На лунном корабле Orion произошло отключение связи с Землей

НАСА сообщило о кратковременной потере связи с лунным кораблем Orion

Tекст: Вера Басилая

На американском корабле Orion, который был запущен к Луне с четырьмя астронавтами на борту в рамках миссии Artemis II, произошло кратковременное нарушение связи с Центром управления полетами в Хьюстоне, передает «Интерфакс».

Инцидент зафиксирован во время переключения сигнала между передатчиками, в результате чего команда на Земле временно не могла слышать экипаж.

Глава НАСА Джаред Айзекман заявил на пресс-конференции, что связь была восстановлена, а экипаж чувствует себя хорошо и находится в безопасности. Он подчеркнул, что это не представляло серьезной угрозы и длилось всего несколько минут.

Кроме того, на борту Orion возникла проблема с включением системы управления отходами, проще говоря – космического туалета. Айзекман отметил, что на устранение неисправности потребуется еще несколько часов. Также был обнаружен закрытый клапан резервуара с водой, который экипажу предстоит открыть.

Заместитель главы НАСА Амит Кшатрия добавила, что перед стартом ракеты SLS выявили неисправность оборудования системы аварийного прекращения запуска, из-за чего запуск задержался на десять минут. По ее словам, специалисты НАСА оперативно решили проблему, переключившись на оборудование от предыдущей программы космических шаттлов.

Первая за 53 года лунная миссия США «Артемида II» стартовала во Флориде.

Полноценную высадку астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III планировали в 2027 году.

Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».