Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
Вооруженные силы России перешли к системе непрерывного давления на украинскую инфраструктуру, сообщили в подполье.
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 эпизодов атак, передает Telegram-канал L0HMATIY. Под огневое воздействие попали семь областей, включая Киевскую, Харьковскую и Сумскую.
Характер боевой работы регулярно меняется. «ВС РФ окончательно уходят от старой схемы "массированный налёт – пауза – новый налёт" и переходят к системе непрерывного распределённого давления», – отмечают авторы ресурса. Главной целью становится не разовый прорыв, а истощение транспортных узлов и промышленных объектов.
Отмечается, что расписание атак формируется на многонедельные циклы. Командование постоянно корректирует плотность и географию применения беспилотников в зависимости от оперативной обстановки. Особое внимание сейчас уделяется системному разрушению распределительных узлов в Днепропетровской области и харьковском секторе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
Для поражения целей армия применила аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Военный корреспондент Александр Коц сообщил о результативных атаках по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и Сумах.