ВМФ научился обороне от украинских катеров-камикадзе

Tекст: Александр Тимохин

С момента начала СВО Черноморский флот активно действовал против Украины. Так, десантные корабли высадили крупный десант в Азовском море, который помог взять Мелитополь. Десантные корабли регулярно обстреливали позиции ВСУ из своих реактивных установок залпового огня, фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» появлялись у Одессы и даже вели артиллерийский огонь по береговым целям. Сбивали корабли и хваленые «Байрактары».

И конечно, никогда не будут забыты бои за остров Змеиный, который сейчас находится в «серой зоне». Действовал флот и в блокаду. Так, подразделения морской пехоты вели успешный досмотр нейтральных судов в море.

Результаты у флота были как хорошие, так и не очень. Но в любом случае флот воевал и в некоторых случаях серьезно осложнял жизнь противнику и помогал нашим наземным войскам. Отдельного упоминания заслуживают пуски крылатых ракет по территории Украины и работа морской авиации. К слову, ряд единиц ВМС Украины были уничтожены именно ракетными ударами (правда, не с корабля, а с самолетов).

Но после первых потерь от противокорабельных ракет, прежде всего гибели ракетного крейсера «Москва», операции флота на море стали сворачиваться. С 2023 года ВМФ фактически занимался патрулированием маршрутов торговых судов и акваторий, прилегающих к своим базам. Именно в этот период украинская сторона начала массово применять против кораблей взрывающиеся безэкипажные катера-камикадзе (БЭК).

Поначалу казалось, что это просто украинская глупость – корабли отстреливались от БЭК из пулеметов. Но вскоре число катеров в атаках начало расти, и у ВМФ опять начались потери. В условиях массового применения БЭК и отсутствия задач на море деятельность ЧФ свелась к охране самого себя на базах, а угроза от украинских ракет заставила увести почти все корабли в Новороссийск.

Тем не менее часть флота воюет непрерывно, и это не только морская пехота. Хоть мы давно не слышали никаких новостей об ударах украинских БЭК, попытки-то Украина делает постоянно. Вот только Черноморский флот и авиация научились им противодействовать.

Охотники на безэкипажные катера

Через несколько месяцев после первого применения катеров в СМИ начала просачиваться информация о проводимых вертолетчиками морской авиации и ВКС поисковых действиях над морем и периодическом уничтожении безэкипажных катеров, высылаемых Украиной. Чуть позже картина прояснилась.

Оказалось, что на Черном море ВМФ РФ развернута система борьбы с малоразмерными надводными целями с воздуха. Россия пошла по тому же пути, по которому пошли США и НАТО в Красном море – ответом на угрозу со стороны маломерных судов (не важно, с экипажем или нет) являются боевые вертолеты.

Вертолетчики находят и уничтожают БЭК, идущие к нашим портам и базам. Результаты налицо – Украина посылает в набеги свои безэкипажные катера регулярно, но информации о том, что они чего-то добились, давно уже нет.

Зато у флота появился серьезный опыт, который говорит о том, что наиболее эффективным средством против БЭК является пулемет в двери вертолета. По крайней мере, результативность бортовых стрелков при стрельбе по БЭК куда выше, чем у управляемого пилотами вооружения машины.

Но работает не только авиация. С лета 2023 года в социальных сетях стали появляться видеоролики о применении по маломерной моторной лодке без экипажа FPV-дронов. Распространяли их украинские источники, но с указанием, что дроны – российские, а это тренировки или испытания.

С тех пор прошло более года. И вот недавно Минобороны РФ показало, как расчеты FPV-дронов работают со скоростных катеров, судя по видео, типа «Раптор». «Для наработки практических навыков операторов FPV-дронов в ходе тренировки в качестве мишени использовался трофейный безэкипажный катер украинского производства «Магура», сообщает МО.

Нужно сказать, что FPV-дрон – весьма действенное средство против БЭК. Его можно запустить и с катера, и с обороняющегося в море корабля, и даже с летящего вертолета в дверь. И вот мы видим, как спецподразделения ВМФ готовятся использовать их при охоте на вражеские БЭК.

А недавно украинские ресурсы сообщили, что военно-морскую базу (ВМБ) в Новороссийске охраняют в том числе с помощью аэростата, к которому подвешено соответствующее оборудование для наблюдения и связи. Подвешивание аппаратуры наблюдения к аэростату – это смелый шаг, настоящая инновация. Теперь можно обнаруживать цели на расстоянии, о котором наземный или корабельный наблюдатель будет только мечтать.

Более того, на ВМБ регулярно проводятся учения по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Последнее такое проводилось 14 октября, а на 28 октября запланировано следующее.

Опасности и задачи на будущее

Все это, однако, не повод расслабиться. Во-первых, такая оборона может быть все-таки прорвана, если ВСУ увеличат количество атакующих БЭК. Во-вторых, ВСУ начали ставить на свои БЭК ракету Р-60, предназначенную для поражения воздушных целей. Такая ракета имеет шансы, стартовав с БЭК, попасть в наш вертолет или самолет на малой высоте.

В-третьих, есть резервы и с точки зрения усиления борьбы с украинскими катерами. Например, до сих пор на многих вертолетах ВМФ у стрелков нет оптических прицелов на пулеметах. А ведь они повышает меткость стрельбы сразу на треть. Для надежной защиты кораблей от БЭК стоит рассмотреть возможность установки на корабли дистанционно управляемых пулеметных модулей.

Украина еще, возможно, сможет провести эффективную атаку, но системно и регулярно поражать наши корабли – уже нет. Черноморский флот научился обороняться.

Дальнейшие перспективы действий ВМФ могут быть уже не оборонительными, а наступательными. Как уничтожение украинских БЭК прямо там, где они производятся – так и в целом изоляция Украины от морских коммуникаций как таковых.