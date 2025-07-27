  • Новость часаВ Махачкале восстановили электроснабжение после аварии на подстанции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь
    Между США и Еврокомиссией прошли «воинственные переговоры»
    Песков объяснил отмену Главного военно-морского парада
    В ОП предложили сократить время продажи алкоголя
    Вучич рассказал о беспрецедентном обещании Си Цзиньпина Сербии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    27 июля 2025, 10:25 • Общество

    Как формируется новый облик российского ВМФ

    Как формируется новый облик российского ВМФ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    «Сейчас в России строятся десятки кораблей». Такими словами в День Военно-морского флота эксперты оценивают как обновление корабельного состава, так и резкий рост значения роботизированных систем для морских боевых действий. Как формируется новый облик ВМФ России и какие задачи отрабатывались на завершающихся учениях «Июльский шторм»?

    В 2025 году традиционный главный военно-морской парад, проходящий в день ВМФ в Санкт-Петербурге, отменен – как и все прочие праздничные мероприятия. Вместо этого в последнее воскресенье июля завершаются оперативные учения «Июльский шторм». В контексте продолжающейся на Украине спецоперации и постоянных угроз с морских направлений со стороны НАТО, особенно на Балтике, трудно усомниться в правильности такого решения. Нынешнему празднику интенсивная боевая подготовка соответствует больше, чем торжества.

    Основные события учений, которыми руководил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, происходили в Тихом, Северном Ледовитом океанах, Балтийском и Каспийском морях. В ходе «Июльского шторма» проверялись готовность моряков к решению нестандартных задач, применение высокоточного оружия. Среди опять же примет времени – прошедшие на Тихоокеанском флоте учения по отражению атак морских дронов и беспилотников.

    Впрочем, не обошлось и без торжественных моментов. В преддверии праздника была проведена церемония подъема Андреевского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский», в которой принял участие президент России Владимир Путин. Подводный ракетоносец проекта «Борей-А» стал 142-й атомной субмариной, сошедшей со стапелей «Севмаша».

    Отмечая заслуги корабелов, Владимир Путин подчеркнул, что за последние шесть лет в состав военно-морского флота России вошли пять стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М». Кроме того, глава совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Андрей Костин доложил о завершении масштабной модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который готовится к выходу на ходовые испытания.

    В ближайшие годы морскую часть ядерной триады пополнят еще четыре подводные лодки проекта «Борей-А». Четыре крейсера проекта «Ясень-М» находятся в стадии строительства, в ближайших планах – строительство еще двух подводных кораблей данного проекта.

    «Сегодня на наших глазах формируется новый облик ВМФ России.

    Создана группировка новых ракетоносцев на Северном и Тихоокеанском флотах. Также пришли многоцелевые АПЛ четвертого поколения, которые могут решать более широкие задачи – наносить ракетные удары по берегу и кораблям, охотиться за подводными лодками», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Только за последние пять лет в России построили 49 кораблей различных классов. В частности, можно напомнить, что в прошедшем году «Адмиралтейские верфи» передали в состав флота подводную лодку «Кронштадт» (проект 677«Лада»), а в июне этого года – субмарину «Якутск» (проект 636.3 «Варшавянка»). В этом году планируется ввести в строй новую лодку проекта 677 – «Великие Луки». По словам эксперта, сегодня также стоит вопрос создания океанских кораблей и дальней морской зоны, в первую очередь фрегатов проекта 22350.

    «Сейчас в России строятся десятки кораблей. Среди них патрульные корабли ледового класса проекта 23550 и много других.

    Новые корабли поступают с усиленной противовоздушной обороной, на них устанавливают зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Современные корветы могут решать задачи не только в ближней морской зоне, но и дальней. Также на все флоты поступают новые тральщики. Уделяется внимание созданию дронов, в том числе подводных. Их необходимо иметь, исходя из опыта боевых действий в Черном море», – считает спикер.

    Кроме этого, у флота отмечается острая потребность в современных десантных кораблях всех типов, а также в скоростных, малозаметных десантных и десантно-штурмовых катерах. В том числе и в беспилотной версии. Флот нуждается и в обновлении и усилении Морской авиации, и в окончательном формировании космической системы для целеуказания противокорабельных ракет – чтобы, в частности, гиперзвуковые ракеты «Циркон» смогли проявить себя в полной мере. Недаром в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено выделить 8 трлн 400 млрд рублей.

