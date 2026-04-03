Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Аргентинский микроспутник вышел на связь после запуска с Artemis II
Аргентинский микроспутник, запущенный к Луне на корабле Orion Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), успешно вышел на связь, сообщил глава секретариата по инновациям, науке и технологиям южноамериканской страны Дарио Хенуа.
Хенуа сообщил, что аргентинский микроспутник Atenea, запущенный к Луне на борту корабля Orion в рамках миссии Artemis II NASA, успешно вышел на связь, передает ТАСС.
«Наземные станции Национальной комиссии по космической деятельности в Кордове и на Огненной Земле приняли первые сигналы Atenea – аргентинского спутника, который является частью миссии Artemis II NASA по возвращению человечества на Луну. В 09:00 (15:00 мск) была достигнута максимальная точка связи на расстоянии более чем 70 тыс. км, что подтвердило полный успех операции», – написал Хенуа в соцсети X.
Основные задачи спутника в космосе – измерение радиационного фона на различных орбитах, тестирование электронных компонентов для использования в безвоздушном пространстве, прием GPS-данных для геопереходных орбит, а также отработка каналов дальней связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.
На корабле Orion в ходе миссии Artemis II произошло кратковременное нарушение связи с Центром управления полетами в Хьюстоне.
Экипаж лунной миссии Artemis II на корабле Orion восстановил работу единственного туалета после устранения неполадки.