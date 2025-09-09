Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.24 комментария
Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
Киев и мировое заукраинство пытаются замолчать убийство украинской беженки в Северной Каролине. Ведь в противном случае всем станет очевидно, что «град на холме» – на самом деле крайне опасная территория, на которой преступления стали совершенно обыденным явлением, и до этого страну довела Демпартия, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в убийстве украинки бездомным в США.
«Отсутствие реакции со стороны властей Украины и мирового заукраинства на убийство Ирины Заруцкой в США объяснимо и в каком-то смысле даже не вызывает удивления. Дело в том, что Киев и либеральную прессу, которые закрыли глаза на произошедшее, идеологически и финансово поддерживают демократы. Лоббисты из Демпартии продвигают военную помощь ВСУ», – пояснила политолог Лариса Шеслер.
При этом текущее положение дел внутри Штатов – разгул бандитизма, рост преступности – следствие политики «партии осла», добавила собеседница, напомнив о движении Black Lives Matter (BLM), которое «фактически сделало безнаказанными рецидивистов и злоумышленников».
Украинская власть пытается замолчать эпизод в Северной Каролине, ведь в ином случае они распишутся в показаниях против своих покровителей. «Всем станет очевидно, что "благословенное американское государство", "град на холме" – на деле крайне опасная территория, на которой убийство, ограбление или изнасилование стали обыденным явлением», – акцентировала эксперт.
«Если бы украинку убили в другой стране, то офис Владимира Зеленского "поднял бы на щит" случившееся», – считает аналитик. По ее мнению, то, что сейчас киевские власти и либеральные СМИ закрыли глаза на преступление, глобально не повлияет на восприятие Украины в мире.
«Да, Дональд Трамп использует эпизод в своей политической борьбе с демократами. Но на Банковой уповают на поддержку Демпартии. Украина как была, так и останется в глазах ряда западных стран якобы несчастной жертвой», – заключила Шеслер.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ответственность за убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в американском городе Шарлотт несут демократы, которые «отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Он отметил, что это относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу. Этот политик-демократ претендует на пост сенатора от упомянутого штата.
«Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы!» – подчеркнул глава Белого дома. Он отметил, что поддерживает кандидатуру республиканца Майка Уотли, который тоже претендует на пост сенатора от Северной Каролины.
Трамп также задался вопросом о том, почему средства массовой информации не возмущаются произошедшим. Примечательно, что на сайте The New York Times сюжетов по запросу «Ирина Заруцкая» не оказалось. На этом фоне сын президента США Трамп-младший назвал «клоунами» тех пользователей, которые в профилях ставят украинские флаги, но не комментируют убийство украинки.
Напомним, убийство 23-летней украинской беженки произошло в общественном транспорте. Из видеозаписи, опубликованной властями, следует, что девушку без видимой причины зарезал в поезде сидевший за ней темнокожий мужчина. Преступник был арестован на следующей станции. Им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший, бездомный рецидивист, уже сидевший в тюрьме за насильственные преступления.
Мэр Шарлотта, демократ Вай Лайлс, выступила против широкого распространения видео с убийством девушки. Она рассказала о проблемах убийцы с психическим здоровьем. Пользователи соцсетей сочли это попыткой принизить ответственность преступника в связи с его цветом кожи, пишет Newsweek.