным нейросетью видеороликом в образе врача. Осенью прошлого года американский лидер опубликовал дипфейк со сбросом коричневой жидкости на протестующих.

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    15 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС

    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС до 2030 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В день успешного старта с Байконура ракеты с кораблем «Союз МС-29» глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и директор НАСА Джаред Айзекман договорились продлить работу Международной космической станции (МКС).

    «Договорились о трех основных вещах. Первое – продление совместной работы МКС до 2030 года», – приводит слова Баканова на пресс-конференции «РИА «Новости».

    Вторым пунктом он назвал договоренность о том, что и Россия, и США, создают свои национальные орбитальные станции.

    «Договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС», – добавил глава «Роскосмоса».

    Айзекман, в свою очередь, подтвердил готовность США продолжать взаимодействие с Россией в космической сфере. «Мы будем продолжать это делать в дальнейшем настолько, насколько это возможно», – сказал он.

    В ночь на среду стало известно, что экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно  пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Трамп заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций Грэма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие законопроекта о новых санкциях против России.

    Документ активно продвигал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Это в честь Линдси. Это его. Он хотел этого больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано», – сказал Трамп в беседе с журналистами во вторник.

    Ранее американские сенаторы объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти Линдси Грэма. Вашингтон готовится утвердить введение жестких вторичных пошлин для иностранных импортеров российских энергоносителей.

    Сам американский политик скончался после болезни на 72-м году жизни.

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    14 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Мантуров анонсировал обсуждение судьбы МКС с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена включить вопрос дальнейшей работы Международной космической станции (МКС) в повестку диалога с американскими коллегами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Он отметил важность согласования общих позиций, передает ТАСС. «Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования и до какого года, как мы это планируем», – заявил политик. Он добавил, что стороны хотят сверить часы и затронуть другие сопутствующие темы.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал переговоры с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом о судьбе МКС. Российские специалисты изучают возможность сохранения работы станции после 2028 года.

    Американская сторона планирует рассмотреть перспективы дальнейшего партнерства на весь оставшийся срок эксплуатации орбитального комплекса.

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    15 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    WSJ узнала, чем и кому грозят санкции покойного Грэма против России

    WSJ: Санкции покойного Грэма против России грозят Индии и КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о тарифах в отношении России, может ударить по крупнейшим покупателей российской нефти и газа, в первую очередь по Китай и Индии.

    Новый законопроект, который отстаивал покойный сенатор Линдси Грэм, предоставит президенту США Дональду Трампу полномочия по введению тарифов для ключевых импортеров российских энергоносителей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «Грэм через законопроект предоставит президенту Трампу новые полномочия по введению тарифов для крупнейших импортеров российских энергоносителей. Эта мера, которая, как ожидалось, будет представлена Конгрессу на этой неделе, будет нацелена на пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, в первую очередь на Китай и Индию», – сказано в статье.

    Согласно проекту закона Трамп может ввести пошлины в размере до 100% на отдельные страны и частных лиц, содействующих продажам российских  энергоносителей, заявил сенатор Ричард Блюменталь, который разработал законопроект вместе с Грэмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Грэме ужесточить санкции против России. Трамп ранее сообщал об обсуждении законопроекта покойного сенатора Грэма об антироссийских санкциях.

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    14 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Трамп выступил против идеи платного прохода судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация пересмотрела подход к судоходству на Ближнем Востоке, решив отказаться от сборов в пользу выгодных торговых контрактов с государствами Персидского залива.

    Президент США Дональд Трамп озвучил новую позицию на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, передает ТАСС. Комментируя отказ от идеи взимания американской стороной денег за безопасность судоходства, президент подчеркнул недопустимость подобных ограничений.

    «Никто не должен иметь возможности взимать плату за проход судов через этот пролив или через любой другой пролив», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Ранее американский лидер планировал установить контроль над маршрутом и получать 20% от стоимости транспортируемых грузов. Однако позже он написал в социальной сети Truth Social об изменении планов. Вашингтон решил сделать выбор в пользу заключения торговых сделок со странами Персидского залива.

    Государственный секретарь США Марко Рубио также неоднократно высказывался о статусе морского пути. В июне дипломат отмечал, что американские власти считают незаконными попытки любого государства собирать пошлины за транзит.

    По его словам, Вашингтон расценивает маршрут как международный и категорически отвергает вероятность введения Ираном платного проезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп анонсировал введение сбора в размере 20% от стоимости транспортируемых через пролив товаров.

    Американский лидер объявил о переходе данного маршрута под полный контроль Соединенных Штатов. В мае президент США назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за транзит морского транспорта.

