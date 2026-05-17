  • Новость часаНочная атака украинских беспилотников стала самой массированной в 2026 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский и ближневосточный конфликты
    Бут назвал причину, по которой делегация США выбросила подарки из КНР
    Бывший глава МИД Румынии призвал помириться с Россией
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    12 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    16 комментариев
    17 мая 2026, 10:00 • Общество

    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени

    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени
    @ Объединенная судостроительная корпорация

    Tекст: Александр Тимохин

    На уходящей неделе на Северной верфи заложен девятый фрегат проекта 22350 для ВМФ России – «Адмирал флота Громов». Событие это знаковое по целому ряду причин. Какими возможностями обладает данный корабль, чем он уникален по сравнению с фрегатами других ведущих морских держав – и что нужно, чтобы фрегаты данной серии стали максимально эффективными боевыми единицами российского ВМФ?

    Развал Советского Союза привел не только к утрате производственных возможностей, но и к забвению ряда принципов формирования боеспособного корабельного состава. Перечислять их можно долго, но в упрощенном виде речь идет о следующем: корабли должны строиться большими унифицированными сериями, попытки совершенствовать состав вооружения и оборудования на каждом заложенном корпусе – зло, так как приводят к разунификации, проблемам с ремонтами, сложностям в обучении личного состава и невозможности сформировать корабельное соединение из однородных по возможностям кораблей. Сейчас, к слову, эти принципы возрождаются.

    А еще корабль должен быть хорошо вооружен, но при этом сбалансирован. Набор систем оружия на борту должен быть таким, чтобы одни системы не мешали применять другие.

    Все эти вещи кажутся очевидными, но проблема в том, что при реальной постройке реальных кораблей от этих принципов отходили, и часто. И не только в России. С самыми негативными последствиями.

    Но серия фрегатов проекта 22350 смогла этого избежать. Путь в строй ВМФ для головного корабля проекта – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был невероятно тернист и долог. Проект подвел еще один отказ от старого правила – проверять все корабельные комплексы на наземных стендах. Но следующие корабли серии уже были менее проблемными и строились быстрее.

    В каком-то смысле фрегаты проекта 22350 можно было считать последней надеждой ВМФ. Именно от судьбы этой серии зависело, останутся у нас надводные силы, способные действовать в дальней морской зоне, или нет. Сегодня, после закладки девятого фрегата, можно точно сказать – да. И боевым возможностями будут обладать немалыми. А еще, в силу универсальности проекта 22350, эти корабли окажутся полезными для страны при любой обстановке в мире.

    Здесь нужно пояснение. Обычно у каждой страны кораблестроительные программы увязаны с более глобальной стратегией. Так, Китай пытается добиться численного превосходства над США, и самый массово строящийся китайский военный корабль, способный действовать в удаленных от Китая океанских районах – это фрегат проекта 054. Он прост, недорог, умеренно вооружен, но этих фрегатов очень много. А мощные эсминцы и авианосцы образуют ядро ударных сил, способное расправиться в сражении с почти любым противником, кроме ВМС США, да и тех заставят напрячься очень сильно, и потери нанесут немалые.

    В России в силу развала СССР стратегия была скомкана. Стране нужны были «корабли на все случаи жизни». И здесь стоит сказать доброе слово о тех, что когда-то проектировал фрегаты проекта 22350.

    Во-первых, эти корабли сделаны универсальными. Они могут выполнять любые задачи, хоть и не всегда лучше всех, но все же хорошо. Во-вторых, это самые вооруженные фрегаты в мире. Первые четыре корабля несут до 16 крылатых ракет, следующие пять заложенных – уже 24, и это не считая 130-мм пушки, зенитно-ракетного комплекса и торпед.

    Для того же Китая, или даже для США такой фрегат был бы и переразмеренным и слишком вооруженным, и слишком универсальным, и, как следствие – слишком дорогим. Зачем им фрегат, способный нести крылатые ракеты в таких количествах, если эти ракеты есть на эсминцах? Фрегат должен быть «рабочей лошадкой», выполнять хорошо одну-две задачи, например, поиск подлодок и «демонстрация флага» – везде, где надо будет обозначить присутствие. Поэтому их надо много и должны они быть подешевле.

    Но у России нет эсминцев, и их пока не построить. Фрегаты и являются самыми большими и мощными кораблями для ВМФ, которые мы можем строить на данный момент, и именно им достанутся самые сложные боевые задачи. Они по сути и будут надводным флотом. И должны уметь делать все.

