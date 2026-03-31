Пентагон поставил под сомнение статус НАТО как военного альянса
Организация Североатлантического договора (НАТО) не может считаться настоящим военным альянсом, если страны-участницы не оказывают поддержку Соединенным Штатам, когда это требуется, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
Хегсет сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов относительно принципа коллективной обороны после последних заявлений президента США Дональда Трампа по поводу операции против Ирана, передает ТАСС.
По словам Хегсета, Трамп указывает: «У вас никакой не альянс, если страны не готовы вас поддержать, когда они вам нужны». Глава Пентагона подчеркнул, что президент Соединенных Штатов лишь констатирует этот факт. «И в конечном счете это будет его решение – как будет выглядеть ситуация, когда все это завершится», – отметил Хегсет.
Ранее глава Белого дома пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе.
Он также заявлял, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.