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    14 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине

    Лавров обвинил ЕС в подрыве договоренностей России и США по Украине

    Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны ведут политические игры, стремясь нарушить согласованные позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, заявили в МИД.

    Евросоюз хочет сорвать договоренности между Россией и США по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

    «Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами», – цитирует ТАСС главу российской дипломатии.

    Западные государства также пытаются испортить отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона, используя для этого украинских боевиков, добавил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность ростом террористических угроз в Африке.

    По словам министра, исламистские группировки, связанные с ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ) и «Боко харам», расширяют влияние при поддержке бывших метрополий. Эти страны используют в своих провокациях как террористов, так и боевиков с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.

    Кроме того, помощник президента Николай Патрушев предупредил о планах государств ЕС сорвать российско-американские договоренности по украинскому вопросу. Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило о поддержке Киевом террористических группировок в африканском регионе Сахеля.

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    14 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    ЕЦБ выбрал провайдеров для тестирования цифрового евро

    ЕЦБ отобрал 36 провайдеров для тестирования цифрового евро в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский регулятор определил список компаний, которые займутся проверкой работы новой электронной валюты в условиях реального финансового рынка.

    ЕЦБ заявил о старте масштабного тестирования цифрового евро. Проект стартует во второй половине 2027 года и продлится 12 месяцев, отмечает РИА «Новости».

    «Европейский центральный банк (ЕЦБ) отобрал 36 поставщиков платежных услуг (ППО) из еврозоны для участия в пилотном проекте цифрового евро», – говорится в сообщении регулятора.

    С марта поступило более 50 заявок от различных финансовых организаций. Итоговый список включает участников с разным географическим охватом и бизнес-моделями. Подобный подход позволит провести максимально репрезентативное тестирование системы.

    Для испытаний задействуют бета-версию цифровой валюты. На данном этапе она не получит статуса законного платежного средства. Часть провайдеров обеспечит открытие счетов, а другие организуют прием платежей в розничных сетях и заведениях общепита.

    В эксперименте примут участие центральные банки 19 стран еврозоны. Ожидается, что вся финансовая система Европы будет готова к внедрению нового инструмента в 2029 году. Электронный евро станет удобным дополнением к привычным наличным деньгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский центральный банк наметил начало выпуска токенов цифрового евро на 2029 год.

    Позже Народный банк Китая также добавил 12 национальных кредитных организаций в список участников пилотного проекта цифрового юаня. А заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова получила первую заработную плату в национальной цифровой валюте.

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    15 июля 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пообещал усиливать удары по Ирану с каждым днем

    Трамп: Удары по Ирану усилятся, если Тегеран не вернется к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал с каждым днем наращивать удары по Ирану и довести их до кульминации, разбомбив все электростанции и мосты республики.

    «Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар. Завтра вечером мы нанесем им очень сильный удар. Послезавтра вечером мы нанесем им очень сильный удар», – заявил Трамп в интервью Fox News.

    Он заверил, что на следующей неделе «все станет совсем плохо» для иранцев.

    «Потому что на следующей неделе мы будем работать по электростанциям. На следующей неделе начнутся работы по мостам. Мы выведем из строя все электростанции. Мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», – добавил он.

    Трамп также заявил, что у Ирана «нет выбора», кроме как заключить сделку на фоне усиления американских ударов. Перед интервью он заявил, что его представители контактировали с иранскими официальными лицами за час до этого.

    «Они хотят заключить сделку, но каждый раз, когда заключают сделку, её нарушают», – посетовал американский президент.

    Трамп заявил, что американские войска «очень осторожно относятся к гражданскому населению», но предупредил, что Тегеран должен вернуться за стол переговоров.

    «Я сказал: вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется», – повторил он.

    Президент США отметил, что иранская армия «пошатнулась в сторону очень низкого уровня» после неоднократных ударов США, добавив, что атаки будут продолжаться, «пока я не скажу, что с меня хватит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном. Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля.


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    14 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить дополнительные удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США подтвердило серию дополнительных ударов по Ирану для ослабления иранских возможностей, о чем сообщено в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «Сегодня в 15.00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы продолжить ослабление иранских возможностей, используемых для нападения на коммерческое судоходство в Ормузском проливе», – сказано в сообщении соцсети Х.

    В CENTCOM уточнили, что удары наносятся по мере того, как американские войска готовятся возобновить морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

    «Блокада вступает в силу в 16:00 по восточному времени», – добавили там.

    Ранее в этот день СМИ сообщали, что США начали новую серию ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщает об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.



