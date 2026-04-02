Экипажу лунной миссии «Артемида-2» пришлось чинить туалет
Экипаж лунной миссии Artemis II восстановил работу единственного туалета на корабле Orion и после устранения неполадки смог отдохнуть несколько часов.
О восстановлении работы туалета на корабле Orion сообщило НАСА, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал CNN сообщил о проблеме с единственным туалетом на борту корабля, выполняющего миссию Artemis II.
В заявлении агентства говорится: «Экипаж миссии Artemis II, работая в тесном сотрудничестве с центром управления полетами в Хьюстоне, смог восстановить нормальную работу туалета космического корабля Orion после демонстрации операций в условиях сближения». После устранения неполадки астронавты отправились на четырехчасовой сон.
В среду ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал с кораблем Orion, на котором четверо астронавтов в течение десяти дней облетят Луну и вернутся на Землю. Это станет первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на борту лунного корабля Orion в полете в рамках миссии Artemis II возникла проблема с включением системы управления отходами.
Во вторник на мысе Канаверал лунная ракета миссии Artemis II спокойно прошла предстартовый отсчет без утечек топлива и технических сбоев.