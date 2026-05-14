Маск назвал потрясающим визит Трампа в Китай

Маск назвал визит Трампа и бизнесменов США в Китай потрясающим

Tекст: Мария Иванова

Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX поделился впечатлениями от поездки деловой делегации в КНР, передает РИА «Новости».

«Потрясающе», – сказал Маск журналистам в ответ на вопрос об оценке проходящего визита. Сразу после этого бизнесмен направился на переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Доме народных собраний.

Американский лидер прибыл в Пекин в среду с визитом, рассчитанным на три дня. Главной целью поездки стали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее глава Белого дома обещал в первую очередь попросить китайского коллегу открыть местный рынок для работы компаний США.

В поездке президента сопровождают руководители 16 крупнейших корпораций. В состав делегации также вошли гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и руководитель Nvidia Дженсен Хуанг.

В четверг американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин начали официальные переговоры в Пекине.

По итогам встречи главы двух государств договорились о формировании новой модели двусторонних отношений.