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    15 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Трамп допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России

    Трамп: Иран и «Хезболлу» могут добавить в антироссийские санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал внимательно изучить обновленный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России и отметил, что законодатели могут туда добавить Иран и «Хезболлу», о чем он сообщил на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

    «Они бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда «Хезболлу». Это то, что я слышал», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Глава Белого дома добавил, что конгрессмены рассматривают возможность расширения действия документа, сам же он никакого решения пока не принял.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций группы конгрессменов. WSJ узнала, чем и кому грозят санкции покойного Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций с 2022 года 200 млрд долларов.


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    15 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    Бизнес США потерял из-за санкций с 2022 года 200 млрд долларов

    AmCham: Бизнес США потерял 200 млрд долларов из-за санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние четыре года американские компании понесли колоссальные убытки из-за санкций против России – по подсчетам главного исполнительного директора Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберта Эйджи, – не менее 200 млрд долларов.

    «Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов», – сказал глава AmCham РИА «Новости».

    Он отметил, что с началом СВО среди западных предпринимателей возникла растерянность, и некоторые решения об уходе принимались на эмоциях. При этом в Американской торговой палате призывали сохранять трезвость и не спешить с выводами.

    Эйджи подчеркнул, что никто из работавших в России не хотел покидать российский рынок, так как он остается большим, стабильным и привлекательным. Кроме того, Россия открывает перспективы для связей со странами Центральной и Средней Азии.

    «Вот почему для американских компаний всегда было так важно локализовывать в России производства, строить в вашей стране заводы, и фабрики. У одной из наших компаний, например, в РФ сегодня 12 собственных предприятий, разбросанных по разным регионам», – пояснил он.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса в 300 млрд долларов, отмечая, что многие компании из США сейчас регистрируют свои торговые марки для возможного возвращения.

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    15 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Армия США заявила о десятках пораженных военных целей около Ормуза

    США заявили о десятках пораженных военных целей около Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об окончании нового раунда ударов по военным целям около Ормузского пролива и побережья Ирана, причем наносились удар широким спектром вооружений.

    «Центральное командование ВС США закончило дополнительный раунд ударов против Ирана в 20.00 14 июля, поразив десятки военных целей около Ормузского пролива и иранского побережья», – сказано в заявлении, представленном в соцсети Х.

    Американские военные указали на то, что удары по целям наносили истребители, дроны, корабли ВМС, применяя высокоточное оружие.

    Среди целей были ракетные и беспилотные комплексы, системы береговой охраны.

    Ранее военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану, после чего объявили блокаду иранских портов и прибрежных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщал об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.

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    15 июля 2026, 06:05 • Новости дня
    Трамп отказался от 20-процентного тарифа за проход судов через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп передумал вводить 20-процентрые пошлины на суда, проходящие через Ормуз и решил заменить их сделками, выгоды от которых осознают и поучат все стороны-участницы.

    «Основываясь на весьма продуктивных беседах с руководством Ближнего Востока, я решил заменить 20-процентный сбор за возмещение расходов в США торговыми и инвестиционными сделками, которые различные страны Персидского залива будут заключать с США. Эти инвестиции будут масштабными, но в то же время необычайно выгодными для них самих и их будущего», – написал Трамп в Truth Social.

    Ранее портал HuffingtonPost сообщал, что Британии осудила предложение Дональда Трампа ввести 20-процентную пошлину для всех грузовых судов, использующих Ормузский пролив, назвав это нарушением международного права, которое может нарушить мировую торговлю.

    Так в Британии отреагировали на заявление Трампа о том, что «Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него».

    Американский президент в своей соцсети пояснил, что США возобновляют  иранскую блокаду, которая будет препятствовать входу или выходу иранских судов или судов-покупателей из Ирана. Остальные страны будут иметь право на «справедливое и свободное использование пролива».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов, а МИД Ирана обвинил Вашингтон в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством. Власти Ирана заявили о планах установить суверенитет над Ормузом.

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    15 июля 2026, 07:35 • Новости дня
    Объем российских вложений в гособлигации США вырос до 29 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Портфель принадлежащих российской стороне государственных ценных бумаг Соединенных Штатов увеличился в мае на 3 млн долларов, свидетельствуют данные минфина США.

    Общий объем инвестиций российской экономики в американский госдолг достиг 29 млн долларов, передают РИА «Новости».

    Основная часть этих средств, составляющая 26 млн долларов, размещена в долгосрочных бумагах. На краткосрочные активы приходится лишь 3 млн долларов.

    Тройка крупнейших держателей американского долга осталась без изменений. Лидирующую позицию сохранила Япония, хотя ее вложения за месяц сократились до 1,14 трлн долларов.

    Второе место уверенно занимает Британия, нарастившая свой портфель до 948,6 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Китай, увеличивший объем удерживаемых на балансе облигаций до 659,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле объем российских вложений в американские гособлигации вырос до 26 млн долларов. По итогам марта размер этих инвестиций снизился до 25 млн долларов.

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