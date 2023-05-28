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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
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    Как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота

    Украинское видео об атаке на российский корабль содержит признаки фальшивки
    Российский корабль вернулся с победой в родную гавань
    		  
    28 мая 2023, 15:00
    Текст: Александр Тимохин

    Российские моряки - экипаж разведывательного корабля «Иван Хурс» - рассказали о том, как выиграли первый в истории морской бой против группы безэкипажных катеров противника. Как они выполнили эту задачу, что необходимо предпринять для отражения подобных атак в дальнейшем - и почему украинское видео атаки на «Хурс» является фальшивкой?

     Сначала восстановим хронологию события и выделим факты.

    Морской бой

    В первой половине дня 24 мая по сети пошла новость: «Иван Хурс» атакован украинскими катерами-брандерами. Указывалось, что происшествие случилось утром в 5.30 по местному времени, в 40 милях от Босфора.

    Вечером Министерство обороны России подтвердило, что три безэкипажных катера действительно атаковали РЗК «Иван Хурс», но были уничтожены огнем с корабля. В качестве доказательства были показаны кадры, как один из катеров поражается пулеметным огнем и у него на борту детонирует заряд взрывчатки.

    Украинские пропагандисты как будто этого и ждали. Почти сразу украинские ресурсы распространили видео, якобы снятое с одного из катеров. На видео отчетливо видно, как под обстрелом из пулемета один из катеров догоняет «Иван Хурс» и подходит к нему под самый борт, после чего трансляция прерывается. Единственной разумной причиной прерывания трансляции в такой ситуации является взрыв катера или его уничтожение по иной причине — под самым бортом у корабля это чревато именно поражением корабля. Чуть позже украинцы выдали еще одно видео плохого качества, снятое издалека, со взрывом прямо около корабля. Тогда же стало известно, что на самом деле, атака произошла в другом месте, в 140 километрах от пролива Босфор.

    Как назло, примерно в том месте (как это виделось в тот момент) оказалось в дрейфе многоцелевое судно Commander под российским флагом, что вызвало массу спекуляций о том, что это судно оказывает «Ивану Хурсу» помощь. Вдобавок над тем же районом кружил американский БПЛА RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10.

    Видео с украинской стороны было максимально реалистичным. Напряжение в среде неравнодушных граждан спало только 26 мая, когда неповрежденный «Иван Хурс» победоносно зашел в гавань Севастополя, а моряки рассказали о том, как они отражали атаку. Какие из всего этого можно сделать выводы?

    Атака и оборона

    Сначала о действиях украинской стороны. Первое: брандеры могли быть спущены на воду с другого судна, а не пришли сами долгий путь от берегов Украины. У этих катеров не очень хорошая мореходность, просто в силу размеров, их отправка на сотни километров своим ходом выглядит малореальной.

    Второй важный момент — количество. ВМСУ привлекло только три брандера, хотя ясно было, что идущий полным ходом корабль будет сложной целью. Почему катеров было только три? Вопрос открытый. Или ВМСУ переоценили себя, или у них проблемы с производством катеров-брандеров, или это просто тренировка. Мы этого не знаем.

    А вот что мы знаем точно, так это то, что несмотря на наведение со стороны американцев (а без него операторы брандеров просто не нашли бы «Хурса» в море), у ВМСУ не получилось синхронизировать атаку тремя катерами с трех направлений. Иначе отразить эту атаку было бы гораздо сложнее.

    Теперь о действиях российских военных. Во-первых, из обнародованных Минобороны РФ рассказов моряков «Хурса» следует, что катера были обнаружены визуально. Кроме того, украинские катера атаковали российский корабль по очереди, с большими временными интервалами.

    Второе - все наведение на цель пулеметов и стрельба из них осуществлялись вручную. А перед тем, как открыть огонь, военнослужащим приходилось делать доклад об обстановке, о чем сказано прямо. Это известная особенность нашего ВМФ — прежде чем начать стрелять, нужно доложить, а это время. К счастью, его хватило для отражения атаки. В-третьих, интенсивность стрельбы была такой, что пришлось перезаряжать пулеметы — отбились наши не просто так, пришлось напрячься.

    То, что произошло с «Иваном Хурсом» - это именно морской бой. В этом бою экипаж именно победил, за что получил полностью заслуженные благодарности и награды.

    Фейки против правды

    Теперь разберемся с украинским видео. Оно было сделано и распространено, чтобы подорвать в российском обществе доверие к заявлениям Минобороны. Видеозапись якобы доказывала поражение российского корабля. Однако на самом деле это видео вскрыло то, что украинские пропагандисты пытались скрыть.

    На видео есть момент склейки. Вот их катер идет за «Хурсом». Видны трассеры с корабля, пули, врезающиеся в воду недалеко от катера, катер приближается к борту. Потом короткий момент, когда вместо изображения какие -то помехи, и вот уже катер почти под бортом… но где пулемет? По катеру в этот момент должны стрелять, куда исчезла с российского корабля пулеметная тумба с пулеметом?

    И вот тут мы вправе предполагать, что данное видео просто фальшивка. Как сейчас принято говорить — дипфейк. Нарисованная видеореальность. Все нарисовали - но пулемет не нарисовали, одну антенну пропустили...

    Однако тогда как быть с невероятной его реалистичностью? Ответом может быть то, что украинская пропаганда получила возможность клепать видеофейки, почти  не отличимые от реальности. Впрочем, подобные примеры уже были.

    Украина теперь явно будет все более производить неотличимые от реальности фейковые постановки. Фейковые уничтожения наших солдат, фейковые входы украинских войск в наши города и так далее. Чтобы этому противодействовать, подобные фальшивки необходимо мгновенно и убедительно опровергать.

    Новая угроза

    А теперь рассмотрим именно боевые уроки. Украина впервые атаковала брандерами российский корабль на ходу в море. Это новая угроза и к ней нужно быть готовым. Атаки наших кораблей, и, возможно, гражданских судов, скорее всего, продолжатся.

    «Хурс» в своем бою победил, но что если в следующий раз у ВМСУ удастся скоординировать атаку по времени, и брандеры атакуют с разных курсов одновременно? Если следующая атака будет ночью? Если брандеров будет шесть или восемь?

    Газета ВЗГЛЯД уже разбирала угрозу брандеров для наших баз и кораблей у причалов и на рейде. Процитируем важный фрагмент, уместный и в данном случае:


    «Какие еще могут применяться технические меры для защиты кораблей и баз от таких нападений? По идее, необходима замена части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами. Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой».

    С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, придется сделать два уточнения.

    Во-первых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.

    Во-вторых, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. Да, на месте части пулеметных установок должна появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно. Но тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И, конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.

    Также стоит озадачиться защитой каботажных судов, особенно паромов. Возможно, стоило бы рассмотреть вопрос создания «морских» ЧВК. Может быть даже с привлечением иностранных граждан на должности стрелков, чтобы не отвлекать на защиту невоенных судов военнослужащих из зоны СВО.

    И конечно, необходимо продолжать уничтожать тех, кто производит эти катера-брандеры и тех, кто отправляет их в бой. Где бы они не находились.
     
     
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