    И, надо признать, они этой задаче полностью соответствуют. По составу своего вооружения и радиоэлектронного оборудования, а также наличию авиационного ангара и способности нести вертолет эти фрегаты могут бороться с подлодками и авиацией, вести ракетный и артиллерийский бой с другими кораблями или отрядами кораблей, наносить удары по береговым целям крылатыми ракетами, обстреливать береговые цели из артиллерийского орудия. Их состав ракетного оружия – 32 зенитных и 16-24 ударных ракеты – беспрецедентно большой для корабля такого размера и водоизмещения. Пушка сравнимого калибра тоже мало у каких фрегатов есть, из тех, которые строятся сейчас – только у японских «Могами» (127-мм).

    Головной фрегат в серии, «Адмирал Горшков» сразу после сдачи флоту сходил в кругосветку без серьезных неисправностей и затруднений. Таким образом, это наилучший вариант из всех, которые нам позволяют наши промышленные возможности.

    Некоторое время было неясно, в какой степени на возможности строить эти корабли повлияют санкции. Но, как видно, решения санкционных проблем найдены, и корабли продолжат строиться.

    После «Адмирала Громова», девятого по счету, планируется «Адмирал Высоцкий». Если и его смогут заложить и построить, то Россия уже до некоторой степени «догонит» СССР – у последнего была серия больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1134Б, в составе 7 единиц, и 1134А, в составе 10 единиц. Как видно, серия постсоветских фрегатов по численности уже подбирается к некоторым советским цифрам построенных БПК.

    При этом фрегаты по своей мощи превосходят ракетные крейсера проекта 58 (4 единицы), 1134 (4 единицы) и даже, за счет качеств и тактико-технических характеристик ракетного оружия – проект 1164 (три сдано флоту, один ржавеет на Украине). В общем, девятый корпус, да еще и в такое время – хороший знак, есть чему порадоваться.

    Однако стоит помнить, что техника не воюет сама – воюют люди, управляющие ей. Кроме того, некоторые недостатки кораблей можно выявить, только применяя их по предназначению. Горе флоту, который узнал про недостатки своих кораблей только на войне. То, какие потери понесли британцы на Фолклендах – яркий пример.

    Действием, необходимым для решения всех вопросов, связанных с боеспособностью кораблей, являются стрельбы.

    Например – отражение учебных ракетных ударов по кораблю, с реальными пусками зенитных ракет по реально летящим ложным целям, правдоподобно имитирующим западные противокорабельные ракеты, малозаметные и маловысотные. Реальные стрельбы торпедами и антиторпедами по реалистичным ложным целям – чтобы быть готовыми отражать атаки из-под воды.

    А также - приближенные к боевым учения по выводу фрегата на рубеж применения ракетного оружия про кораблям противника, интенсивно уклоняющимся от удара и самим пытающимся его нанести. Использование вертолета в борьбе с подлодками в сильную качку и ветер. Пуски противокорабельных ракет по мишеням в сложной помеховой обстановке. Отработка точной стрельбы из артиллерийского орудия по всем типам целей – воздушным, надводным и наземным, с разных скоростей хода. Отдельный вопрос – подготовка кораблей и экипажей к борьбе с безэкипажными катерами.

    Фрегаты проекта 22350, как и любое оружие – технически не идеальны, но отработка указанных задач с максимальным напряжением сил и тщательной подготовкой сможет свести значение всех имеющихся недостатков кораблей к нолю. При соответствующей подготовке экипажей «Адмирал Громов», и все другие корабли в серии станут не только боевой единицей на бумаге, но и будут ею реально. И тогда девять или десять наших тяжело вооруженных фрегатов окажутся военным фактором, куда более весомым, чем в полтора-два раза большее количество кораблей попроще.

    Главное
    Пожар на АЗС в Пятигорске полностью потушен
    Вэнс заявил о возможном финансировании террористов из бюджета США
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским
    Крымскому мосту исполнилось восемь лет
    Фицо назвал Макрона единственным достойным лидером Евросоюза
    Индийские власти решили спонсировать рождаемость
    Премьер Монголии уволил мэра Улан-Батора из-за дефицита мяса

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени

    На уходящей неделе на Северной верфи заложен девятый фрегат проекта 22350 для ВМФ России – «Адмирал флота Громов». Событие это знаковое по целому ряду причин. Какими возможностями обладает данный корабль, чем он уникален по сравнению с фрегатами других ведущих морских держав – и что нужно, чтобы фрегаты данной серии стали максимально эффективными боевыми единицами российского ВМФ? Подробности

    Перейти в раздел

    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью

    Гуляя по саду «нового тайного города» – квартала высшей власти Китая, президент США Дональд Трамп спросил у председателя КНР Си Цзиньпиня, бывали ли там другие лидеры. Хозяин ответил, что президент России Владимир Путин уже бывал. А через несколько дней, вероятно, еще раз побывает. Учитывая тягу Трампа к уникальности, тот наверняка огорчен. По сути, весь план Вашингтона провален. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации