Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида»

Tекст: Татьяна Косолапова

В НАСА сообщили о старте обратного отсчета к запуску миссии Artemis II (Артемида) – первой за более чем 50 лет пилотируемой экспедиции к Луне. Четыре астронавта отправятся в десятидневный полет вокруг Луны без высадки на естественный спутник Земли. Посадка астронавтов на поверхность запланирована лишь в рамках Artemis III. Старт миссии назначен на 1 апреля в 18.24 по времени восточного побережья США (01:24 2 апреля по московскому времени). Названием Артемида NASA продолжает использование персонажей древнегреческой мифологии в космических полетах. Прежние миссии были названы в честь бога света и Солнца Аполлона. Артемида одновременно богиня Луны и сестра Аполлона. Их родители – бог неба Зевс и богиня Лето.

«Сейчас техника совершенно новая: ракета, корабль, посадочные модули и все остальное. Их надо испытывать снова, заново проходя цепочку испытаний, как это было в программе «Аполлон». Но сейчас все же идут по сокращенному пути. Был один беспилотный полет, сейчас готовится пилотируемый вокруг Луны, а в следующий раз планируется посадка», – говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Он подчеркивает, что во время миссий «Аполлон» был один орбитальный полет испытательный, пилотируемый вокруг Земли, потом к Луне, вокруг нее, затем полет со сближением на Луну и только потом посадка. Благодаря опыту США в 60–70 годы, сейчас программа испытаний сокращена. Однако из-за новизны аппаратов необходимы реальные испытания.

Главное принципиальное отличие программы «Артемида» от «Аполлона» заключается в ее целях и масштабе. В эпоху «Аполлона» речь шла о разовых экспедициях на Луну и обратно – всего их состоялось шесть, после чего программу свернули, а два последних полета и вовсе отменили, поскольку поставленные задачи были выполнены. Это привело к длительной паузе в освоении Луны. В свою очередь, «Артемида» изначально задумана как долгосрочная инициатива: она предполагает не просто полеты, а создание постоянной лунной базы. Этот проект не ограничен по времени», – рассуждает собеседник.

Эксперт напоминает, что строительство лунной базы по плану начнется в 2030 году, уже после первого пилотируемого полета с посадкой можно будет приступать к работам. Для начала будет создана посещаемая база, а затем с постоянным присутствием человека. Также в новой миссии отличается используемая техника, спускаемые аппараты больше в размерах, схема полета тоже другая.

«Я полагаю, что та программа, которую американцы заявили – в 2028 году посадка на Луну и в 2030 году строительство базы – она очень жесткая по времени. И, скорее всего, будет сдвинуто на год или два вправо», – заключил Моисеев.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт отмечает, что «Артемида» представляет собой программу возвращения на Луну в новых условиях. Они диктуют иные задачи: если раньше полеты были прежде всего демонстрацией возможностей участников космической гонки, то теперь речь идет уже о практическом освоении лунных ресурсов с перспективой их доставки на Землю. Кроме того, если в прошлом в лунной гонке участвовали фактически две страны, то сегодня круг участников значительно шире, а уровень космических технологий несопоставимо выше, чем в 1972 году.

Эксперт также напомнил, что и Россия имеет свои планы по созданию лунной базы. «Наши специалисты планируют строительство и ввод в эксплуатацию ядерной электростанции на Луне для полноценной разработки лунных ресурсов. Также речь идет об организации транспортировки добытых материалов на Землю и участии в международной кооперации по решению задач освоения Луны. Это уже не фантастика, а направления, над которыми сегодня ведется практическая работа», – заключил Эйсмонт.

Программа «Аполлон» была реализована США 1960–70-х годах. Целью пилотируемых миссий была высадка человека на Луну. В рамках программы в 1969 году впервые были доставлены люди на поверхность естественного спутника Земли. Всего до завершения программы в 1972 году на Луне побывали 12 астронавтов.