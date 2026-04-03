Китай подключил 12 банков к системе цифрового юаня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Народный банк Китая добавил 12 национальных банков в перечень учреждений, которые получили право проводить операции с цифровым юанем, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. В их число вошли такие крупные финансовые организации, как China CITIC Bank, China Everbright Bank, Huaxia Bank и China Minsheng Bank.

По данным агентства, расширение списка банков связано с активным внедрением национальной цифровой валюты, которую власти Китая начали тестировать в конце 2019 года. В пилотном проекте участвуют многие крупные города страны, включая Пекин.

Власти рассчитывают, что подключение дополнительных банков ускорит развитие цифрового юаня и обеспечит более широкий доступ граждан к новым финансовым технологиям. Эксперимент по внедрению виртуальной валюты продолжается, и в ближайшее время его география может быть расширена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила технологическую готовность платформы цифрового рубля к интеграции с системами других стран.

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила о планах по усилению взаимодействия платформ цифровых валют разных стран в ближайшие три-пять лет.

Пекин предлагает своим иностранным должникам переводить долларовые займы в юаневые и таким образом наращивает роль национальной валюты.