    Флот развивается в направлении создания сетецентрических систем из подводных, надводных и летающих дронов. Как сказал на недавнем совещании, посвященном стратегии развития ВМФ, Верховный главнокомандующий, именно роботизированные морские комплексы во многом определят будущее Военно-морского флота.

    Безэкипажность становится трендом во всех направлениях кораблестроения. Скажем, создание беспилотных подводных ракетоносцев и универсальных субмарин – довольно близкая перспектива.

    Тем более, что у России есть серьезные заделы в этом направлении. По словам Василия Дандыкина, разработанная по поручению президента Стратегия развития флота на 25 лет вперед учитывает изменившуюся геополитическую обстановку, новые вызовы и цифровую революцию.

    «Численностью на земле и море проблему не решишь. Экипаж новейшего подводного ракетоносца «Князь Пожарский» составляет 106 человек. У американцев на аналогичной подлодке типа «Огайо» экипаж гораздо больше. И это означает, что многие задачи на российских современных подлодках решает электроника и различные робототехнические комплексы. И так во всем – нужно идти вперед, развивать элементные базы. Развивая военные технологии, мы совершенствуем гражданское производство», – отметил спикер.

    По словам эксперта, президенту Владимиру Путину удалось не только возродить Военно-морской флот России и вновь сделать его одним из мощнейших в мире: «Развитие также получила группировка береговых войск – артиллерийские части и морская пехота, которая очень хорошо проявляет себя в зоне специальной военной операции. Уже принято решение о том, что пять бригад морской пехоты станут дивизиями. Даже в советское время морская пехота не обладала такой численностью». Победу в спецоперации приближают и действия на Черноморском флоте Морской авиации, и береговые ракетчики, и подводный флот, наносящий удары «Калибрами» по целям на всей территории Украины.

    Как напоминает Дандыкин, сегодня Военно-морской флот – предмет особой гордости российского народа, а День ВМФ давно стал по-настоящему народным праздником. «Раньше это в основном касалось тех городов, где базируются флоты. Я служил в Севастополе и знаю, что это был праздник всего города. Но сейчас это в большей степени всенародный праздник. Моряки за свою более чем 300-летнюю историю российского флота заслужили к себе такое отношение. Мы видим, сколько за последнее время сделано для повышения престижа службы на флоте, повышения боеготовности ВМФ», – подчеркнул капитан I ранга запаса.

    Высокая боеготовность наших моряков – важный сдерживающий фактор для потенциальных противников, прежде всего из стран НАТО. Так, упомянутые учения «Июльский шторм» помимо боевой учебы несли еще одну не менее важную цель – демонстрацию нашим противникам возможностей ВМФ России и готовность их применить в случае необходимости. Моряки отрабатывали элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования. Не далее как накануне, 26 июля корабли Балтфлота в ходе комбинированного применения морских беспилотных систем уничтожили корабль условного противника.

    Напомним, что как только наши боевые корабли стали сопровождать торговые суда на Балтике, попытки их захвата прекратились. Как сказал председатель Морской коллегии Николай Патрушев, любое посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и политикой в области ядерного сдерживания.

    Однако даже самое современное оружие – это еще не все. По словам легендарного русского флотоводца Павла Нахимова, «матрос есть главный двигатель на военном корабле», а российский флот обладает тем, что нельзя купить за деньги – боевым опытом, традициями и несгибаемым духом русских моряков.

    Главное
    Стало известно о соглашении Камбоджи и Таиланда прекратить огонь
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Подростки открыли стрельбу по сотруднику Московской железной дороги
    Российские пловцы побили два национальных рекорда на чемпионате мира
    Появилось видео избиения бойцом ММА сотрудника «Победы» в Пулково

    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник, а Малиевка – уже второе село, которое Россия контролирует в Днепропетровской области. Как говорят эксперты, российские военные создают благоприятные условия не только для дальнейшего освобождения территорий, но и для будущего широкомасштабного наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации